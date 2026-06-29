El Salvador: Dos personas mueren tras ser arrastradas por fuerte oleaje en piscina de agua salada en playa El Sunzal

Una mujer y un hombre fallecieron en la playa El Sunzal, La Libertad Costa, después de ser arrastrados por una fuerte ola mientras estaban en una piscina de agua salada. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Dos personas perdieron la vida, este domingo, en playa El Sunzal, ubicada en el departamento de La Libertad Costa, luego de que un fuerte oleaje las arrastrarán mientras se encontraban en una piscina de agua salada. El incidente movilizó a equipos de emergencia y dejó consternación entre los visitantes y residentes de la zona, según reportó la Cruz Verde Salvadoreña.

De acuerdo con la información oficial, la emergencia se registró cuando una mujer y un hombre, fueron sorprendidos por una ola de gran intensidad dentro de la piscina natural formada en el litoral de El Sunzal. “Nuestros guardavidas destacados en Majahual actuaron de inmediato, en coordinación con elementos de la Marina Nacional de El Salvador y personal de Protección Civil de El Salvador”, detalló la institución en un comunicado oficial.

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Los equipos de rescate lograron recuperar a ambas personas, pero según confirmó Cruz Verde, “fueron extraídas del agua sin signos vitales y se procedió a aplicar las maniobras de reanimación correspondientes en el sitio”. Pese a los esfuerzos, no fue posible revertir el desenlace fatal.

Los equipos de rescate recuperaron a las dos víctimas del agua en El Sunzal sin signos vitales. (Cortesía: Imagen de referencia)

Cruz Verde Salvadoreña explicó que la pronta respuesta de los guardavidas y socorristas de la zona permitió localizar rápidamente a las víctimas. “Se brindó asistencia en el menor tiempo posible, con el apoyo logístico de la Marina Nacional y la coordinación de la central de emergencias”, subrayó la organización humanitaria. Las autoridades señalaron que la fuerza del mar en ese sector puede variar de manera repentina y representa un riesgo incluso para personas que se encuentran en zonas aparentemente seguras.

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En el operativo participaron al menos tres unidades de respuesta inmediata y se emplearon equipos de rescate acuático. La coordinación entre la Marina Nacional de El Salvador, Protección Civil y Cruz Verde Salvadoreña ha sido destacada por los organismos de emergencia como un factor clave para atender incidentes en zonas costeras.

Las víctimas, una mujer y un hombre, fueron entregadas a las autoridades correspondientes para el procedimiento legal y la notificación a sus familiares.

La Cruz Verde Salvadoreña reiteró su compromiso de brindar asistencia en las playas y zonas turísticas, al tiempo que hizo un llamado a la población a no subestimar los riesgos asociados a las condiciones del mar.

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La Cruz Verde pidió a quienes visitan las playas de El Salvador que sigan a los guardavidas, respeten la señalización y extremen cuidados ante corrientes fuertes y cambios del mar. (Cortesía: Protección Civil)

Recomendaciones al ingresar al mar

Autoridades de socorro ofrecen una serie de sugerencias para minimizar riesgos al visitar las playas y piscinas naturales:

Respetar las indicaciones de los guardavidas y acatar las advertencias sobre zonas peligrosas.

Evitar ingresar al mar en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias que alteren la percepción.

No perder de vista a los niños y asegurarse de que estén siempre bajo supervisión de un adulto responsable.

No nadar solo y procurar hacerlo en áreas designadas como seguras.

Observar el comportamiento del mar antes de entrar, especialmente ante señales de corrientes o cambios abruptos en el oleaje.

No desafiar las corrientes y, en caso de ser arrastrado, tratar de mantener la calma y flotar hasta recibir ayuda.

Contar con flotadores o chalecos salvavidas si no se tiene experiencia en natación.