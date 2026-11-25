Siete de cada diez argentinos registran deudas y la mora de las familias se duplicó en el último año. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Guardar

El argentino está haciendo un esfuerzo enorme. Gigantesco. Se la banca porque quiere vivir en un país normal: sin inflación, con equilibrio fiscal, sin que los precios cambien todas las semanas. Lo manifestó con su voto. Pero hoy mira para un lado y empieza a tener fuertes dudas de que este modelo termine chocando. Mira para el otro y no ve nada: ve internas, ve desacuerdos, las mismas caras y discursos de siempre. Una familia puede no pasarla bien un tiempo. Si ve la salida, dice “bueno, me la banco un año”. El problema es cuando no la ve ni por un lado ni por el otro.

Esa salida hay que construirla, y no la va a construir nadie solo. La Argentina necesita un frente de centro. Y para que ese frente exista hace falta generosidad de los dos lados: los que venimos de la derecha tenemos que ir hacia el centro, y los que están a la izquierda también. En Unión y Libertad estamos haciendo ese camino. Lo digo sin vueltas: somos un espacio de derecha y no vamos a dejar de serlo. Pero este momento le pide a la dirigencia algo más que quedarse cómoda en su lugar.

PUBLICIDAD

¿Por qué ahora? Porque estamos de acuerdo con el rumbo macro, pero la macro no acomoda mágicamente la economía real. Eso no existe, es una utopía. ¿De qué nos sirve tener inflación baja y superávit fiscal si tenemos millones de argentinos que no llegan a fin de mes? Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 32.000 empresas empleadoras. Siete de cada diez argentinos tienen algún tipo de deuda, y la mora de las familias se duplicó en un año. Detrás de cada número hay una familia que tuvo que cortar la prepaga, que hace malabares para pagar el alquiler, que tuvo que cortar el club para los hijos, que le pidió plata prestada a un amigo o que va al colchón y ve que el ahorro va bajando. Porque en definitiva un país son personas.

La transición no se está administrando. Cuando trabajamos la campaña de 2023 con el presidente Milei, la idea era avanzar primero con la reforma impositiva y la reforma laboral, y recién después abrir la economía. Ese había sido el error de los 90, reconocido por el propio Domingo Cavallo: hubo un problema de timing. Hoy se avanzó con una reforma laboral, pero la reforma impositiva todavía no llegó. Entonces el que fabrica en la Argentina, que paga sueldos y paga todos los impuestos, compite contra productos que entran prácticamente sin arancel. Se dice que la macro acomoda la micro automáticamente, y el que se funde, que se funda. Que si los laburantes de una fábrica del conurbano se quedan sin trabajo, vayan a laburar a Vaca Muerta. Nosotros creemos que esto no debe ser así.

PUBLICIDAD

Y sin sustento político, cada reforma es un toma y daca permanente: el riesgo país volvió a superar los 1000 puntos. Con más diálogo y menos antiperonismo, hoy estaríamos mucho mejor parados para hacer las reformas que la Argentina necesita.

Ahora, ir al centro no es ir a cualquier precio. Hay cosas que no podemos negociar, y por eso el centro tiene que definirse en cuatro o cinco puntos básicos. Que vamos a un país sin inflación. Que vamos a un país con equilibrio fiscal. Que vamos a hacer una reforma impositiva que le dé competitividad al que produce y simplicidad a la gente en el pago de sus impuestos. Que vamos a tener un acuerdo laboral que le desate las manos al productor, a la pyme, al empresario, pero que le garantice al laburante que, si es despedido, va a tener un respaldo por un tiempo para poder acomodarse. Y que el Estado se va a ocupar de acompañar a la industria y a todos los sectores de la producción a transitar esta transición.

PUBLICIDAD

Ese es el piso, y desde ahí acordar. La generosidad tiene que ser de los dos lados: si nosotros vamos hacia el centro, los dirigentes que están a la izquierda también tienen que hacerlo. Si seguimos con temas ideológicos, utópicos, viejos, no vamos a llegar a ningún lado. Ni unos ni otros. Tender puentes no es una cuestión ideológica, es una forma de hacer política. Y es la nuestra: en el Senado de la Provincia tenemos diálogo con todos los bloques, desde el oficialismo hasta La Libertad Avanza.

Porque mientras tanto hay un argentino que se levanta temprano, hace la cuenta y no le da, y se la sigue bancando porque quiere un país normal. Ese argentino no nos pide que estemos de acuerdo en todo. Nos pide algo mucho más simple: que le mostremos que hay una salida. Encontrarnos en el centro es la manera de dársela.

PUBLICIDAD