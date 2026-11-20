El escenario de cara a las elecciones del 2027 requerirá definiciones importantes en cuanto a financiamiento político y utilización de IA en las campañas (Imagen ilustrativa Infobae)

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Con la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), también se saca el principal ordenador estratégico del sistema electoral desde 2011.

Hay varios aspectos que deben considerarse:

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El “voto cautivo” en fuerzas poco competitivas: sin un filtro que elimine las opciones que no logran el 1,5% de los votos, para octubre la oferta electoral llegará dispersa, debilitando a los sectores polarizados o fuerzas más elegidas.

Peligra la posibilidad de ganar en primera vuelta: de eliminarse las PASO, las chances de que una fórmula triunfe en octubre si logra el 45% de los votos o el 40% más una diferencia de 10 respecto del segundo -tal como establecen los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional- prácticamente podría disiparse.

Internas opacas: sin la fiscalización oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la selección de candidatos vuelve a las cúpulas partidarias. Las acusaciones de manipulación se volcarán a las disputas internas de los propios frentes, generando un terreno propicio para impugnaciones digitales y campañas de descalificación entre facciones que se disputan el liderazgo dentro del mismo espacio.

Financiamiento privado y “gastos independientes”: las lecciones de Chile y Latinoamérica

El proyecto de reforma también contempla terminar con el financiamiento público estatal, suprimir los espacios de publicidad gratuita en radio y televisión, desregular los límites de aportes privados e incorporar los denominados “gastos independientes”: publicidad pagada por personas humanas o jurídicas sin coordinación directa con el candidato.

El antecedente chileno: de la desregulación al caos ilegal

La experiencia en el país vecino ofrece una advertencia sobre los riesgos del financiamiento privado y corporativo de los partidos políticos, en especial con los casos Penta y SQM (2014/2015).

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Chile operó durante años bajo un esquema con fuerte presencia de aportes de particulares y “donaciones reservadas” corporativas. Como resultado, una investigación judicial demostró el uso sistemático de boletas de honorarios falsas emitidas por familiares de políticos y asesores para financiar ilegalmente candidaturas a cambio de favores legislativos y beneficios tributarios.

Los escándalos minaron la confianza institucional y obligaron al estado chileno a realizar en 2016 una profunda reforma anticorrupción que prohibió definitivamente las contribuciones de personas jurídicas (empresas), estableció límites estrictos al gasto y creó un sistema mixto con fuerte financiamiento público administrado por el Servicio Electoral (Servel).

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Experiencias negativas en Latinoamérica: el fantasma del “Lava Jato” y el crimen organizado

La desregulación del financiamiento privado en la región ha demostrado ser el talón de Aquiles de la integridad democrática:

La trama transnacional de Odebrecht: la megacausa originada en Brasil expuso cómo la constructora creó un “Departamento de Operaciones Estructuradas” (una caja B) dedicado exclusivamente a inyectar cientos de millones de dólares en campañas electorales de toda América Latina (Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Ecuador, entre otros) para garantizar la adjudicación de obra pública con sobreprecios.

Riesgo de infiltración del narcotráfico: organizaciones civiles como Poder Ciudadano advierten que la desregulación del gasto privado no declarado mediante “gastos independientes” vacía de contenido la obligación constitucional (Art. 38) de transparentar fondos. En el contexto regional actual, este esquema de vacíos legales abre un canal expedito para que fondos del crimen organizado financien campañas paralelas sin trazabilidad judicial.

IA generativa y la asimetría regulatoria: Argentina vs. Brasil y la UE

En un ecosistema publicitario privatizado y concentrado en el entorno digital, la inteligencia artificial se convierte en la principal herramienta de amplificación:

Ataques sintéticos masivos ( Deepfakes ): la clonación hiperrealista de voz y video permite generar contenidos sintéticos diseñados para falsear declaraciones críticas de candidatos en las 48 hs previas al comicio, evadiendo los marcos tradicionales de control.

Microsegmentación y sesgos emocionales: la IA acoplada al análisis de datos masivos ( Big Data ) procesa conductas en TikTok, X, WhatsApp y Telegram para enviar mensajes altamente personalizados, profundizando la polarización.

La brecha normativa internacional: mientras Brasil (el Tribunal Superior Electoral) aplica sanciones extremas como la cancelación de candidaturas a quienes usen deepfakes no etiquetados y la Unión Europea exige marcas de agua digitales obligatorias por ley (el EU AI Act), Argentina mantiene un esquema de autorregulación y compromisos éticos no vinculantes conducidos por la CNE. Las intervenciones judiciales en el país suelen ser reactivas y post-electorales, cuando el resultado del comicio ya es irreversible.

El proceso electoral argentino de 2027 se proyecta como un experimento paradigmático: la combinación de un marco normativo que repliega la presencia fiscalizadora del Estado con un ecosistema tecnológico desbordado de herramientas generativas. La evidencia histórica latinoamericana demuestra que la desregulación financiera extrema suele derivar en captura corporativa de la política o en escándalos de corrupción; su aplicación en un entorno de comunicación dominado por la IA definirá la sostenibilidad misma de la conversación democrática.

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