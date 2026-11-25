Alumnos de tercer y cuarto año debaten sobre la continuidad de sus estudios frente a las necesidades laborales tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una empresa no solamente produce bienes, genera empleo o desarrolla tecnología; también puede contribuir a construir comunidades con más oportunidades. La experiencia de Gerdau en Pérez, Santa Fe, muestra cómo la articulación entre empresa, escuela y universidad puede transformar las trayectorias educativas de los jóvenes.

Durante mucho tiempo, asociamos el compromiso empresarial con donaciones, campañas solidarias o aportes económicos a instituciones de la comunidad. Sin embargo, hay una manera más profunda de entenderlo: una empresa cuida cuando se involucra en las condiciones de vida de las personas, cuando reconoce sus necesidades y, especialmente, cuando contribuye a ampliar sus oportunidades. Y la educación es uno de los territorios más importantes para hacerlo.

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Hace unos días participé en una experiencia en una escuela técnica de Pérez, Santa Fe, en el marco del Programa de Formación Técnica de Gerdau. Fui convocada para conversar con adolescentes que atraviesan un momento particularmente complejo de sus trayectorias escolares. Hay alumnos de tercero y cuarto año que ponen en duda la continuidad escolar; algunos consideran que estudiar no tiene demasiado sentido, otros piensan que sería mejor comenzar a trabajar -o lo necesitan- y no pocos sienten que la escuela no necesariamente forma parte de su proyecto de vida.

La charla tuvo un propósito muy claro: invitarlos a pensar en su futuro, en las decisiones que toman hoy y en las posibilidades que todavía no conocen. No fui a decirles que la escuela sirve ni a repetirles que deben terminar sus estudios. Quise proponerles algo diferente: preguntarse qué futuro imaginan para sí mismos de aquí a diez años y cuánto puede ampliar sus posibilidades el hecho de finalizar la escuela.

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Está más que claro que detrás de la deserción escolar no siempre hay falta de interés, sino, a veces, necesidades económicas, dificultades familiares, experiencias escolares poco significativas o una desconexión entre lo que los adolescentes viven y aquello que la institución les propone. Cuando un joven no logra encontrar un sentido para permanecer en la escuela, no alcanza con pedirle que haga un esfuerzo individual; también necesitamos que la sociedad construya oportunidades para que ese esfuerzo tenga sentido. Es por eso que invitamos a trabajadores de la compañía, también exalumnos de la escuela, para que contaran acerca de la importancia de graduarse para acceder a un trabajo formal. Jóvenes de 19 y 20 años, quienes terminaron hace menos de dos años contaron algo de su vida personal para que —a modo de espejo— pudieran verse reflejados en ellos.

En este punto, la experiencia de Gerdau resulta interesante porque no se limita a una acción aislada. La empresa viene desarrollando desde hace años un trabajo sostenido con la educación técnica de Pérez, primero con la construcción edilicia de nueve aulas y entrega de equipamiento y, a su vez, articulando la escuela con la Universidad Nacional de Rosario.

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El Programa de formación técnica incluye un trayecto extracurricular de 100 horas de capacitación, desarrollado junto con docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Los estudiantes pueden acceder a conocimientos específicos vinculados con la automatización y la seguridad en equipos electromecánicos, entre otros. Posteriormente, quienes continúan el recorrido realizan otras 100 horas de prácticas profesionalizantes en la planta industrial de la empresa.

Esta propuesta permite que los estudiantes no solamente incorporen conocimientos técnicos, sino que también conozcan el funcionamiento de una organización productiva, se acerquen a profesionales y trabajadores y experimenten cómo los saberes escolares se relacionan con situaciones concretas del mundo laboral.

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Lo interesante de este caso es que pone en relación tres instituciones que muchas veces funcionan de manera distante: la empresa, la escuela y la universidad. Cuando esas fronteras se vuelven más permeables, los estudiantes pueden descubrir que los conocimientos que adquieren tienen continuidad, que la formación técnica abre puertas y que existen caminos posibles después de terminar la secundaria.

Pero hay una cuestión central: ninguna política de formación técnica alcanza su verdadero propósito si los jóvenes abandonan la escuela antes de llegar a ella. Por eso, trabajar sobre el sentido de la escolaridad y ayudar a construir proyectos de vida debería ser parte de cualquier iniciativa que aspire a transformar las oportunidades de las nuevas generaciones.

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Retomar esta problemática y otras tantas que atraviesan las escuelas secundarias nos permite abordar de manera integral las diversas realidades que atraviesa la adolescencia hoy. No se trata de grandes reformas, solo es necesario hacer proyectos que conecten con la realidad de los chicos. Quienes trabajamos en territorio sabemos que las herramientas están; solo hace falta articular voluntades y mesas de diálogo para ponerlas en marcha.

El compromiso educativo de una empresa no reemplaza las obligaciones del Estado ni la responsabilidad pedagógica de las escuelas, sino que las complementa y las fortalece. También supone comprender que cuidar no es solamente proteger frente a una dificultad, es generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse, elegir y construir autonomía.

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Quizás ese sea uno de los mayores desafíos de las empresas contemporáneas: reconocer la educación como una inversión social estratégica. No alcanza con preparar jóvenes para ocupar puestos de trabajo; necesitamos contribuir a formar personas capaces de pensar, aprender, resolver problemas y tomar decisiones sobre sus propias vidas.

Es por eso que seguiremos trabajando con esa escuela, entre otras, con espacios de escucha, vínculos saludables y herramientas para afrontar conflictos. Las empresas pueden colaborar con programas de educación emocional, convivencia, prevención del acoso, autoestima y cuidado de la salud mental, articulando con profesionales e instituciones especializadas.

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Las empresas que cuidan no son solamente las que se preocupan por sus trabajadores. Son también las que miran a su alrededor, reconocen las necesidades de su comunidad y se comprometen con las generaciones que vienen, porque el futuro no se construye únicamente dentro de las fábricas, las oficinas o los laboratorios; también comienza en las aulas, en las preguntas de un adolescente, en la decisión de no abandonar la escuela y en la oportunidad de descubrir que hay otros caminos posibles.

Y quizás allí resida el sentido más profundo de una empresa comprometida con la educación: ayudar a que cada joven pueda imaginar un futuro y tenga herramientas para hacerlo realidad.

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