El Salvador

Nayib Bukele oficializa postulación como precandidato para un tercer período presidencial en El Salvador

La inscripción interna fue informada por Xavi Zablah Bukele, presidente de Nuevas Ideas, quien publicó imágenes del documento oficial validado por la Comisión Electoral del partido oficialista, de cara a los comicios generales del 28 de febrero

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Nayib Bukele formalizó su postulación como precandidato a la presidencia de El Salvador en el proceso interno de Nuevas Ideas para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Nuevas Ideas)
Nayib Bukele formalizó su postulación como precandidato a la presidencia de El Salvador en el proceso interno de Nuevas Ideas para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Nuevas Ideas)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó su postulación como precandidato a la presidencia en el proceso interno organizado por el partido Nuevas Ideas, con miras a las próximas elecciones generales programadas para febrero 2027. La inscripción fue anunciada, este domingo, por el presidente del partido oficialista, Xavi Zablah Bukele, a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del documento oficial de postulación.

Las solicitudes de postulación cumplen con los requisitos legales y estatutarios que exige el partido, de acuerdo a las autoridades. La inscripción de Bukele como precandidato confirma la intención del oficialismo de extender su proyecto político y profundizar las reformas que han marcado los últimos años en El Salvador. El proceso interno del partido Nuevas Ideas continuará en los próximos días, en espera de la definición oficial de los candidatos que participarán en los comicios del siguiente año.

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La decisión de Bukele de buscar nuevamente la presidencia se produce en un contexto de amplio respaldo popular. Según la más reciente encuesta de CID Gallup, el mandatario mantiene un elevado nivel de aprobación ciudadana, alimentado principalmente por las políticas de seguridad implementadas durante su gestión.

La inscripción de Nayib Bukele abrió la puerta a la búsqueda de un tercer mandato consecutivo en El Salvador (Cortesía: Xavier Zablah Bukele)
La inscripción de Nayib Bukele abrió la puerta a la búsqueda de un tercer mandato consecutivo en El Salvador (Cortesía: Xavier Zablah Bukele)

Bukele busca un tercer periodo como Jefe de Estado

Bukele pretende sumar un tercer mandato presidencial, lo que implicaría extender su gestión hasta 2033, en caso de resultar electo en febrero.

Entre los logros más destacados a la fecha se encuentran la reducción de los índices de criminalidad y la transformación en la percepción de seguridad en el país, aspectos que han sido centrales en su discurso político ante la opinión pública.

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Además de los avances en materia de seguridad, el gobierno de Bukele ha impulsado proyectos en áreas clave como salud y educación. El Ejecutivo ha promovido la construcción de hospitales y centros escolares, así como la modernización de la infraestructura pública. Estas medidas han fortalecido la imagen de eficacia y capacidad de gestión del presidente ante la población.

La inscripción se desarrolla en el marco de la jornada que realiza el partido oficialista para recibir las postulaciones de sus aspirantes a cargos de elección popular. Desde primeras horas del día, dirigentes y funcionarios del partido acudieron a entregar la documentación requerida por el reglamento interno.

Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, busca obtener un tercer período consecutivo en el cargo al postularse nuevamente en las próximas elecciones presidenciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, busca obtener un tercer período consecutivo en el cargo al postularse nuevamente en las próximas elecciones presidenciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

En relación a sus aspiraciones presidenciales, Nayib Bukele había manifestado que tenía un acuerdo familiar con su esposa, Gabriela de Bukele de no buscar una nueva reelección. Sin embargo, el presidente ha reconocido que este plan podría cambiar ante el respaldo popular y la reciente modificación del calendario electoral, abriendo la puerta a la posibilidad de un tercer mandato consecutivo.

La reelección indefinida en El Salvador quedó permitida tras una reforma a la Constitución que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025.

Repite fórmula vicepresidencial

Paralelamente, el vicepresidente Félix Ulloa también presentó su solicitud como precandidato a la vicepresidencia, consolidando la fórmula presidencial del oficialismo para los próximos comicios.

Entre otros postulantes se encuentran figuras del oficialismo, como Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa; Suecy Callejas, primera vicepresidenta del congreso; Elisa Rosales, secretaria de la junta directiva; y Mario Vásquez, alcalde de San Salvador Sur.

El proceso interno de Nuevas Ideas forma parte del calendario electoral que se desarrolla previo a los comicios presidenciales, legislativos y municipales de 2027. La jornada de inscripción representa un paso fundamental para definir la oferta electoral del partido oficialista, que se perfila como el principal contendiente en la próxima contienda.

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