Las recientes elecciones en EEUU reavivaron el interés por la construcción de data centers en la Patagonia

FILE PHOTO: Demonstrators participate in a nationwide protest against data centers, in Fredericksburg, Virginia, U.S., July 18, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

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Las elecciones del pasado martes en EE.UU. además de dejar en minoría al partido republicano y al gobierno de Donald Trump en ambas cámaras del Congreso, arrojaron un resultado muy adverso al desarrollo de la Inteligencia Artificial, altamente demandante de energía. Sobre 41 consultas locales acerca de la posibilidad de instalación de Data Centers, en 40 los resultados arrojaron resultados negativos, desde directas prohibiciones hasta moratorias, límites de potencia, condiciones regulatorias previa y rechazo de rezonificaciones y medidas que habrían facilitado la instalación de estos centros, que muchos pobladores rechazan invocando argumentos: acerca del excesivo consumo de agua y una excesiva generación de ruido. La única excepción fue Harwood, Dakota del Norte, donde se rechazó una propuesta que habría impuesto una revisión adicional a ciertos desarrollos industriales, incluidos los centros de datos y triunfó la posición más favorable a la instalación.

Por eso, en los días siguientes Tomás Ocampo, fundador y CEO de Unblock Energy, recibió varias llamadas de potenciales inversores y clientes de Estados Unidos que lo consultaron sobre la posibilidad de instalar Centros de Datos en la Patagonia Argentina.

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“Ha habido tantos anuncios que después no avanzan que preferimos trabajar y anunciar solamente cuando tengamos algo concreto que anunciar”, dijo Ocampo a Infobae. Además, agregó, “tenemos acuerdos de confidencialidad que no podemos publicitar”.

Vista aérea de un Data Center en Virginia, el estado con mayor potencia instalada para alimentación de operaciones de IA REUTERS/Leah Millis/File Photo

Además, Germán Serrano, emprendedor tecnológico y exejecutivo de la petrolera estatal YPF, subrayó las ventajas que representa Vaca Muerta, la formación geológica con epicentro en Neuquén, también en la Patagonia Argentina. “Sería más eficiente construir los centros de datos en Vaca Muerta y transportar fotones por todo el mundo que transportar energía hacia los centros de datos”, señaló en una nota publicada este domingo por Financial Times.

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Ocampo también destacó al diario británico la enorme oportunidad para que los centros de datos “no compitan con las necesidades humanas”. En 2023 Infobae reportó la primera operación en la Argentina de “Mitigación Digital de Venteo” por parte de Unblock en Loma Jarillosa Este, una locación de Pluspetrol en Vaca Muerta para, aprovechando gas que antes se venteaba o quemaba, generar energía para hacer criptominería o alimentar Data Centers de Inteligencia Artificial.

FT Patagonia Vaca Muerta

En 2024 este medio reportó la aplicación del mismo planteo en Los Toldos Este, operación de Tecpetrol, la petrolera de Techint, en cercanías del volcán Domuyo. Ocampo calcula que en la producción de hidrocarburos en la Argentina se desperdicia una capacidad equivalente a 600 MW de generación eléctrica por quema de gas excedente y hasta 3 GW permanecen bajo tierra por falta de demanda.

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Los resultados de las consultas en EE.UU fueron un golpe adicional a las recientes caídas de las cotizaciones de los hyperscalers, tan demandantes de energía como de capital, cuya escasez también podría limitar la inversión en locaciones lejanas, pero lo cierto es que el gobierno de Milei ha apostado al desarrollo de Data Centers en el sur argentino, incluso con el apoyo del Super-RIGI, para grandes proyectos de inversión.

La nota de Financial Times recuerda que a raíz del rechazo en las consultas sobre la instalación de Data Centers Elon Musk volvió a sugerir que esas instalaciones se construyan en el espacio, del mismo modo que Peter Thiel, otro tecno-magnate, apostó a centros de datos en el océano, alimentados por la energía de las olas. Sin embargo, Ocampo le señaló al FT que “antes de instalar centros de datos en el océano y en el espacio, Argentina tiene mucho sentido”.

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Instalación de centros de datos a partir de gas en Los Toldos Este, de Tecpetrol. Al fondo se observa el volcán Domuyo

El anuncio más importante, hasta ahora

Hasta ahora, el anuncio más rimbombante fue a fines del año pasado el de Sur Energy, una empresa del argentino Emiliano Kargieman, fundador y CEO de Satellogic, para construir un Data Center de 500 MW a partir de una inversión de USD 25.000 millones (objetivo híper.-ambicioso en un país como la Argentina) con apoyo de Open AI, el gigante detrás de ChatGPT, pero en junio pasado, como también informó Infobae, Kargieman señaló que la empresa de Sam Altman limitó su rol al de offtaker, esto es, al de comprador de la energía que eventualmente se genere.

De hecho, Financial Times subraya que “décadas de volatilidad económica y de falta de inversión en la red eléctrica dejaron a Argentina con menos de 40 MW de capacidad de centros de datos, muy por detrás de los 400 MW de Chile” y que los gigantes tecnológicos de EE.UU. “optaron por Uruguay, México y Brasil para albergar sus primeros centros de datos en América Latina”. “El proyecto más llamativo de Argentina podría haberse estancado”, señala el diario británico, al que un portavoz de OpenAI reiteró que la compañía era solo “un potencial comprador”’ y que “cualquier eventual compra dependería de que Sur Energy desarrolle el Centro de Datos”.

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