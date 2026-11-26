Un enfermero recorre el pasillo de un centro hospitalario con un carro de suministros médicos durante una guardia nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En 1921, los cuidados sanitarios en el Perú eran deficientes comparados a los de los países desarrollados de donde venían las comunidades inglesa y norteamericana que fundaron nuestra clínica. Por eso debieron marcar diferencias con las carencias de la época. Un hecho lo demuestra. Antes de abrir, su director médico y su jefa de enfermeras recorrieron sala por sala revisando el instrumental y los quirófanos, y comprobaron uno por uno los sistemas de protección contra insectos y roedores. Colocaron mallas en las ventanas, las abrieron para que entraran luz y aire, y separaron las camas porque no existían habitaciones individuales. Parece un detalle menor, pero no lo es. En un país donde la mayoría de hospitales no protegía a sus pacientes de los zancudos, aunque ya se sabía que transmitían la fiebre amarilla, aquello era una declaración de principios.

Pensemos en los pacientes de entonces. Las infecciones amenazaban la vida y casi no había con qué enfrentarlas. Su diagnóstico dependía de herramientas muy limitadas y, si lo operaban, la intervención era muy invasiva y con protecciones muy inferiores a las actuales.

PUBLICIDAD

El paciente de hoy vive otra forma de hacer medicina. Los antibióticos y las vacunas convirtieron aquellas infecciones en enfermedades controlables y le dieron algo que antes no existía: la posibilidad de conocer su riesgo y actuar antes de que la enfermedad aparezca, como es el caso de las vacunas. El diagnóstico por imágenes, la cirugía laparoscópica y la robótica le ofrecen procedimientos más precisos y menos invasivos. Y ya no lo atiende un médico solo, sino un equipo multidisciplinario que trabaja con protocolos, información clínica integrada y gestión de riesgos. En apenas setenta años, según el INEI, la esperanza de vida de los peruanos pasó de unos 44 a casi 77,5 años en el 2025. Son más de tres décadas de vida que antes no existían.

Una enfermera extrae una muestra de sangre a un adulto mayor en una consulta médica orientada al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto al desarrollo descrito, se dio un cambio igual de profundo en el ejercicio sanitario. El paciente mismo. Hace unas décadas la relación era vertical, es decir, el médico tenía el conocimiento y el paciente solo le quedaba acatar. Hoy quien llega a una consulta ya comparó opciones, leyó sobre el procedimiento y conoce la experiencia de otros en redes sociales. Valora la seguridad, la transparencia, la oportunidad de la atención y el acompañamiento tanto como el resultado clínico. Es un paciente que pregunta, y eso es una buena noticia, pues nos exige explicar mejor, escuchar más e involucrarlo en las decisiones sobre su propia salud.

PUBLICIDAD

Ese paciente, además, vive más años y convive más tiempo con enfermedades crónicas. Su relación con una institución de salud ya no puede ser una visita a emergencia o una consulta aislada; tiene que abarcar prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y recuperación en un solo concepto de atención. Quien no entienda esa continuidad seguirá atendiendo episodios enfermedades, no brindando una atención integral a personas.

En el Perú todo este avance se da, pero persiste una brecha aún pendiente de cerrar. Los beneficios de este desarrollo alcanzado no llegan a todos los peruanos por igual, y la razón principal es el fraccionamiento del sistema de salud. Los pacientes se atenden en un sistema desarticulado desde seis subsistemas sanitarios MINSA, seguridad social, gobiernos regionales, fuerzas armadas, policiales y privados. Los recursos de cualquier sistema de salud son limitados y las demandas no lo son. Por eso la articulación entre subsistemas, la continuidad del cuidado y la colaboración entre quienes prestamos el servicio no son una aspiración, sino son la condición para avanzar.

PUBLICIDAD

Una enfermera que escribe en una planilla y un médico que se ajusta la mascarilla permanecen en el pasillo de un hospital junto con otros trabajadores de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay, finalmente, algo que no ha cambiado: la esencia humana de la medicina. Quien acude al médico no trae únicamente una enfermedad; trae preocupación, incertidumbre y, a veces, miedo. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, ayuda a diagnosticar y tratar mejor, pero no reemplaza la atención humana: solo la apoya. Por eso, las personas seguirán buscando una atención cálida y empática, basada en la escucha de otro ser humano que entienda su drama.

Un médico y una enfermera lo entendieron hace más de cien años, colocando mallas en las ventanas. La experiencia del paciente ha cambiado tanto desde entonces que ellos no la reconocerían; lo que sí reconocerían es el compromiso que la sostiene. Porque la excelencia en salud no se improvisa, sino que se construye con voluntad, con calidad y poniendo siempre al paciente primero.

PUBLICIDAD