Juan Orlando Hernández fija su regreso a Honduras para el 31 de julio en medio de expectativa por decisión judicial

El 31 de julio es la fecha prevista para el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras

La defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, confirmó en entrevista con Infobae que la Corte Suprema de Justicia de Honduras podría resolver en tres días hábiles la solicitud de revisión de la orden de captura en su contra. Según su abogado Mario Cárdenas, el planteo busca permitir el regreso del exmandatario al país para presentarse ante la justicia sin ser detenido.

Cárdenas explicó que la petición ya está en manos del juez natural de la causa. “La presentación fue hecha ante el Poder Judicial y dirigida al juez natural de la causa”, afirmó en declaraciones a Infobae.

La defensa sostiene que existen bases legales suficientes para que la medida sea revisada o dejada sin efecto. También espera una respuesta antes de que comience el receso de vacaciones del Poder Judicial hondureño.

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Posible regreso a Honduras

De acuerdo con la defensa, si la resolución es favorable, Hernández podría regresar a Honduras el 31 de julio, fecha que el equipo legal maneja como referencia para su reingreso y su eventual presentación ante la Justicia.

Cárdenas afirmó que la estrategia no busca eludir el proceso. “El eje de la petición es la voluntad de someterse al proceso judicial en curso”, sostuvo el abogado.

La defensa insiste en que el juez natural debe valorar la comparecencia voluntaria al revisar las medidas cautelares.

Según Cárdenas, la intención de Hernández de presentarse ante los tribunales hondureños debilita la necesidad de mantener restricciones. “La estrategia busca no solo la revocatoria de la orden de captura, sino también la suspensión de cualquier restricción migratoria que impida su ingreso al territorio hondureño”, agregó.

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En su interpretación, el Código Procesal Penal hondureño obliga al juez a evaluar la conducta del imputado y su disposición a enfrentar el proceso. “Si se acredita la intención real de comparecer, la orden de captura pierde sustento jurídico”, sostuvo Cárdenas en su conversación con Infobae.

La defensa de Juan Orlando Hernández pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar la orden de captura vigente para que el expresidente pueda regresar a Honduras sin ser detenido.

La decisión del juez natural

Hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia no ha informado cuándo emitirá una resolución ni si convocará a una audiencia para analizar la solicitud presentada por la defensa.

El juez natural deberá determinar si los argumentos del equipo legal son suficientes para modificar o levantar la orden de captura, con base en factores como el riesgo de fuga, la voluntad de comparecencia y el estado del proceso judicial.

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Cárdenas recordó que esta semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras iniciará su periodo de vacaciones y se mantiene a la espera de la respuesta en las próximas horas, si es que el poder judicial no atiende la solicitud en tiempo y forma, lo que añade presión al calendario de resolución de la solicitud presentada por la defensa de Hernández Alvarado, que busca una respuesta antes del receso judicial.

En paralelo, el abogado del exmandatario aseguró que la comunicación con su representado ha sido constante y fluida, en el marco de la estrategia legal que se mantiene activa mientras se espera la decisión del juez natural sobre la orden de captura vigente.

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El planteo apunta a anular el requerimiento de aprehensión y a frenar eventuales trabas de migración, para que el exgobernante pueda ponerse a derecho y asistir a los tribunales

El contexto judicial

Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, enfrenta múltiples procesos judiciales vinculados a presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y señalamientos por nexos con estructuras del narcotráfico.

Entre los expedientes mencionados en ese entramado judicial figura el denominado caso Pandora. Su situación también está marcada por órdenes de captura y restricciones migratorias que lo mantienen fuera del país mientras avanzan los procesos en su contra.