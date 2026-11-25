(Imagen ilustrativa Infobae)

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Cada vez que mencionamos la palabra “forense” el auditorio piensa en un cadáver sobre una camilla siendo intervenido, por la asociación con la medicina forense, o una parte de ella, que es la que más frecuentemente aparece en las novelas y series policiales. En esos casos el médico forense al realizar una autopsia realiza un estudio anatómico de un cadáver para brindar información a quien la demanda para comprender una situación y poder juzgarla.

Etimológicamente forense refiere a foro, señalando su ligazón con aquello que se dirime en los tribunales. En términos jurídicos, las ciencias forenses, los peritos/as son auxiliares de justicia que, en función de su ciencia, su arte o su oficio, informan al tribunal sobre temas específicos que éstos no dominan y que requieren para poder juzgar con fundamentos. Los más comunes son los médicos, psiquiatras, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, cerrajeros/as, bomberos/as, calígrafos/as, antropólogos/as y contadores/as; todos capaces de evaluar una situación en función de su experticia o ciencia, y que a partir de sus modos disciplinares de investigación ofrecen información que permite comprender el hecho y/o conductas que se están juzgando.

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Peritos de criminalística y miembros del Ministerio Público inspeccionan una escena del crimen acordonada tras un asesinato en San Martín de Porres. (Panamericana)

En ese marco, el Trabajo Social Forense constituye una especialidad disciplinar que vincula al Trabajo Social con los Sistemas de Administración de Justicia, responde a un enfoque integral de la práctica profesional con poblaciones diversas en escenarios sociolegales, toda vez que una dimensión legal se encuentra afectada o en litigio, sean problemas sociales, legales o medioambientales. Busca conocer, comprender, explicar y evaluar situaciones presentes y pasadas, y anticipar situaciones futuras, a partir del desarrollo de investigaciones sociales, pericias, evaluaciones diagnósticas y diversidad de evaluaciones específicas.

En particular, al Trabajo Social Forense se le demanda que informe sobre las condiciones sociales y familiares de quienes se hayan involucrados en un litigio judicial, información indispensable para comprender la conducta que se está juzgando, en tanto toda conducta permanece inexplicable hasta ampliar el foco de observación e incluir el contexto en que esa conducta tiene lugar.

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El personal de criminalística con trajes de protección trabajó en un operativo nocturno para recuperar el cuerpo de Lescano

Pensemos en una evaluación por incumplimiento de responsabilidad parental de una mujer de 20 años con un hijo de un año, donde se denunciaron sucesivos momentos de descuido en la crianza. Psicología identifica que no presenta dificultas comprensivas, Psiquiatría no diagnostica patología alguna y Trabajo Social Forense identifica que esta mujer de 20 años, fue abandonada al nacer y transcurrió toda su vida en varias instituciones de guarda de donde salió al cumplir 18 años.

Sin más detalle, digamos que aprendemos a “maternar y paternar” en nuestra experiencia única y singular de ser “maternados y paternados”, no hay otro modo de aprenderlo. Aclaro que no se trata de justificar, como suele escucharse muchas veces, el contexto permite comprender la conducta que se está juzgando, no hay que confundirse. Caso contrario estamos justificando todo lo que no se hace en el campo de las políticas públicas, y pasamos a analizar las responsabilidades estatales, lo que excede la pretensión de esta columna.

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Macabro hallazgo en Santiago de Chile: la policía desenterró tres cuerpos desde una casa de tortura

Identificada la expansión y crecimiento de los aparatos burocráticos judiciales en toda América Latina y la demanda creciente, de más y mejor formados profesionales, en 2010 se crea la Especialización en Trabajo Social Forense en la Patagonia Argentina, en la Universidad Nacional del Comahue, y a partir de ella comienza un significativo desarrollo en universidades de Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú que comienzan a ofrecer espacios formativos para un colectivo profesional que expresa una clara demanda de capacitación. Es así hace unas semanas dictamos la primera Diplomatura de Especialización en Trabajo Social Forense y Pericia Social en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP.