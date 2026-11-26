Una mujer sentada frente a una computadora portátil recibe gotas de tinta oscura que brotan de la pantalla como representación de la violencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayoría de los protocolos de acoso laboral en América Latina se escribieron pensando en una oficina, con una persona agresora identificable, un lugar físico, un horario y, con suerte, un testigo. Ese diseño se parece cada vez menos a la forma en que ocurre en la vida real.

Hoy una trabajadora puede recibir mensajes sexuales de su jefe por WhatsApp un domingo a medianoche, descubrir que un colega compartió una imagen suya alterada con inteligencia artificial o recibir una ola de insultos en redes por representar a la empresa en un medio. Nada de esto ocurre “en las instalaciones”, y aun así todo afecta su trabajo. Según ONU Mujeres, el 95% de los deepfakes sexuales en internet representan a mujeres, y casi la mitad de las periodistas se autocensura en redes por miedo a la violencia en línea. Cuando exponerse tiene ese costo, las empresas pierden voces y talento sin que el problema aparezca en ningún indicador.

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Revisar el celular o controlar el dinero puede ser violencia contra la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal existe. El Convenio 190 de la OIT, ratificado en Perú, incluye las comunicaciones laborales por medios digitales, y el país cuenta además con la Ley N.º 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento Decreto Supremo N.º 0142019MIMP, que protegen a las personas en los sectores público y privado sin requerir reiteración ni rechazo previo de la conducta. El reto que encontramos en las empresas es la materialización de estos marcos normativos. Existen algunos vacíos que se repiten:

El primero son las definiciones. Muchos protocolos no aclaran si un chat entre colegas o una red social cuentan como espacio laboral, ni nombran conductas como crear o reenviar una imagen falsa, y el comité termina concluyendo que “eso pasó fuera del trabajo” o que fue “una broma”. Si la agresión es posible gracias a una relación laboral, el caso es laboral, y un deepfake de una colaboradora es violencia sexual aunque quien lo difundió “solo lo haya reenviado”.

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El segundo es la evidencia. En lo digital la prueba existe pero es frágil, porque los mensajes se borran y las publicaciones se editan. El protocolo debe definir quién la guarda y en qué plazo, sin obligar a la persona afectada a revivir el contenido cada vez.

El tercero son los tiempos. Un contenido que circula en un grupo de 300 personas hace su daño en horas, y una investigación que tarda seis semanas en tomar su primera medida llega tarde.

El cuarto es la agresión externa. Voceras, ejecutivas comerciales o quienes atienden clientes por canales digitales reciben ataques de terceros que el protocolo no contempla. Si una mujer es atacada por representar a la empresa, la respuesta no puede ser recomendarle que cierre sus cuentas.

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La pregunta para la alta dirección ya no es si la empresa tiene un protocolo de acoso, porque casi todas lo tienen. Es si ese protocolo cubre los canales donde hoy trabajan sus equipos. Revisarlo antes del primer caso cuesta mucho menos que explicar después por qué no sirvió.