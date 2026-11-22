Mientras las acciones del sector tecnológico conservan buena parte de su entusiasmo, el mercado de deuda comenzó a cobrar más caro el riesgo de esta industria. No se trata de una crisis (Foto: EFE)

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En los mercados financieros, los cambios de tendencia rara vez se anuncian con claridad. Las primeras señales suelen ser mixtas, contradictorias y fáciles de desestimar. Algo de esto ocurre hoy con el financiamiento de la inteligencia artificial (IA). Mientras las acciones del sector conservan buena parte de su entusiasmo, el mercado de deuda comenzó a cobrar más caro el riesgo de esta industria.

No se trata de una crisis, pero hay una realidad que conviene observar: el financiamiento de la IA dejó de ser barato. Detectar estas señales a tiempo y prepararse para nuevos escenarios es, precisamente, la esencia de la administración de portafolio y de la gestión del riesgo.

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Durante años, las grandes tecnológicas financiaron su inversión con su propio flujo de caja. Esa lógica se ha modificado. Meta reportó su primer flujo de caja libre negativo desde su salida a bolsa en 2012 y sus seguros contra incumplimiento (CDS) pasaron de 56 puntos básicos a fines de 2025 a un récord de 119 puntos básicos, más del doble.

Durante años, las grandes tecnológicas financiaron su inversión con su propio flujo de caja. Esa lógica se ha modificado

Broadcom, uno de los principales fabricantes estadounidenses de semiconductores y proveedor de chips para IA, negocia un financiamiento de unos USD 60.000 millones, uno de los mayores en infraestructura de IA, aceptando tasas más altas y otorgando garantías ante un eventual incumplimiento. Según la administradora de fondos Columbia Threadneedle, la presión de emisión llevó el diferencial de los bonos tecnológicos frente al índice corporativo estadounidense a niveles bastante superiores a sus valores históricos.

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La presión de emisión llevó el diferencial de los bonos tecnológicos frente al índice corporativo estadounidense a niveles bastante superiores a sus valores históricos (Columbia Threadneedle)

Si bien el apetito por financiar la IA se mantiene, el interés por el riesgo cambió. Meta colocó recientemente USD 25.000 millones con una demanda cinco veces superior a la oferta. Este resultado positivo demuestra que el mercado sigue financiando, pero con mayores exigencias.

Según un informe de Morgan Stanley, se esperan diferenciales más amplios en los títulos respaldados por flujos de data centers, y Elon Musk anticipó una depuración que pondría en riesgo a más de 200 de estas compañías.

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No cabe duda de que las grandes tecnológicas pueden pagar sus deudas; lo que se pretende resaltar es que la demanda se está volviendo más exigente y esto podría marcar un cambio de tendencia. El caso de Anthropic lo ilustra: con más de USD 130.000 millones reunidos en rondas de inversión y rentabilidad ajustada positiva, su crecimiento trimestral se desaceleró del 140% al 45 por ciento.

El caso de Anthropic lo ilustra: con más de USD 130.000 millones reunidos en rondas de inversión y rentabilidad ajustada positiva, su crecimiento trimestral se desaceleró del 140% al 45 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

China ofrece un antecedente cercano, ya que allí el entusiasmo por los modelos de IA se revirtió y MiniMax, uno de los seis “AI Tigers” del país, perdió cerca del 88% desde su máximo de marzo y cayó por debajo de su precio de salida a bolsa.

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La gestión del riesgo exige trabajar con estas señales cuando todavía son ambiguas:

Definir indicadores de alerta temprana: diferenciales de crédito, CDS, flujo de caja libre y evolución de los ingresos de las empresas de IA. Construir escenarios que incorporen un financiamiento más caro y una demanda menos dinámica. Establecer disparadores de acción que activen respuestas antes de que el ajuste se refleje plenamente en los precios.

Argentina no es ajena a esta dinámica. En los últimos meses se anunciaron numerosos proyectos de data centers en el país, en su mayoría en la Patagonia, entre los que se destaca Stargate Argentina, vinculado a OpenAI. La viabilidad de estas iniciativas depende, por lo tanto, de la solidez financiera y de la demanda proyectada.

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Si el crédito se encarece, el financiamiento de los proyectos también aumenta o se demora

Aquí aparece un punto de atención: si el crédito se encarece, el financiamiento de los proyectos también aumenta o se demora. A esto se suma que los anuncios locales se encuentran todavía en una etapa preliminar, que el Súper RIGI aguarda la sanción del Senado y que en Estados Unidos crece la resistencia social y regulatoria a la instalación de data centers. Si bien existen múltiples proyectos de inversión en Argentina, es de vital importancia monitorear los cambios de tendencia que podrían ocurrir.

Existen otros canales de transmisión. En primer lugar, conviene mencionar el canal financiero. Un potencial ajuste repentino de las valuaciones de las empresas tecnológicas vinculadas a la IA podría desencadenar un ciclo de flight to quality. Con el riesgo país en el orden de los 850 puntos y la necesidad de recuperar el acceso a los mercados en un futuro cercano, este canal es el más sensible.

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Los bonos argentinos, por su elevada liquidez, suelen estar entre los primeros en venderse cuando los inversores reducen exposición a emergentes

Los bonos argentinos, por su elevada liquidez, suelen estar entre los primeros en venderse cuando los inversores reducen exposición a emergentes. Por otra parte, el canal energético también es muy importante. Una parte de la nueva oferta de generación se orienta a abastecer data centers. Empresas que operan en Vaca Muerta proponen destinar energía a futuros centros de datos en la Patagonia.

Finalmente, una moderación de la inversión en IA podría reducir la demanda de cobre y de otros minerales, que sostiene buena parte de los proyectos mineros incluidos en el RIGI.

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Las señales actuales son mixtas y, precisamente por eso, es el momento de estar atentos y anticiparse. Para Argentina, la recomendación es considerar estas inversiones como realidades solo cuando cuenten con financiamiento y contratos firmes, someter los proyectos a pruebas de estrés con escenarios de crédito más caro y continuar fortaleciendo las reservas internacionales. Gestionar el riesgo no consiste en predecir el futuro, sino en estar preparado cuando la tendencia cambia.

El autor es profesor de Finanzas y Gestión del Riesgo en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de noviembre del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

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