(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La solicitud de AMIA ante los tres poderes nacionales por la coincidencia de Simjat Torá con las elecciones del 24/10 de 2027 (art. 53 del Código Electoral Nacional) plantea un legítimo interrogante: ¿cómo garantizar el sufragio a quienes ese día debemos observar obligaciones religiosas? Su abordaje exige examinar tanto la proporcionalidad de la solución prioritariamente solicitada, como la promiscuidad procedimental, al multiplicar los destinatarios de una petición cuya solución normativa corresponde al Poder Legislativo. A ello se añade el abuso representativo, cuando los títulos invocados en la petición tienden a que el Estado interprete como posición de toda una comunidad lo decidido por una mutual.

Sobre del planteo:

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Durante Simjat Torá, los judíos observantes tenemos prohibido escribir, conducir vehículos u operar dispositivos electrónicos. La exigencia de firmar el padrón basta para que, aun llegando a pie al lugar de votación, el procedimiento electoral contradiga nuestra observancia. Desconocer esa dificultad equivaldría a ignorar una dimensión fundamental de la libertad religiosa.

Los artículos 14, 16 y 37 de la CN protegen la libertad de culto, la igualdad ante la ley y los derechos políticos. Su interpretación conjunta exige evitar discriminaciones y prerrogativas injustificadas. Una disposición general puede producir efectos desiguales y requerir una adecuación razonable, cuya idoneidad y proporcionalidad deben examinarse.

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La tradición halájica ofrece antecedentes para compatibilizar observancia religiosa y responsabilidades públicas. El Talmud (Shabat 150a), Maimónides (Leyes de Shabat 24) y el Shulján Aruj (Oraj Jaim 306) contemplan la atención de asuntos colectivos durante Shabat. El rabino David Tzvi Hoffmann (Melamed Lehoil I, 54) permitió, bajo determinadas circunstancias, prestar juramento ante tribunales estatales durante Shabat y festividades cuando la negativa acarreara sanciones, aun económicas. En 1984, el rabino Moshé Feinstein fundamentó la participación electoral en el principio de “Hakarat haTov”, el deber de reconocer con gratitud los beneficios recibidos. Estos antecedentes no autorizan las transgresiones que comporta el procedimiento electoral vigente, pero orientan el trabajo rabínico a examinar primero qué admite la propia halajá, proponiendo luego la solución menos gravosa para la sociedad.**** En consonancia con el principio judío de “Darjei Shalom”, caminos de paz, que exige considerar cómo repercute en nuestros conciudadanos la forma que elegimos para ejercer nuestros derechos.

En Australia, donde el sufragio es obligatorio y las elecciones federales se celebran los sábados, los impedimentos religiosos habilitan el voto anticipado o postal. En Canadá, las elecciones federales del 21/10 de 2019 coincidieron con una festividad judía. Se mantuvo la fecha, se difundieron las opciones de voto anticipado y postal y se habilitaron puntos adicionales de votación. La Constitución de Pensilvania también contempla el voto en ausencia por observancia religiosa. Existen, así, antecedentes para garantizar ambos derechos sin modificar el calendario electoral.

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Sin embargo, AMIA solicitó prioritariamente modificar la fecha electoral y sólo secundariamente mecanismos que permitieran votar a los judíos observantes. Su primera opción requiere alterar el calendario de unos 36 millones de votantes por un impedimento que afecta a menos del 0,05 % del padrón. Si bien los derechos no se miden por la cantidad de sus titulares, las medidas para garantizarlos deben ser idóneas, necesarias y proporcionales.

Por otro lado, el art. 14 de la CN reconoce el derecho a peticionar, pero ello no exime del deber de discernir ante quién, para qué y por qué vía corresponde hacerlo. La solución normativa compete al Poder Legislativo, al que AMIA también dirigió su petición. Resulta, por tanto, institucionalmente injustificado solicitar a la CSJN que dé intervención a las autoridades electorales, a las que también AMIA se dirigió directamente.

