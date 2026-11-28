El chico tiene 12 años y ya representó a la Argentina en varios torneos

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En la casa de los Berlocq, el tenis siempre fue parte de la vida cotidiana. Las pelotas y las raquetas componen el paisaje familiar y Agustín creció en ese ambiente desde sus primeros años. Todavía usaba pañales cuando ya sorprendía por su facilidad para golpear una pelota. “Cuando tenía un año, uno le lanzaba la pelota y se veía que tenía coordinación. Te sorprendía que nunca le erraba”, recuerda su papá, Carlos Berlocq, en una charla con Infobae.

A los 43 años, el extenista nacido en Chascomús conoce el camino que implica dedicarse al deporte profesional. Durante su carrera alcanzó el puesto 37 del ranking mundial en 2012, y conquistó dos títulos del ATP Tour: Bastad (2013) y Oeiras (2014). También formó parte del equipo argentino que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016. Si bien no disputó la final frente a Croacia, integró la nómina en la primera ronda, cuando el conjunto nacional venció como visitante a Polonia por 3-2. Ahora, desde otro lugar, acompaña los primeros pasos de su hijo, que empieza a construir su propia historia con una raqueta en la mano.

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Agustín, de 12 años, comenzó a jugar cuando todavía era muy chico. “Arranqué cuando tenía dos años. Tenía en mi casa una raqueta y pelotas de tenis”, cuenta el nene. Sus comienzos fueron en el Club Comercio, donde tuvo sus primeras clases con Juan Sinclair y Cristian Ayán. Aunque el tenis siempre estuvo presente, también encontró espacio para otros deportes y actividades. Su papá recuerda que nunca quiso limitarlo a una sola disciplina y que siempre valoró que pudiera disfrutar de distintas experiencias: Agustín también juega al fútbol en Defensores de Belgrano.

El tenis, además, no es una actividad exclusiva de padre e hijo. Su mamá, Noel, también forma parte de ese recorrido y conoce de cerca las exigencias que implica acompañar a un deportista. Después de haber estado al lado de Charly durante casi 19 años de carrera, sabe lo que significa atravesar los entrenamientos, los viajes, las competencias y también los momentos difíciles. Es una presencia importante en el crecimiento de Agustín, al igual que su hermana mayor, Stefania, que también practica tenis. Así, el deporte ocupa un lugar central en la vida familiar, aunque el extenista tiene claro que el acompañamiento debe estar siempre ligado al disfrute y a las ganas de seguir jugando.

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Carlos y su hijo Agustín, de 12 años, con el trofeo por el 1° puesto en el Sudamericano en Bolivia

Para él, una de las claves es permitirle a Agustín descubrir el deporte a su manera, sin convertir la pasión familiar en una presión. Haber transitado durante tantos años el circuito profesional le permite conocer sus exigencias, pero también entender que cada jugador necesita encontrar su propio recorrido.

“Estar cerca, aconsejarlo cuando sea necesario y respetar las decisiones que tome”, sostiene Charly, entrenador en la actualidad y que en julio pasado fue parte de la Concentración Nacional de Transición, donde 16 chicos y chicas Sub 10 y Sub 12 de todo el país se reunieron en una actividad impulsada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Allí Berlocq lideró el área de desarrollo táctico.

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Una de las primeras experiencias importantes para Agustín llegó con la posibilidad de representar a la Argentina este año. Fue parte del equipo nacional Sub 12 que se consagró campeón en el Sudamericano de Santa Cruz de la Sierra y luego disputó el Mundial de la categoría en Shymkent, Kazajistán. Además, consiguió la medalla de bronce en la Copa COSAT Sub 12. Esas competencias le permitieron medirse con jugadores de distintos países, conocer otro nivel de exigencia y descubrir lo que significa formar parte de un equipo. “Representar a la Argentina es algo único. Tener la celeste y blanca en el pecho es una experiencia hermosa y espero poder seguir representándola”, explica Agustín.

Charly observa de cerca ese crecimiento, aunque intenta mantener una distancia saludable entre su experiencia y las decisiones de su hijo. Conoce las dificultades que aparecen en el recorrido de un tenista, desde los entrenamientos y los viajes hasta la competencia y la necesidad de sostener la motivación. Por eso, más allá de los resultados, le interesa que Agustín disfrute del deporte, que aprenda a convivir con sus exigencias y que conserve su personalidad.

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Agustín tiene 12 años y el tenis es su gran pasión

También hay algunas coincidencias entre ambos dentro de la cancha. El estilo de juego de Agustín tiene características que le recuerdan a su propia manera de competir, aunque el chico empieza a construir una identidad a partir de sus referentes y de aquello que más disfruta. “Uno de los jugadores que más me gustan es el italiano Flavio Cobolli, con quien encuentro similitudes por la velocidad de sus movimientos, la decisión para subir a la red y la utilización de los drops. También me gusta Sebastián Báez”.

El polvo de ladrillo es su superficie preferida. “Me gusta porque puedo resbalar y jugar puntos largos”, explica. Pero ese vínculo va más allá. “Lo que más me gusta del tenis es entrar a la cancha y pisar el polvo de ladrillo. Es una sensación hermosa”, cuenta.

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En la familia también hay recuerdos de la carrera de Charly que forman parte de la historia compartida. Agus miró videos de su papá durante su etapa como profesional, especialmente de sus partidos de Copa Davis y de los encuentros que disputó frente a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. “Me sorprendía que hubiera jugado contra ellos”, cuenta. También vio las finales de la ATP y pudo acercarse, a través de esas imágenes, a una etapa de la carrera de su padre que no llegó a vivir en primera persona.

Para Berlocq, ver a su hijo interesado en esos recuerdos tiene un significado especial. Sin embargo, no pretende que Agustín reproduzca sus pasos ni que cargue con las expectativas que puede generar llevar su apellido. Desea que encuentre su propio estilo, que disfrute de la competencia y que mantenga la alegría de jugar. “Me gustaría que no pierda su esencia”, resume.

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El sueño de Agustín dentro de una cancha de tenis es “convertirse en tenista profesional y alcanzar el Top 100”, afirma, con la ilusión de quien recién empieza a recorrer ese camino.

Hermanos en Roland Garros