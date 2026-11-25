La inmigración a gran escala se transformó en el asunto central de la política europea y en el eje de la extrema derecha. (AP Photo/Bernat Armangue)

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El Estado de Bienestar descansaba sobre tres presupuestos básicos: primero, dinamismo demográfico para apuntalar, a través de sucesivas generaciones, el mercado de trabajo; segundo, crecimiento económico con innovación y equilibrio presupuestario necesario para sostenerlo; tercero, un sistema de partidos dotados de centralidad y políticas de Estado compartidas para mantener firme el rol activo del Estado de Bienestar. Cada uno de estos presupuestos empieza a diluirse, empezando por el espacio europeo. Desciende la natalidad, las ricas sociedades europeas empiezan a postergar el proyecto de tener hijos, la vejez se prolonga y recurren a una inmigración no querida para reforzar el mercado de trabajo. Las mujeres tienen menos hijos y las personas viven más. El resultado es una sociedad progresivamente envejecida.

Los formuladores de políticas y los políticos tradicionales también se mostraron un tanto sordos ante los tipos de turbulencia económica y cultural que trae consigo la inmigración a gran escala, líderes formados para un mundo que cambiaba lentamente, operando en un mundo que cambia rápido. Desde el punto de vista de la planificación de sustentabilidad económica, esto es insostenible. En Europa, una proporción significativa de la población expresó su preocupación durante la última década, pero los políticos de centroizquierda o derecha, tardaron en abordar el tema.

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La inmigración se ha transformado en el asunto central de la problemática europea, lo que ha inducido a una demonización de ella, que se ha convertido en un caballo de batalla fundamental de la extrema derecha. Pero la realidad es que la mejor Europa se ha conformado y fortalecido agregando, a esa base judeocristiana cultural, lenguas y visiones del mundo diversas integrando todas las poblaciones sin distinciones. Los desafíos que obstaculizan la prosperidad compartida en el mundo industrializado se convertirán en un problema aún mayor en la era de la Inteligencia Artificial y la Automatización, máxime con preocupaciones crecientes fundadas en el cambio climático, pandemias, inmigración masiva y mayores amenazas a la paz regional y global. Medio siglo atrás Europa crecía, innovaba, tenía impulso demográfico y fuertes liderazgos. El crecimiento económico y la innovación se fueron trasladando hacia China y los Estados Unidos, artífices de una mutación científica que culmina con la Inteligencia Artificial. Se suma a todo esto que, en la Comunidad Europea, no tuvo lugar el salto que garantizara instaurar un Estado Federativo dotado de los recursos que le permitieran sostener un sistema autónomo de Defensa Exterior.

Durante décadas, la Globalización privilegió la producción allí donde resultara más eficiente y su traslado hacia los mercados de mayor demanda, mientras que ahora las decisiones de inversión están cada vez más condicionadas por la seguridad de los abastecimientos, el acceso a los minerales críticos y el control de las tecnologías estratégicas. Washington busca reducir sus vulnerabilidades frente a Pekín; Europa procura fortalecer su autonomía energética y tecnológica y China aspira a consolidar su posición en el procesamiento de minerales y en las infraestructuras del comercio mundial.

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Junto a la lucha de clases, que había estructurado la evolución política de los dos últimos siglos, empieza a emerger una lucha de generaciones silenciosa y no formulada explícitamente, que todavía no tiene espacios definidos y que encierra a las sociedades en una experiencia de un presente perpetuo. Así, las democracias viven atrapadas en ese corto plazo, deciden para el próximo inmediato ciclo electoral y trasladan los costos hacia adelante que se saldan con mayor endeudamiento. Por eso, la deuda es el no arbitraje del presente. Los presupuestos que deberían financiar escuelas, universidades y viviendas, compiten con dos gastos que nadie se atreve a tocar: las pensiones y jubilaciones de una población que envejece y un rearme que, la amenaza rusa y el abandono de Washington ,volvieron inevitable. En esta disputa por recursos escasos, los jóvenes tienen menos votos, menos organizaciones y menos paciencia. La desigualdad entre generaciones encubre otra, más antigua, entre hijos de propietarios e hijos de inquilinos. La herencia vuelve a incidir sobre sus destinos y la lucha de generaciones prolonga, por otros medios, la antigua lucha de clases. Una generación que no encuentra representación en los partidos políticos tradicionales, la busca en quienes promueven por las redes sociales romperlo todo. Si los resultados no llegan con rapidez y eficacia, el mismo voto castigo que ha impulsado la ola naranja, mañana se volverá, como ya ha ocurrido, contra ella. Gobernar resultará considerablemente más complejo que ganar elecciones. Europa y América Latina han ingresado en la era de la política de resultados. La legitimidad de los gobiernos dependerá cada vez menos de la identidad ideológica y cada vez más de su capacidad para ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía. Las elecciones ya no otorgan un crédito político de largo plazo, apenas conceden un período de prueba. En este mundo de equilibrios efímeros y rostros cambiantes, algunos intelectuales se mantuvieron fieles a los ideales y creencias heredadas del siglo XIX y solo pudieron sostener su fe a costa de la mutilación de su voluntad de comprender. La sucesión de nuevos escenarios fue demasiado rápida para que las continuidades de fondo pudieran ser objeto de reflexión. Se trata de hacer visible un conflicto sumergido para poder encauzarlo, del mismo modo en que, en otras épocas, el movimiento obrero logro, con Sindicatos y Convenios Colectivos, que la lucha de clases se superara con acuerdos y no en barricadas.

Europa y también le sucederá a América Latina , discute hoy cuanto gastar en Defensa, cómo sostener las pensiones y jubilaciones, cómo controlar el déficit general y casi siempre, sin preguntar quién y cómo se pagará la cuenta .Es que la misma transformación que tensiona las jubilaciones, también aumenta la demanda de servicios médicos . En 10 años Estados Unidos ha pasado de ser el país de mas libre mercado del mundo al mas proteccionista. La Unión Europea esta pactando con India, lo mismo que Canadá con China e India. El mundo ha empezado a tratar a Estados Unidos como parte del problema. A veces, es mejor gestionar los problemas que resolverlos. Mientras la lucha entre generaciones siga sin encontrar un cauce, los jóvenes europeos seguirán eligiendo entre tres salidas, la calle, el voto a los extremos o el pasaporte.

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