Una visitante saca una foto a sus hijas junto al cartel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía. 19 noviembre 2026. REUTERS/Umit Bektas

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La semana pasada participé en la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Antalya, Turquía. Entre conversaciones sobre financiamiento, innovación tecnológica, adaptación y compromisos internacionales, una reflexión se hizo cada vez más evidente: seguimos intentando resolver una crisis sistémica mediante respuestas fragmentadas.

Durante décadas hemos construido agendas relativamente independientes para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y promover el desarrollo económico. Cada una cuenta con sus propias instituciones, instrumentos financieros, indicadores y prioridades políticas. Sin embargo, los sistemas naturales de los que depende nuestra prosperidad no funcionan siguiendo esas divisiones.

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Un bosque no distingue entre regulación climática, conservación de biodiversidad y seguridad hídrica. Un manglar no separa la protección costera del sustento de las comunidades. Una cuenca hidrográfica no diferencia entre infraestructura pública, productividad agrícola y resiliencia económica.

Un miembro de Fridays for Future sostiene una pancarta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Esas divisiones existen en nuestras instituciones, no en la naturaleza.

Una de las conversaciones más relevantes que identifiqué durante mi participación en Antalya fue precisamente la necesidad de conectar agendas que históricamente han avanzado en paralelo. La relación entre producción agrícola, biodiversidad y clima, por ejemplo, comienza a adquirir una mayor importancia estratégica. Cultivos como el cacao permiten comprender cómo la conservación de ecosistemas, las cadenas de valor y el desarrollo territorial pueden formar parte de una misma conversación económica.

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Pero también observé tensiones que no podemos ignorar.

El creciente interés por los créditos de carbono y biodiversidad plantea oportunidades para movilizar recursos, pero también interrogantes fundamentales sobre quién define el valor de la naturaleza, quién controla los territorios y quién recibe los beneficios.

Una composición gráfica sobre el aumento de las temperaturas otoñales combina hojas secas en combustión con indicadores de emisiones de dióxido de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para numerosas comunidades, los ecosistemas no representan únicamente activos ambientales. Son territorios vivos, espacios de identidad, relaciones culturales y sistemas que sostienen su existencia.

Cualquier arquitectura financiera que ignore estas dimensiones corre el riesgo de reproducir desigualdades bajo un nuevo lenguaje ambiental.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en movilizar más capital hacia la naturaleza. Consiste en transformar nuestra comprensión de su papel dentro de las sociedades y las economías.

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Aquí surge una posibilidad que considero fundamental: reconocer ciertos sistemas naturales como infraestructura crítica.

Una ciudad comprende la importancia de mantener sus redes eléctricas, carreteras y sistemas de abastecimiento de agua. Su deterioro amenaza servicios esenciales, actividades económicas y seguridad pública.

Una acuarela contrapone un suelo cuarteado por la sequía con un paisaje anegado por precipitaciones intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esa misma ciudad puede depender de una cuenca hidrográfica cuya degradación comprometería precisamente esos servicios, sin que dicha cuenca reciba una protección institucional o presupuestaria equivalente.

No toda la naturaleza constituye infraestructura crítica. Pero determinados ecosistemas desempeñan funciones tan esenciales, y en ocasiones tan difíciles de sustituir, que su colapso puede generar consecuencias económicas y sociales en cascada.

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Esto no significa desconocer ni subordinar el valor ecológico intrínseco de la naturaleza, ni sus dimensiones culturales y espirituales, que pertenecen a todos los ecosistemas, independientemente de su función económica. Se trata de incorporar un lente adicional que permita reconocer determinadas funciones de los sistemas naturales en el lenguaje que los gobiernos, la banca y los mercados financieros ya utilizan para identificar riesgos sistémicos, establecer prioridades de inversión, asignar presupuestos y garantizar la continuidad de servicios esenciales. Este enfoque no busca reducir la naturaleza a infraestructura, sino ampliar las herramientas institucionales y financieras disponibles para protegerla, y reconocer esta realidad tiene implicaciones profundas.

Significa pasar de financiar únicamente proyectos de conservación a considerar responsabilidades permanentes de mantenimiento, gestión de riesgos e inversión preventiva. Significa conectar presupuestos públicos, planificación territorial, tecnología, instrumentos financieros y políticas de resiliencia.

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Activistas y residentes locales participan en la Marcha Popular por el Clima, que forma parte de una jornada mundial de acción para "exigir justicia climática, el fin de los combustibles fósiles y una transición justa que anteponga a las personas y al planeta a las ganancias corporativas", en Antalya, Turquía, donde también se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Umit Bektas

También exige reconocer que la innovación tecnológica debe fortalecer las capacidades de las comunidades y las instituciones, no reemplazar sus conocimientos ni sus derechos.

La COP31 continúa sus negociaciones, y sus resultados deberán evaluarse más allá de las declaraciones finales. Pero existe una transformación que no debería depender de una próxima conferencia: integrar los sistemas naturales en las decisiones fundamentales de desarrollo económico.

Porque la naturaleza no es simplemente un sector que debemos proteger mientras construimos nuestras economías.

Es la infraestructura crítica viva que permite que esas economías existan.

Y quizás el siguiente gran avance de la acción climática no consista solamente en reducir lo que emitimos, sino en aprender a proteger aquello de lo que dependemos.

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