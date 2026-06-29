Piña costarricense genera más de 150,000 empleos y aporta el 6% de las exportaciones

La piña costarricense sostiene más de 150,000 empleos y aporta cerca del 6% de las exportaciones nacionales, según la Cámara de Piñeros Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara de Piñeros Unidos, la piña costarricense sostiene más de 150,000 empleos y representa aproximadamente el 6% de las exportaciones nacionales, consolidándose como uno de los principales motores agroexportadores delpaís y de desarrollo económico en regiones clave como la zona norte.

Aparte de sobresalir por su aporte en las exportaciones, el sector se ha consolidado como un motor de desarrollo territorial. Esta actividad impulsa la economía de las comunidades rurales y sostiene miles de empleos formales, sobre todo en la zona norte de Costa Rica. Según la nota oficial, el cultivo de este fruto genera más de 30,000 empleos directos y 120,000 empleos indirectos, con fuerte presencia en San Carlos.

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En conmemoración del Día Mundial de la Piña, celebrado el 27 de junio, la Cámara de Piñeros Unidos destacó que la actividad productiva mantiene su rol como motor de desarrollo regional. La organización agrupa a un total de 23 empresas integradas por más de 75 pequeños, medianos y grandes productores/exportadores, quienes trabajan bajo un modelo de encadenamiento productivo enfocado en innovación, eficiencia y sostenibilidad.

La actividad de la piña costarricense tiene una presencia marcada en San Carlos y se consolidó como eje de desarrollo territorial en áreas productivas de la zona norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo colaborativo busca fortalecer la competitividad del sector a través de prácticas agrícolas responsables y proyectos orientados al desarrollo económico y social de las comunidades.

El director ejecutivo de la Cámara, Ing. Greivin Delgado, señaló: “El poder de la piña costarricense está en su gente: productores, trabajadores y comunidades que sostienen una de las principales agroexportaciones del país”.

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Desafíos del sector

El sector piñero enfrenta grandes retos derivados de la volatilidad del tipo de cambio y las condiciones de los mercados internacionales. El comunicado de la Cámara reconoce que la industria debe lidiar con presiones cambiarias, costos logísticos internacionales elevados y riesgos asociados a la situación global.

Por ende, las empresas del sector, en respuesta, han reforzado su capacidad de adaptación, priorizando la eficiencia operativa y el cumplimiento de exigencias ambientales y sociales para mantener su presencia en los mercados internacionales.

Sostenibilidad y economía circular

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, la Cámara impulsa proyectos de economía circular y el uso de bioinsumos (productos agrícolas elaborados con microorganismos benéficos y materiales de origen natural o vegetal), promoviendo la reducción y valorización de subproductos agrícolas.

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Este enfoque busca minimizar el impacto ambiental y fomentar la innovación en la producción piñera. Entre las prácticas agrícolas responsables promovidas por la Cámara destacan la adopción de estándares internacionales, la certificación de procesos y la inversión en proyectos sociales y ambientales en las comunidades donde operan los productores.

La Cámara de Piñeros Unidos impulsó proyectos de economía circular, bioinsumos, certificación de procesos e inversión social y ambiental en la piña costarricense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Piñeros Unidos agrupa a pequeños, medianos y grandes productores/exportadores de la zona norte de Costa Rica. Su objetivo central es fortalecer la competitividad del sector mediante prácticas agrícolas responsables y proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de las regiones productoras.

El Día Mundial de la Piña permitió resaltar el compromiso de los productores costarricenses con la innovación, la sostenibilidad y la generación de empleo, posicionando a la piña como uno de los productos emblemáticos de la agroindustria costarricense.

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