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‘Michael’ se convierte en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos

La producción sobre la vida de Michael Jackson también se consolidó como la biopic musical más exitosa

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Michael
La película de Michael Jackson desbanca a "Oppenheimer" como la biopic más exitosa. (Lionsgate via AP)

Michael, basada en la vida del cantante Michael Jackson, alcanzó los 977 millones de dólares en la taquilla mundial, cifra con la que superó a Oppenheimer y se convirtió en la película biográfica con mayor recaudación de la historia.

Hasta ahora, el récord pertenecía a Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, que concluyó su recorrido comercial con ingresos globales de 975 millones de dólares.

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Estrenada en 2023, la producción retrata la vida del físico J. Robert Oppenheimer y se consolidó como la biografía cinematográfica más exitosa hasta la llegada de Michael.

Además de establecer un nuevo récord entre las películas biográficas, Michael también amplió su ventaja como la cinta biográfica musical más taquillera.

"Michael" se colocó como la biopic más taquillera de todos los tiempos. (AP)
"Michael" se colocó como la biopic más taquillera de todos los tiempos. (AP)

El largometraje superó previamente a Bohemian Rhapsody, estrenada en 2018 y centrada en la trayectoria de Freddie Mercury y la banda Queen, que recaudó 911 millones de dólares en todo el mundo.

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Distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y por Universal Pictures en los mercados internacionales, Michael ha obtenido 607.2 millones de dólares fuera del mercado estadounidense y otros 370.2 millones en la taquilla doméstica desde su estreno en abril.

La película debutó con una recaudación de 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones a nivel global durante su primer fin de semana.

Esa cifra representó el mejor estreno para una película biográfica musical, superando el registro alcanzado por Straight Outta Compton en 2015, que había iniciado su recorrido comercial con 60 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Jaafar Jackson
Michael tuvo un desempeño destacable en sus primeras semanas en taquilla.

De acuerdo con los datos de taquilla, la producción mantuvo un desempeño sostenido durante las semanas posteriores a su estreno. La permanencia en cartelera y las cifras registradas durante la temporada de verano contribuyeron a que continuara incrementando su recaudación global.

La dirección de Michael estuvo a cargo de Antoine Fuqua, mientras que Jaafar Jackson, sobrino del artista, interpreta a Michael Jackson en su debut como actor. El reparto también incluye a Colman Domingo y Nia Long, quienes dan vida a Joe y Katherine Jackson, padres del cantante.

La historia recorre distintas etapas de la carrera del artista, desde sus primeros años como integrante de The Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Tras su estreno, algunos críticos señalaron que la película presenta una versión centrada principalmente en la trayectoria artística de Jackson y no aborda las acusaciones de abuso sexual infantil formuladas contra el cantante durante los últimos años de su vida. La producción no incluye esos episodios dentro de su narrativa.

La película muestra los inicios de Michael Jackson en la música. (EFE)
La película muestra los inicios de Michael Jackson en la música. (EFE)

En la promoción de la película, Lionsgate enfocó la campaña en distintos elementos relacionados con la carrera musical de Michael Jackson. Entre ellos destacaron las recreaciones de conciertos, coreografías y videoclips que marcaron diferentes momentos de la trayectoria del cantante.

El desempeño comercial de Michael también permitió a Lionsgate establecer una nueva marca dentro de su catálogo. Con 977 millones de dólares en ingresos mundiales, la película se convirtió en la producción más taquillera de la historia del estudio, superando a The Hunger Games: Catching Fire, estrenada en 2013, que había acumulado 865 millones de dólares a nivel global.

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