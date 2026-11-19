Un medidor digital de consumo eléctrico permanece instalado en la entrada exterior de una vivienda en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el fútbol, el revulsivo es el jugador que entra desde la banca y le cambia la cara al partido. Eso han sido las energías renovables no convencionales RER en el mercado eléctrico peruano: entraron con ayuda del Estado y hoy juegan solas. Desde el 2016, calculo que más de 20 centrales solares y eólicas han empezado operación comercial, conectándose al sistema, sin subsidio alguno, y estimo que hay más de 30 proyectos con avance y proyección a culminarse en los próximos 5 años.

Las subastas RER fueron el instrumento con el que el Estado peruano, a partir del Decreto Legislativo 1002 de 2008, decidió empujar la entrada de las RER a un sistema dominado por el agua y el gas de Camisea. La norma fijó como meta que estas fuentes cubrieran hasta el 5% del consumo nacional de electricidad. Con esa meta como referencia, el ministerio definía cuánta energía verde se necesitaba, Osinergmin conducía la subasta y los ganadores obtenían contratos de 20 años con una tarifa garantizada: si el precio del mercado no alcanzaba, la diferencia la llamada prima RER la pagábamos todos los usuarios en el recibo de luz.

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El parque eólico Nukus 2 integra aerogeneradores y un sistema de almacenamiento con baterías en la estepa de Karakalpakistán, en Uzbekistán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2009 y 2016 se hicieron cuatro subastas, y el resultado fue notable. El precio de la energía solar pasó de más de US$200 por MWh en la primera ronda a menos de US$50 en la última, lo que le demostró al país que estas tecnologías ya podían competir solas. Justamente por eso el subsidio perdió su razón de ser. Desde 2016 no se ha convocado una nueva subasta, los proyectos solares y eólicos se financian hoy con contratos privados con grandes clientes, y recientemente la Ley 32249 de enero de 2025 los dejó competir en las licitaciones de las distribuidoras separando la energía de la potencia.

Más todavía, en el 2025 la potencia instalada RER de generación solar y eólica era de 11.8% del SEIN y se calcula que para el 2035 será de 2745% del SEIN, variación que depende de distintas sensibilidades de análisis Valgesta, 2025. De cara a las licitaciones, la buena noticia para las RER es que las nuevas centrales en construcción o por construirse podrán competir en contratos de mediano plazo 45 años y largo plazo 1015 años. Ello, porque construir una central RER toma en promedio 2 años, y porque el periodo de carencia, que es el periodo de espera entre la fecha de adjudicación y la fecha de inicio del suministro es de 23 años en mediano plazo, y 36 años en largo plazo. Y en algunas de corto plazo también podrían participar 1 mes a 3 años, pues el periodo de carencia va de 12 años. Esto les generará incentivos para poder contratar vía licitaciones, además de hacerlo mediante contratos bilaterales con clientes libres.

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An array of solar panels floats atop a pond at Nova Southeastern University, Tuesday, Oct. 13, 2026, in Davie, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

No se trata de que las licitaciones “reserven” capacidad para la construcción de nuevas plantas RER, sino que el mercado incentive como lo ha venido haciendo a que se financien más y nuevos proyectos sin ayuda estatal. En Chile, con un sistema marginalista más cercano a nuestro modelo, las licitaciones funcionan así: no se dirigen solo a nuevos proyectos de infraestructura. El objetivo de las licitaciones no es favorecer a las RER, sino el consumidor final.

De hecho, reservar licitaciones para nuevos proyectos como defienden algunas voces sería crear un subsidio a costa de los consumidores, o elegir tecnologías ganadoras desde el Estado, cuando la política pública debe ser por definición tecnológicamente neutral.

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Desde abril de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó sobre la circulación de noticias falsas en sitios web y redes sociales.

Las RER, como he explicado, ya tuvieron un esquema de ayuda estatal: las subastas y su prima RER. Ese modelo ya se agotó. ¿Podría hacerse más para beneficiarlas o “incentivarlas”? Alguien podría plantear que las generadoras que retiren energía del sistema tengan la obligación de acreditar que una cantidad de energía determinada de sus retiros haya sido inyectada por medio de generación renovable. Pero un esquema así, aunque paternalista, es muy distinto a pedir que se reserven todas las licitaciones de largo plazo para los nuevos proyectos, en su mayoría o integridad RER, argumentando que de lo contrario no serán bancables.

El revulsivo ya se ganó la titularidad. La pregunta incómoda es otra: ¿hasta cuándo vamos a diseñar beneficios artificiales para un jugador que ya demostró que no los necesita? El mercado viene respondiendo que ya no es necesario.

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Fernando Cáceres