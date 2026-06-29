Honduras

Honduras: Consumidores recibirán un nuevo alivio en el precio de los combustibles a partir del 29 de junio

Los hondureños recibirán un alivio en el costo de los combustibles a partir del próximo lunes 29 de junio, luego que la Secretaría de Energía anunciara rebajas de entre dos y cuatro lempiras en la mayoría de los derivados del petróleo.

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El diésel disminuirá más de tres lempiras por galón. (FOTO: Once Noticias)
El diésel disminuirá más de tres lempiras por galón. (FOTO: Once Noticias)

Los precios de los combustibles registrarán una nueva reducción a nivel nacional a partir del lunes 29 de junio, según la estructura de precios anunciada por la Secretaría de Energía (SEN), que confirmó rebajas en las gasolinas, el diésel, el queroseno y el gas vehicular.

Las autoridades señalaron que las disminuciones obedecen al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, situación que permitirá un alivio parcial para los consumidores hondureños.

De acuerdo con la nueva tabla de precios, el queroseno será el combustible que presentará la mayor rebaja, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, con disminuciones superiores a los cuatro lempiras por galón.

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En la capital, la gasolina superior pasará a costar 132.30 lempiras, tras registrar una reducción de 2.92 lempiras, mientras que la gasolina regular disminuirá 2.68 lempiras, fijando su nuevo precio en 122.35 lempiras por galón.

Por su parte, el diésel experimentará una rebaja de 3.83 lempiras, por lo que se cotizará a 123.22 lempiras, mientras que el queroseno bajará 4.24 lempiras, alcanzando un precio de 107.75 lempiras.

En el caso del GLP vehicular, la reducción será de 93 centavos, estableciendo su nuevo precio en 49.42 lempiras por galón.

Rebajas también llegarán al norte del país

La Secretaría de Energía informó que en San Pedro Sula también se registrarán disminuciones en la mayoría de los combustibles.

La gasolina superior se venderá a 128.99 lempiras tras una rebaja de 2.83 lempiras, mientras que la regular costará 119.04 lempiras, luego de reducirse 2.60 lempiras.

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El queroseno disminuirá 4.16 lempiras y se comercializará a 104.41 lempiras por galón.

Asimismo, el diésel bajará 3.75 lempiras y tendrá un nuevo precio de 119.88 lempiras.

El gas vehicular también registrará una disminución de 93 centavos, situándose en 45.89 lempiras.

Los combustibles registrarán nuevas rebajas a partir del lunes. (FOTO: Secretaría de Energía)
Los combustibles registrarán nuevas rebajas a partir del lunes. (FOTO: Secretaría de Energía)

Gas doméstico mantiene subsidio

Las autoridades confirmaron que el GLP doméstico continuará congelado gracias al subsidio temporal que mantiene vigente el Gobierno.

En Tegucigalpa el cilindro de gas doméstico permanecerá en 249.62 lempiras, mientras que en San Pedro Sula continuará en 228.47 lempiras.

La Secretaría de Energía señaló que este apoyo estatal busca proteger la economía de miles de hogares hondureños frente a la volatilidad de los precios internacionales.

El queroseno será el derivado con la mayor reducción. (FOTO: La Tribuna)
El queroseno será el derivado con la mayor reducción. (FOTO: La Tribuna)

El subsidio ha permitido evitar incrementos en el costo del gas utilizado por las familias para la preparación de alimentos y otras actividades domésticas.

Mercado internacional influye en los precios

Expertos del sector energético han señalado que los precios de los combustibles en Honduras dependen directamente del comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.

Las variaciones en la cotización del petróleo, los costos de refinación y el transporte internacional son algunos de los factores que inciden en las estructuras semanales de precios.

Las gasolinas bajarán tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. (FOTO: HCH)
Las gasolinas bajarán tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. (FOTO: HCH)

Durante las últimas semanas, los mercados energéticos han mostrado cierta estabilidad, permitiendo que varios países de la región registren ajustes a la baja en algunos combustibles.

Las autoridades hondureñas indicaron que continuarán monitoreando la evolución de los precios internacionales para determinar futuras variaciones.

Con estas nuevas rebajas, los consumidores recibirán un alivio económico en medio del aumento del costo de vida y de otros productos de consumo básico.

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