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Es el Congreso quien posee la potestad para habilitar el voto anticipado o en ausencia por razones religiosas. Existe el precedente del 2024, donde mediante la Ley 27.781, el Congreso autorizó expresamente el voto postal para los argentinos residentes en el exterior. Para octubre de 2027 podría fijarse una jornada de votación anticipada compatible con la observancia religiosa, con inscripción previa ante la Justicia Nacional Electoral. Se utilizaría la misma Boleta Única de Papel, con identificación del elector, fiscalización partidaria y secreto del sufragio. Las urnas permanecerían selladas bajo custodia judicial hasta el escrutinio y la emisión del voto quedaría asentada en el padrón para impedir duplicidades. La regulación debería comprender impedimentos religiosos equivalentes, sin exigir certificaciones confesionales sobre el grado de observancia del ciudadano.

La imprevisión de solicitar el cambio de fecha radica también en su carácter circunstancial. Una regla general de voto anticipado garantizaría ese derecho sin requerir nuevas peticiones legislativas ante futuras coincidencias electorales con festividades religiosas. El voto anticipado resolvería, además, el hecho que el Código Electoral Nacional, no contempla la observancia religiosa como causal autónoma de exención del deber de votar, exponiendo al elector a las multas previstas. Y aun si la Justicia Electoral admitiera una justificación fundada en la libertad de culto, el ciudadano habría perdido la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.

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Sobre el abuso representativo:

La petición lleva el membrete «AMIA – Superior Rabinato de la República Argentina – Comunidad Judía de Buenos Aires – Federación de Comunidades Israelitas Argentinas» y está suscripta por Osvaldo Armoza, presidente de AMIA, y Eliahu Hamra, identificado como «Gran Rabino». Para quien desconoce la pluralidad del judaísmo, los calificativos «Gran» y «Superior», asociados a la República Argentina, sugieren una jerarquía rabínica con jurisdicción nacional que no existe.

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Esas denominaciones no confieren por sí solas autoridad doctrinal ni representación del judaísmo argentino. Tampoco las confiere la inscripción de la entidad en la Secretaría de Culto. El reconocimiento estatal de una institución, su competencia y su mandato representativo son cuestiones sustantivamente distintas. Confundirlas convierte una denominación institucional en una ilegítima atribución de representatividad.

AMIA es una mutual que cumple funciones asistenciales, entre otras, y su rabinato supervisa los cementerios administrados por la entidad y emite certificaciones religiosas que también expiden otros rabinatos. AMIA puede denominar sus cargos con la grandilocuencia que desee, pero su mera denominación no crea ni extiende su competencia representativa.

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Según cifras de 2025, AMIA contaba con unos 30.000 asociados, de los cuales 21.000 estaban habilitados para votar. En las últimas elecciones participaron 7.846, frente a una población judía argentina estimada en 180.000 personas. Aun si todos los asociados habilitados hubieran votado y por una misma lista, habrían elegido autoridades de una mutual, sin conferirles por ello un mandato para representar a la gran mayoría de los judíos argentinos.

Desde el atentado de 1994, AMIA posee una exposición pública que, sumado al empleo de denominaciones institucionales de alcance nacional, inducen al Estado a interpretar como posición del judaísmo argentino lo resuelto por una mutual. La exposición pública no acredita representatividad.

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El judaísmo argentino abarca diversas corrientes, comunidades y grados de observancia. También lo integran quienes no reconocen autoridad rabínica alguna. La identidad compartida no constituye una delegación automática de representación.

Quienes ocupan cargos comunitarios tienen el deber de formarse para la función que desempeñan. Ello exige conocer las competencias de las autoridades a las que se dirigen, ponderar la proporcionalidad de lo solicitado y precisar en nombre de quiénes lo hacen, sin sugerir un mandato representativo que no acreditan. Los judíos observantes compartimos el impedimento de votar en Simjat Torá. De ello no se desprende una adhesión colectiva al procedimiento seguido por AMIA ni a la solución que priorizó, y menos una delegación automática de representación. La legitimidad de una causa no justifica cualquier procedimiento ni autoriza a arrogarse una representación indebida. Desconocer esos límites malogra un reclamo legítimo.