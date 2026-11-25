Tras la decisión del régimen de no otorgar beneplácito a la representante designada, González enumeró acciones que incluyen cambios en el CAFTA-DR y tributos sobre remesas (Imagen ilustrativa Infobae)

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Crecí detrás de un mostrador en Roma. Mis papás tenían agencias de envío de dinero y yo atendía a los peruanos que llegaban con la plata del mes: la pensión del colegio del hijo, la cuota de la casa, etc. En esos años también había que hacer fila para llamar a Lima. El minuto era caro y se contaba mirando el reloj, muchas veces solo para decir “ya te envié la mensualidad”.

Hoy esa llamada es gratis y nadie piensa en ella. Las empresas que vendían minutos de larga distancia cerraron o se reinventaron. El envío de dinero va por el mismo camino. Con el uso de Blockchain y Stablecoins cada vez es más barato y tanto la banca como las Fintechs están detrás de este negocio.

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Los números explican el apetito. En 2025 llegaron al Perú US$5.299 millones en remesas, un récord según el BCRP. Los mandaron casi 3,7 millones de peruanos que viven afuera 10% de la población. Y siete de cada diez hogares que las reciben lo hacen todos los meses, una fidelidad que pocos negocios financieros tienen.

Una persona confirma la recepción de una transferencia monetaria en su teléfono móvil sobre una mesa con billetes en efectivo y una libreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos se están moviendo. Yape, la billetera del BCP, ya está en Bolivia con cerca de cinco millones de usuarios, permite enviar dinero entre ambos países y ya busca su siguiente mercado. Revolut obtuvo en marzo la autorización de la SBS para organizarse como banco en el Perú, y el sector espera que entre por los envíos internacionales. Western Union se alió con Yape para pagar remesas en el celular y en mayo lanzó su propia stablecoin.

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Una stablecoin es, en simple, un dólar digital. Con ella la plata cruza fronteras en segundos, a cualquier hora, y eso le permite a una fintech chica competir con operadores que tardaron décadas en armar su red. Gratis todavía no es: hay que pagar la conversión, tener liquidez en cada país y cumplir la regulación. Pero cada año cuesta menos.

Con las llamadas pasó eso mismo. Cuando hablar al extranjero dejó de costar varios dólares el minuto, la gente empezó a llamar mucho más, y lo que se acabó fue el cobro por la conexión. Si mandar plata termina costando lo mismo que mandar un WhatsApp, cobrar por llevarla de un lado a otro dejará de ser el negocio. Me pregunto seguido de qué va a vivir esta industria entonces.

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Fotografía de archivo que muestra a personas caminando frente a una casa de cambio, en Tijuana (México). EFE/ Joebeth Terríquez

Mi respuesta sale de aquel mostrador. Western Union, Ria y MoneyGram fueron durante décadas los únicos que conquistaron de verdad a la comunidad latina afuera. Lo hicieron con agentes en cada barrio latino, con alguien que hablaba tu idioma y te conocía por tu nombre. Sabían que el que manda una vez vuelve el mes siguiente, y el otro, y así por años.

Hoy se usa la tecnología nueva para mover el dinero, pero la mitad del trabajo pasa en la calle. Hay que entender el folclore del migrante: qué barrios frecuenta, dónde trabaja, cómo emprende, en qué bodega compra y a quién le hace caso. El peruano que vende ropa en el Brás, en São Paulo, no necesita lo mismo que el que trabaja en una cocina de Madrid. Y casi nunca se queda en la remesa para la mamá: muchos tienen negocio, le pagan a proveedores en el Perú, ahorran, invierten.

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Estados Unidos continúa siendo el principal origen del dinero enviado a las familias hondureñas. (FOTO:El Heraldo)

Para el Perú hay una oportunidad concreta. Millones de compatriotas siguen siendo parte de nuestra economía desde afuera, y por primera vez una empresa nacida aquí puede atenderlos en otros países sin tener la red de los gigantes.

Cada envío lleva un mensaje que no se dice en voz alta, un “aquí sigo” o un “ya falta poco”. Hace veinte años se cobraba por cada minuto que un migrante hablaba con su familia, y hoy eso suena absurdo. En unos años nos va a sonar igual de absurdo pagar 6% por mandarle plata a la mamá. Las empresas que sigan en pie van a ser las que entiendan a quien envía.

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