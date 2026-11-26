La imagen muestra una oficina moderna con profesionales trabajando en computadoras, mientras múltiples alertas digitales de 'Warning' (advertencia) y un escudo con las siglas 'AI' resaltan la preocupación por la seguridad y los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial en entornos corporativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La innovación se ha convertido en una de las palabras más repetidas en el mundo empresarial. Está presente en los directorios, en las presentaciones corporativas, en los eventos de negocios y en los planes estratégicos de todas las organizaciones. La Inteligencia artificial, la automatización, la analítica avanzada, servicios en la nube y la digitalización de procesos, forman parte de una conversación donde el mensaje parece ser uno solo: innovar rápido para no quedarse atrás.

Un profesional de tecnología trabaja en una sala oscura frente a múltiples monitores que muestran gráficos y datos en tiempo real. La imagen ilustra la vigilancia constante y el análisis avanzado necesarios para proteger infraestructuras digitales ante posibles amenazas cibernéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, mientras todos hablan de innovación, una pregunta fundamental parece quedar fuera de la discusión: ¿quién está pensando en los riesgos?

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La pregunta resulta especialmente relevante en un contexto donde las empresas peruanas enfrentan presiones por modernizarse. Los directorios exigen eficiencia, los clientes esperan experiencias digitales cada vez más ágiles, y la competencia obliga a acelerar decisiones tecnológicas que, hasta hace algunos años, podían tomar meses.

Hoy, muchas organizaciones implementan nuevas herramientas en cuestión de semanas. El problema es que la velocidad de adopción suele ser mayor que la velocidad de análisis.

Un grupo diverso de profesionales participa en una presentación interactiva sobre inteligencia artificial ética, privacidad de datos y el futuro de la tecnología. Dos ponentes discuten gráficos y código en una pantalla digital, mientras los asistentes toman notas y trabajan en computadoras portátiles, reflejando un ambiente colaborativo y de aprendizaje en el ámbito tecnológico actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es común que una empresa evalúe los beneficios de una nueva plataforma, pero dedique menos atención a preguntas igualmente importantes. ¿Qué información tendrá acceso a esa herramienta? ¿Dónde se almacenarán los datos? ¿Qué sucede si el proveedor sufre un incidente? ¿Quién supervisará el uso de la tecnología dentro de la organización? ¿Existen protocolos para responder ante un eventual ataque o filtración de información?

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La historia reciente demuestra que estos riesgos no son teóricos. Las filtraciones de datos, los ciberataques, las estafas mediante suplantaciones digitales se han convertido en amenazas permanentes para organizaciones de todos los tamaños. Ya no se trata únicamente de grandes corporaciones o entidades financieras. Cualquier empresa que dependa de sistemas digitales puede convertirse en un objetivo.

Empleados de una oficina reaccionan con preocupación al descubrir en una de sus computadoras que se ha extraído información confidencial, señalando una alerta de seguridad informática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial es quizás el ejemplo más evidente de este desafío. Su capacidad para mejorar la productividad es innegable. Permite automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de información y optimizar procesos que antes requerían horas de trabajo. Sin embargo, también plantea nuevas preguntas sobre privacidad, protección de datos, propiedad intelectual, precisión de resultados y uso responsable de la información.

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Paradójicamente, cuanto más digital se vuelve una organización, más dependiente se vuelve de su capacidad para gestionar adecuadamente la seguridad y la continuidad de sus operaciones.

Después de todo, innovar puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento. Pero ignorar los riesgos puede convertir esas mismas oportunidades en vulnerabilidades. Y en un entorno donde la tecnología evoluciona cada día más rápido, la pregunta ya no es quién está innovando. La pregunta es quién está pensando en los riesgos mientras todos los demás hablan de innovación.