José Luis Rodríguez Zapatero y Bolivia: dos décadas de una relación política que hoy está en el centro de la polémica

José Luis Rodríguez Zapatero delante de la bandera Wiphala y la tricolor boliviana durante una visita a Bolivia (EFE)

La investigación que lleva adelante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España ha puesto el foco sobre una relación política de dos décadas que genera polémica: la del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con ex autoridades del Gobierno de Bolivia.

Según un informe policial, el mandatario español habría realizado gestiones a nivel político en el país sudamericano con el objetivo de favorecer al Grupo Gloria —un conglomerado peruano dueño de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce)—, en un litigio millonario relacionado con la estatal Fancesa a cambio de 200 mil euros.

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Fuentes del entorno del ex mandatario rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el pago realizado correspondía a una consultoría legal, mientras el caso continúa en investigación y no existe una resolución judicial definitiva.

Más allá del proceso penal que eximió a Soboce de pagar 107 millones de dólares a la boliviana Fancesa, el caso ha despertado interés por el acceso privilegiado que llegó a tener Rodríguez Zapatero con altas autoridades bolivianas.

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Esta cronología repasa los hitos de una relación que inició en términos institucionales y derivó en una alianza personal con los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS): los ex presidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Luis Arce en favor de una empresa minera, recoge la UDEF

El inicio de las relaciones

Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno de España en 2004 con una política exterior orientada a fortalecer los vínculos con América Latina. Un año después, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en Bolivia y ambos gobiernos comenzaron una etapa de cooperación bilateral.

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Durante la gestión de Zapatero, se incrementaron los programas de desarrollo, se mantuvo una importante presencia de inversión y se abrieron canales de diálogo político con el nuevo gobierno boliviano. Aunque la relación era eminentemente institucional, fue el primer acercamiento entre Rodríguez Zapatero y Morales.

En esos años, el jefe de Estado español también estrechó lazos con otros gobiernos de la emergente izquierda latinoamericana de inicios de siglo.

La reinvención del aliado político

Tras dejar el poder en 2011, Rodríguez Zapatero mantuvo contacto e influencia en países con gobiernos ideológicamente afines en América Latina. Tuvo un papel controvertido en Venezuela, donde participó como mediador en diálogos con la oposición, pero su cercanía con Nicolás Maduro y altos dirigentes del chavismo le valió críticas desde los flancos opuestos.

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El ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la presentación de un libro en Madrid, España, 24 de septiembre de 2024 (REUTERS/Susana Vera)

En este periodo, mantuvo contacto con el entonces presidente Morales y realizó una serie de visitas como invitado a conferencias, encuentros académicos y actividades organizadas por instituciones cercanas al oficialismo.

Hacia finales de la década, el ex presidente socialista se convirtió en una figura central del Grupo de Puebla, el foro político fundado en 2019 y conformado por ex presidentes y líderes de izquierda.

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Ese mismo año, el español visitó el bastión de Morales en la región del Trópico de Cochabamba, se declaró “amigo de corazón de Bolivia” y se deshizo en elogios para su anfitrión. “Aquí hay un presidente que en 15 años ha hecho más por Bolivia que los 77 anteriores”, afirmó.

La crisis de 2019

En noviembre de 2019, Morales estaba acorralado por una ola de protestas sociales que exigían su renuncia, acusándolo de haber cometido fraude electoral en las elecciones presidenciales del mes anterior, que disputó de manera ilegítima porque la Constitución Política del Estado no le permitía un cuarto mandato.

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Tras renunciar al poder en medio de la presión social y exiliarse en México, Morales planteó una mediación internacional encabezada por Rodríguez Zapatero y el uruguayo José Mujica para resolver una crisis política que terminó derivando en su alejamiento definitivo del poder. Si bien esa mediación no se llegó a concretar, el planteamiento revela el nivel de confianza que Morales depositaba en Zapatero apenas había abandonado el Gobierno.

