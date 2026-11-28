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La discusión sobre el futuro del cabotaje nacional remite a una cuestión mucho más amplia, vinculada al papel estratégico que tiene la Marina Mercante Argentina y a la necesidad de contar con una política integral de transporte al servicio del desarrollo del país.

Si el objetivo es reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales, la cuestión de fondo es cómo hacerlo sin comprometer el empleo nacional, la industria naval y nuestra soberanía.

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El proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada se inscribe en el plan de desregulación que el Gobierno, con el ministro Federico Sturzenegger a la cabeza, intenta imponer a toda costa. La iniciativa retoma uno de los principales lineamientos del Decreto 340/2025, oportunamente rechazado por ambas cámaras del Congreso Nacional, al convertir en regla general la participación de buques de bandera extranjera en actividades hasta ahora reservadas a la bandera argentina, salvo excepciones.

Para comprender la gravedad de esta modificación es necesario tener presente la importancia estratégica del cabotaje nacional para un país bicontinental, marítimo y fluvial como lo es la Argentina. El control y aprovechamiento de nuestros espacios marítimos y vías navegables interiores constituye una condición fundamental para el ejercicio efectivo de la soberanía nacional. En este sentido, disponer de una Marina Mercante propia y preservar la reserva del cabotaje son instrumentos fundamentales para garantizar nuestra autonomía logística, el abastecimiento del mercado interno y la capacidad de decidir sobre el transporte de nuestros recursos.

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En un escenario internacional marcado por la disputa por el control de los recursos estratégicos, las rutas comerciales y las cadenas de abastecimiento, la protección de las marinas mercantes y la preservación de capacidades propias de transporte ocupan un lugar central en las políticas de las principales potencias marítimas. La reserva del cabotaje nacional se inscribe en esta concepción estratégica, cuya importancia adquiere una dimensión económica, productiva, laboral y geopolítica.

Uno de los principales problemas del proyecto en cuestión es que habilita la competencia entre armadores nacionales y extranjeros sin resolver las asimetrías tributarias, laborales y regulatorias existentes. En un mercado internacional altamente concentrado, las ventajas de las que disponen las empresas extranjeras en términos de costos operativos no se traducen necesariamente en una reducción de los fletes ni en una mejora de la rentabilidad de los productores argentinos. Por el contrario, esas diferencias pueden traducirse en la consolidación de posiciones dominantes y un aumento de las ganancias de las empresas extranjeras a costa del desarrollo nacional.

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La escasez de embarcaciones nacionales, utilizada como argumento para justificar la apertura indiscriminada del cabotaje, es precisamente uno de los problemas que debería atender una política de fortalecimiento de la Marina Mercante. Lejos de contribuir a su recuperación, en estas condiciones, la desregulación puede desalentar la inversión nacional, incentivar el cambio de bandera de nuestros buques y profundizar el deterioro de la flota argentina.

Otro aspecto particularmente preocupante del proyecto es que permite que las tripulaciones extranjeras que operen en el cabotaje nacional se rijan por la legislación laboral de sus países de bandera. Esto supone que trabajadores que realizan una misma actividad en territorio argentino estén sujetos a diferentes condiciones laborales, fomentando una competencia basada en la reducción de los costos laborales que pone en riesgo el empleo argentino embarcado y debilita los convenios colectivos de trabajo.

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A su vez, el deterioro de la flota nacional compromete el desarrollo de nuestra industria naval, cuya actividad depende en buena medida de la demanda de construcción, reparación, mantenimiento y modernización de embarcaciones. La pérdida de estas capacidades productivas y tecnológicas y de trabajadores especializados tiene consecuencias que alcanzan también a la política nacional de defensa.

Por otra parte, el predominio del transporte de cargas terrestre en la Argentina responde a problemas estructurales acumulados durante décadas, como la falta de inversión en infraestructura, las deficiencias operativas de los puertos fluviales y las limitaciones de calado, que la apertura del cabotaje a buques de bandera extranjera, lejos de resolver, la puede agravar.

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El desarrollo de una logística verdaderamente federal necesita una estrategia de transporte integral, inversiones en infraestructura portuaria y ferroviaria, la integración de la Argentina fluvial y marítima mediante obras estratégicas como el Canal Magdalena y la revisión de los acuerdos regionales para corregir las asimetrías existentes.

Con el propósito de dar respuesta a los problemas estructurales del sector, hace unos meses presenté, junto a otros diputados del bloque de Unión por la Patria, un proyecto de ley que apunta a incrementar la disponibilidad de embarcaciones bajo control de armadores argentinos y mejorar su competitividad mediante un régimen especial de impuesto al tonelaje, preservando la reserva del cabotaje nacional y garantizando el empleo argentino embarcado, la aplicación de la legislación laboral nacional y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo.

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Esta iniciativa parte de la convicción de que el fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional es una cuestión de soberanía y debe formar parte de una política integral de desarrollo productivo, integración territorial y recuperación de capacidades estratégicas. A 181 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuyo aniversario conmemoramos el pasado 20 de noviembre, la defensa de nuestra soberanía sobre los ríos y espacios marítimos mantiene plena vigencia y supone también garantizar que la Argentina disponga de capacidades propias de transporte y de un sistema logístico al servicio de sus intereses nacionales.