Los problemas en Washington y Wall Street, más el impacto de la victoria de Lula, incidieron negativamente en Argentina (Imagen ilustrativa Infobae)

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Leyendo la prensa argentina, uno creería que los problemas están en Argentina. Este viernes el riesgo país pasó los 1.000 puntos, los bonos cayeron más de un 3% y el dólar oficial se acercó a los 1.600 pesos, y la explicación que más se repite es el miedo a las elecciones de 2027. Pero mirá lo que pasa fuera. En Estados Unidos cae todo a la vez: la bolsa, Bitcoin y el oro. En Brasil, nuestro principal socio comercial, Lula ganó y hundió el real y la bolsa en un solo día.

A Argentina le llegan golpes del norte y del vecino al mismo tiempo, y ningún país emergente resiste caídas por todos lados sin que se le muevan los bonos y el dólar.

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Empiezo por Estados Unidos. Tengo buena parte de mis ahorros en el Nasdaq, así que sigo estos números con atención.

El Nasdaq está un 18% por debajo de su máximo de octubre, a dos puntos de un mercado bajista, y ya perdió toda la subida del año. El S&P cae un 10% desde su máximo histórico y lleva siete días seguidos de bajadas, la peor racha desde febrero de 2020. Bitcoin perdió los 60.000 dólares y vale menos de la mitad que en su máximo. El oro bajó un 9% esta semana y está un tercio por debajo de su máximo de enero. Las bolsas del mundo han perdido casi 9 billones de dólares desde agosto.

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Todo viene del precio del dinero. Los aranceles alimentaron la inflación de Estados Unidos todo el año y la guerra de Irán disparó el petróleo, que pasó de 71 dólares antes de la guerra a más de 100 en octubre. La inflación subyacente subió un 0,3% por tercer mes seguido y la Reserva Federal pasó de bajar los tipos de interés a subirlos. Waller, uno de sus gobernadores, pide una subida de medio punto el 9 de diciembre. El bono del Tesoro a diez años llegó al 5,15%, y más de la mitad de eso es tipo real, un 2,86%, que es la tasa con la que se descuenta el valor de todo lo demás. El dólar está en su nivel más alto en 19 meses.

Cuando el Tesoro de Estados Unidos paga un 5% sin riesgo, los activos sufren según lo poco que pagan. El oro no paga nada y tocó techo en enero. Bitcoin no paga nada y cayó después. Las tecnológicas pagan en un futuro lejano y aguantaron hasta el 6 de octubre, porque los beneficios de la inteligencia artificial las protegían. Luego la inteligencia artificial también se rompió.

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Se rompió por tres motivos en tres semanas. Las elecciones de mitad de mandato trajeron la perspectiva de una regulación más dura de la inteligencia artificial y de los centros de datos, y las tecnológicas cayeron un 5,5% al día siguiente. El 12 de noviembre Jensen Huang dimitió de Nvidia después de 33 años por un escándalo personal que nada tiene que ver con la demanda de chips, y la empresa más importante de este auge se quedó sin su creador en el peor momento. La compañía cae un 22% desde entonces. Y las cuentas dejaron de salir: Microsoft, Alphabet y Meta invirtieron 125.600 millones de dólares en un trimestre mientras su flujo de caja libre conjunto se hundía de 60.700 millones a 7.400.

Ahora la liquidez va marcha atrás. La salida a bolsa de Anthropic, la mayor de la historia, absorbió dinero en lugar de devolver la confianza. Los fondos de cobertura reducen su endeudamiento al ritmo más rápido desde la pandemia, y cuando a un inversor endeudado le exigen más garantías vende lo que puede vender. Por eso el oro cae junto con la bolsa cuando debería subir. Y por eso caen los bonos argentinos. Un fondo de Nueva York que tiene que conseguir efectivo el viernes, vende primero lo más arriesgado que tiene en cartera, y la deuda de un país emergente está siempre en esa lista.

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El segundo golpe viene de Brasil. El 25 de octubre Lula ganó la segunda vuelta con el 51,79% de los votos, cuando los mercados daban por ganador a Flávio Bolsonaro. Al día siguiente el real perdió un 12%, hasta 5,60 por dólar, la bolsa de San Pablo llegó a caer un 17% y tuvo que suspender la negociación por primera vez desde la pandemia. Los inversores saben lo que compran con Lula: un déficit fiscal del 9,5% del PIB, una deuda pública del 82,9% que subió más de 11 puntos en este mandato y un tipo de interés del 13,75% que ahoga a cualquier empresa que necesite crédito. El Senado brasileño aprobó esta semana un ajuste que recae sobre todo en las empresas, que son las que crean empleo.

Para Argentina, el efecto de Lula es terrible. Brasil compra el 12,7% de lo que exportamos y nos vende el 21,4% de lo que importamos. Con el real un 12% más barato, los productos brasileños entran más baratos y los nuestros se venden peor allá. La consultora Analytica calcula que Argentina puede perder hasta 1.040 millones de dólares de exportaciones. Cerca del 70% de los vehículos y autopartes que exportamos van a Brasil. Según la Fundación Mediterránea, allá se vende el 75% de las aceitunas, el 69% de las papas industrializadas y el 63% del ajo que exporta el país. Los que pagan a Lula son el obrero de una terminal de Córdoba y el productor de ajo de Mendoza.

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¿Existe el riesgo político argentino? Claro que existe, y los inversores miran a 2027. Pero las elecciones de 2027 estaban en el calendario hace dos meses, cuando el riesgo país era más bajo. Lo que cambió desde entonces fue el Nasdaq, la Reserva Federal, Nvidia y Lula. En 2008 pasó lo mismo: la crisis nació en las hipotecas de Estados Unidos y los bonos de los países emergentes cayeron sin que esos países hubieran hecho nada distinto.

Hay dos buenas noticias. El petróleo ha bajado más de un 20% desde su máximo de octubre, hasta unos 92 dólares, por la esperanza de un acuerdo con Irán, y aun así sigue muy por encima de los 71 de antes de la guerra, lo que favorece a un país que exporta cada vez más petróleo y gas como Argentina. Y los bonos del Tesoro suben esta semana, con el diez años otra vez por debajo del 5%, porque el dinero que huye de la bolsa se refugia ahí. Eso indica que el golpe de los tipos ya ocurrió y que el daño de ahora lo hacen las ventas forzadas. Las ventas forzadas son violentas, pero terminan cuando los que están obligados a vender ya han vendido.

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Argentina tiene sus problemas, como todos los países. Los de esta semana vienen de Washington, de Wall Street y de Brasilia.