Evo Morales cuando llegó a la Ciudad de México tras renunciar a la presidencia de Bolivia (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

La nueva etapa

Tras el triunfo electoral que devolvió al MAS al poder con la victoria de Luis Arce en noviembre de 2020, Rodríguez Zapatero abrió una nueva etapa de relación con Bolivia.

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A diferencia de los años anteriores, cuando su principal interlocutor era Evo Morales, el ex presidente español amplió sus contactos con funcionarios del nuevo Gobierno boliviano.

En mayo de 2022, durante una visita a Bolivia, invitado por la Academia Diplomática Plurinacional para asistir a una conferencia internacional, Zapatero sostuvo reuniones tanto con el presidente Luis Arce como con Morales, a quien visitó en su bastión en el Trópico de Cochabamba.

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En esa oportunidad, en una conferencia de prensa conjunta, llamó a Morales “su amigo” y dijo que deseaba que visitara España para “explicar todo lo que hizo” por Bolivia.

La mediación fallida en la crisis del MAS

En marzo de 2024, Rodríguez Zapatero llegó al país como integrante del Grupo de Puebla junto a otros dirigentes progresistas, entre ellos los ex presidentes Alberto Fernández y Ernesto Samper. Oficialmente participaron en un seminario sobre integración regional y arquitectura financiera en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, trascendió que la agenda política estuvo marcada por el conflicto interno del MAS —por la disputa entre los liderazgos de Arce y Morales— que estaba llegando a un punto de no retorno.

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Evo Morales durante una visita a Bolivia (EFE)

De cara a las elecciones nacionales del año siguiente, Zapatero se reunió con Luis Arce en Santa Cruz y también sostuvo contactos con Evo Morales para intentar acercar posiciones. Más tarde explicó que el grupo había realizado una misión “discreta” para impulsar acuerdos dentro del oficialismo boliviano y que sentía que era “su obligación” hacerlo.

El último encuentro

En septiembre de 2024, Zapatero regresó a Bolivia para participar en actos de conmemoración del Bicentenario en la ciudad de Sucre, capital del país, junto al secretario general de la Organización Mundial del Turismo. En esa visita, que luego sería uno de los indicios de la investigación que lo acusa de tráfico de influencias, sostuvo un encuentro con Arce en La Paz.

El ex presidente Arce reveló en un comunicado reciente que en aquel encuentro se dio “en el marco de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis” del partido y detalló que abordaron temas de coyuntura política, la posición de Evo Morales y los planteamientos de “unidad del movimiento popular”.

Asimismo, señaló que la relación entre ambos siempre fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga en España. Luego de esa reunión, el español viajó a Sucre, donde se realizaban los actos conmemorativos de cara a las fiestas patrias.

El entonces presidente Luis Arce con el ex mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una visita a La Paz el año 2022

El escándalo de Soboce y Fancesa

La reciente investigación de la UDEF en España revela que la influencia de Rodríguez Zapatero en Bolivia no se limitó al ámbito político, sino que buscó incidir en decisiones relacionadas con procesos judiciales y administrativos. Según el informe, el ex presidente español recibió un pago de 200 mil euros a cambio de interceder ante las autoridades bolivianas, durante el Gobierno de Luis Arce, para favorecer al Grupo Gloria en el juicio que enfrentaba con la empresa estatal Faboce por un caso de “competencia desleal” y que lo ponía frente a un resarcimiento de 107 millones de dólares.

Si bien hay una resolución judicial que exime al Grupo Gloria del millonario pago, el caso permanece pendiente por una impugnación presentada ante el Tribunal Constitucional Boliviano.

Más allá del curso que tome la investigación, la hipótesis de la injerencia de Rodríguez Zapatero en las decisiones judiciales del país es la que hoy vuelve a poner bajo la lupa la profundidad de sus vínculos con las autoridades bolivianas y las relaciones que cultivó, poco comunes para un exjefe de Gobierno europeo, durante los últimos 20 años.