La reunión entre diputados y autoridades del sistema de seguridad y justicia se prolongó durante más de dos horas, con el objetivo de revisar las medidas aprobadas y discutir nuevas necesidades institucionales. (Foto: Congreso Nacional)

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El presidente del Congreso Nacional en Honduras, Tomás Zambrano, anunció nuevas reformas de seguridad para las próximas semanas, tras reunirse con autoridades del sistema de justicia y organismos contra el crimen en el país.

Afirmó que las medidas recientes comienzan a reflejarse en una reducción de delitos, aunque reconoció que quedan acciones pendientes.

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El encuentro duró más de dos horas y reunió a la junta directiva del Congreso y jefes de bancada con representantes de las instituciones de seguridad y justicia.

Participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, autoridades de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional contra el Crimen y el Instituto Nacional Penitenciario.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció que el Poder Legislativo prepara nuevas reformas para fortalecer las acciones de seguridad y justicia en Honduras. (Foto: Congreso Nacional)

Zambrano explicó que revisaron los avances de las reformas aprobadas, los resultados reportados y las herramientas legales que necesitan las instituciones para continuar las operaciones contra estructuras criminales. Las autoridades plantearon nuevos requerimientos que deberán ser discutidos por los diputados.

“Nosotros hemos estado conversando sobre los avances, los resultados y los nuevos requerimientos que ellos necesitan que el Congreso pueda acompañar”, expresó.

El presidente del Congreso sostuvo que las disposiciones buscan dotar de instrumentos jurídicos a la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial para detener a sospechosos de actividades delictivas y llevarlos ante los tribunales. El objetivo, dijo, es fortalecer la respuesta frente a organizaciones que amenazan a comunidades.

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Las autoridades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en las conversaciones sobre las herramientas legales que necesitan para desarrollar operaciones contra organizaciones delictivas. (Foto: Congreso Nacional)

El legislador vinculó las reformas con la recuperación de espacios públicos y la posibilidad de que los hondureños desarrollen sus actividades sin temor. Señaló que en algunos sectores la población limita sus salidas después de las cinco o seis de la tarde por miedo a la delincuencia.

También defendió que integrantes de maras, pandillas, estructuras terroristas y organizaciones del crimen organizado permanezcan en centros penitenciarios y módulos de máxima seguridad, para impedir que dirijan actividades ilícitas desde las cárceles.

Zambrano indicó que la última reforma entró en vigor el 30 de octubre y que, durante los primeros 26 días de aplicación plena, las instituciones reportaron disminuciones en delitos como extorsión y homicidios, además de otros indicadores de criminalidad.

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No detalló porcentajes ni cifras y reconoció que los resultados iniciales no significan que el problema esté resuelto.

Zambrano afirmó que la última reforma de seguridad entró en vigor el 30 de octubre y que las instituciones reportaron reducciones en extorsiones y homicidios durante los primeros 26 días de aplicación plena. (Foto: Congreso Nacional)

Las próximas medidas apuntan a modificar procedimientos que inciden en el tiempo que tarda el sistema judicial en procesar a personas acusadas de delitos. El Congreso prevé revisar mecanismos para agilizar los procesos y acelerar la emisión de sentencias.

Las propuestas también incluirían cambios relacionados con declaraciones policiales, informes técnicos y peritajesincorporados a expedientes judiciales. Otro tema es el funcionamiento de los centros de internamiento para menores, aunque Zambrano no precisó las modificaciones ni cuándo se presentarán los proyectos.

El presidente del Congreso afirmó que las reformas serán discutidas con las instituciones antes de presentarse, para responder a necesidades identificadas por los operadores de justicia y seguridad. No ofreció un calendario de aprobación ni detalles sobre el contenido final de los textos.

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Entre las propuestas que analiza el Congreso figuran modificaciones a los procedimientos judiciales para agilizar los procesos y acelerar la emisión de sentencias contra personas acusadas de delitos. (Foto: Congreso Nacional)

“Vienen más reformas; no solo es lo que hemos entregado, son reformas que se requieren y se necesitan que el Congreso les va a entregar en las próximas semanas consensuadas con ellos”, manifestó.

Zambrano advirtió que el Legislativo está dispuesto a respaldar decisiones más firmes contra las organizaciones criminales. “No les va a temblar la mano”, afirmó sobre las medidas que, según su planteamiento, serán necesarias para enfrentar a quienes cometen delitos y afectan la seguridad de la población.

El Congreso aún no ha divulgado los proyectos ni el alcance de las reformas. La discusión permitirá conocer si incluyen cambios procesales, nuevas facultades de seguridad o ajustes penitenciarios. Zambrano sostiene que las primeras medidas muestran resultados.

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