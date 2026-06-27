Capturan en España a hondureño acusado de liderar red de narcotráfico

El hondureño era buscado mediante una notificación roja de Interpol por una orden de captura emitida en Honduras. Las investigaciones vinculan al sospechoso con la estructura criminal "Los Monges", señalada de traficar cocaína a nivel internacional. (Foto: Cortesía)

Un hondureño identificado como Junior Fernando Monge Gómez, de 27 años, fue capturado en España tras permanecer prófugo de la justicia hondureña, donde es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y por su supuesto vínculo con una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La detención fue ejecutada por agentes de la Guardia Civil de España, en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el municipio de Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca, al noreste del país europeo.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hondureño era buscado mediante una notificación roja de Interpol, luego de que tribunales nacionales emitieran una orden de captura por el presunto delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones señalan que Monge Gómez abandonó Honduras para establecerse en España con el objetivo de evadir la acción de la justicia. Su localización fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre la Policía Nacional de Honduras, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), Interpol y las autoridades españolas.

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La captura representa uno de los golpes más recientes contra una estructura criminal señalada de operar rutas del narcotráfico entre Honduras, Centroamérica y otros mercados internacionales, según las investigaciones desarrolladas por la DNPA.

De acuerdo con los informes policiales, Junior Monge es considerado uno de los principales líderes de la organización conocida como “Los Monges”, grupo investigado por las autoridades hondureñas por su presunta participación en el tráfico internacional de cocaína.

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La DNPA sostiene que la organización utilizaba el litoral atlántico hondureño como corredor para el traslado de droga. Las autoridades investigan posibles vínculos de "Los Monges" con organizaciones criminales que operan en Guatemala y México. (Foto: Cortesía)

Las indagaciones sostienen que esta estructura utilizaba el corredor del litoral atlántico hondureño para movilizar cargamentos de droga con destino hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, las autoridades investigan posibles vínculos de la organización con redes criminales que operan en Guatemala y México.

La captura del sospechoso ocurre pocos días después de una serie de operativos ejecutados por la Dirección Nacional Policial Antidrogas contra la misma organización criminal, como parte de una estrategia para debilitar sus operaciones.

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El pasado 22 de junio, agentes antidrogas capturaron a otros dos presuntos integrantes de “Los Monges” durante allanamientos realizados en la aldea El Caracol, municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, donde también se recopilaron evidencias relacionadas con las investigaciones.

Además, en los últimos días, la DNPA informó sobre el aseguramiento de plantaciones de supuesta hoja de coca, viveros clandestinos y laboratorios rústicos que, según las pesquisas, estarían vinculados con estructuras dedicadas al procesamiento y tráfico de drogas en el norte del país.

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Las autoridades consideran que estos operativos forman parte de una ofensiva para desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico y reducir su capacidad operativa, especialmente en zonas estratégicas utilizadas para el traslado de estupefacientes.

Tras la captura de Monge Gómez, las autoridades de Honduras y España iniciarán las gestiones correspondientes a través de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol para coordinar el proceso de extradición hacia territorio hondureño.

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Junior Fernando Monge Gómez fue capturado en España tras permanecer prófugo de la justicia hondureña por un caso de presunto narcotráfico. La detención fue ejecutada por la Guardia Civil de España en coordinación con Interpol y autoridades hondureñas. (Foto: Cortesía)

Una vez concluidos los trámites legales y diplomáticos, el hondureño deberá ser trasladado al país para quedar a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes y responder por los delitos que se le imputan.

La notificación roja de Interpol constituye uno de los principales mecanismos de cooperación policial internacional para localizar y detener a personas requeridas por la justicia, permitiendo la colaboración entre distintos países en casos de crimen organizado y delitos transnacionales.

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Mientras avanza el proceso de extradición, las autoridades hondureñas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con la estructura “Los Monges”, con el objetivo de identificar a otros presuntos integrantes, desarticular sus redes de apoyo y fortalecer los procesos judiciales contra los implicados.