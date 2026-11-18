El papa León XIV saluda a los jóvenes que dieron su testimonio en la vigilia en el Monumento de los Españoles en Palermo (Foto Tiziana FABI / AFP)

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“Maestro, qué bien estamos acá”, le dijo Pedro a Jesús al verlo transfigurado en el monte Tabor. Pero Jesús no acepta su invitación a hacer tres carpas y quedarse ahí. Hay que bajar. Hay una misión que cumplir. Hay algo que anunciar.

“La juventud es el paraíso de la vida. Y la alegría es la juventud eterna del espíritu”, nos dice Ippolito Nievo. Así que, sí, sin importar tu edad, tu espíritu está rejuvenecido por la rebosante alegría de los días que acabamos de vivir, entonces este texto es para vos.

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¿Sabés quién fue recibido también con un fervor similar al que le brindamos a León XIV en Argentina? Jesús. Al entrar en Jerusalén. El domingo de Ramos. Pocos días antes de ser abandonado, torturado y ejecutado.

Y más: ¡algunos de sus más íntimos amigos no solo lo abandonaron, además lo negaron! Así es, Pedro lo negó. Negó todo lo que había vivido junto al Maestro. Negó la mismísima transfiguración que lo había llevado a decir lleno de gozo aquella gloriosa frase que tantos de nosotros también sentimos en el Monumento de los Españoles, en FAdeA, en la Vigilia y en Luján: “¡Maestro, qué bien estamos acá!”.

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Qué flojo, Pedro. Pedro el cobarde, Pedro el negador. Lo fascinante es que después fue nombrado por el mismísimo Jesús Resucitado como cabeza de su Iglesia y primer Papa.

Arranco con este relato de Pedro para quitarte presión sobre lo que creas que debés hacer después de estos días de gloria. “¿Qué hago con todo lo vivido? ¿Cómo se sigue?” Quiero con este texto explorar algunas pistas para empezar a contestar esas preguntas.

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Ya hay entre los fariseos quienes están murmurando: “Sí, sí. Muy linda la asistencia a los eventos, ahora quiero ver si todos estos van a misa los próximos domingos”. No está mal. Ojalá sean muchos. La misa es, después de todo, la fiesta por excelencia en la que inevitablemente terminamos los cristianos. Pero no me desesperaría por pasar lista en esa fiesta todavía. Empezaría, en cambio, considerando las siguientes ideas.

Euforia de los jóvenes que esperan al Papa

Un tercer coloso y un hombre vencido

Si naciste antes de 2022, te cuento que, además de León y de Francisco, fuiste también contemporáneo de un tercer coloso: Su Santidad Benedicto XVI. De la tonelada de luz que puso por escrito, este es uno de sus fragmentos más citados: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. Esa persona es Jesucristo.

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Y ahí va mi primer consejo: profundizá tu encuentro con Jesús. Dedicale tiempo. Que sea tu prioridad. Buscalo en la Palabra, en la oración y en el prójimo. Empezá y jamás interrumpas el fascinante camino de profundizar tu relación con Él.

Buscalo en las iglesias. Apenas entres a una iglesia, ¿sabés lo que vas a ver?

Al hombre vencido vas a ver.

Al hombre derrotado. A Jesús crucificado. Colgando de la cruz. Vas a ver la derrota, el sufrimiento, la soledad, el fracaso, el abandono, el dolor, la soledad (¿ya dije la soledad?), el agobio, el cansancio, la desesperación, la tragedia y la aflicción.

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Y yo no te conozco, pero sé que te detuviste especialmente en alguna de esas palabras. Y quizá hasta la releíste un par de veces. Quizá con un nudo en la garganta o una lágrima en los ojos. Eso es quizá lo primero que vas a descubrir de Jesús: que Él conoce tu dolor. Y que Él no vino a eliminar el dolor. Ni siquiera vino a explicarlo. Tan solo vino a llenarlo con su presencia.

Dejate llenar de esa presencia. Perseverá en esa relación. Con el tiempo vas a descubrir que, como al final de cada misa, y como nos cantó Valentino en la Vigilia, al final hay recompensa.

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Apenas entres a una iglesia, ¿sabés lo que vas a ver? A Jesús crucificado (Enrique Breccia)

Los pedacitos y los cafeteria catholics

Segundo consejo: volvé a ver el testimonio de Catherine en Uruguay. Volvé a escuchar lo desesperante de su situación: tener que hacerse cargo de su madre, de su pequeña hija y de todos sus problemas. Y frente a un modernísimo Estado que solo ofrece marihuana para ella, eutanasia para su madre y aborto para su hija, Catherine descubrió en la Iglesia que le ofrecían algo más: una familia. Un encuentro con Jesús. Un empezar a amarse a ella misma para poder amar a los demás.

Para describir lo que encontró, Catherine utilizó esta bellísima imagen: “Me ayudaron a juntar y pegar mis pedacitos”. Si yo hubiese estado a cargo de la gira papal, cancelaba el resto del viaje ahí mismo. ¿Qué más vas a decir después de ese testimonio? Ahí está todo. Insisto, volvé a ver ese testimonio. Rumialo. Pensalo.

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Ah, también te recomiendo escribir en un papel y tenerlo siempre a la vista: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo” (León XIV).

Y hablando de pedacitos: un término que me divirtió conocer en mis años viviendo en Estados Unidos es el de cafeteria catholic (católico de buffet). Son aquellos que vienen a la Iglesia a seleccionar pedacitos que les quedan cómodos, como si fuese el buffet de un hotel en donde solo elegís lo que te gusta, pero que en el fondo no están dispuestos a cargar su cruz y seguir a Jesús cumpliendo sus mandamientos.

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Y acá viene mi tercer consejo: no tenés que venir y enseguida abrazar todas las enseñanzas de Jesús, la doctrina y las tradiciones. Date tiempo.

Pero sí tenés que venir con una mente abierta, curiosa y respetuosa. Tené la predisposición y valentía de ir haciendo preguntas de a poco y de ir rezando las respuestas.

Vivimos en la acelerada, siniestra y fracasada sociedad de consumo en la que constantemente estamos preguntando: “¿Qué tenés para ofrecerme?” Y en donde los falsos ídolos se desesperan por satisfacer cualquiera sea el capricho que tengamos, o para directamente crearnos caprichos nuevos.

En la Iglesia, en cambio, la pregunta no debe ser un demandante “¿Qué tenés para mí, Señor?”, sino un manso y humilde “¿Qué quieres de mí, Señor?” Si con mansedumbre vas avanzando paso a paso en esta pregunta, irás conociendo todas las invitaciones de Jesús y acercándote al nuevo horizonte de vida del que nos habla Benedicto. Irás dejando morir al hombre viejo para dejar nacer al hombre nuevo. Irás cumpliendo el tercero de los “todos” de León: Todos como Cristo.

Y acá aprovecho a mechar una súplica a nuestros pastores: no caigan en la tentación de decirnos lo que queremos escuchar. Para eso ya tenemos abundantes voces en el mundo. Por favor, con paciencia y caridad, dígannos siempre lo que tenemos que escuchar.

Dígannos siempre la Verdad.

El Papa llega a la vigilia donde lo esperan decenas de miles de jóvenes (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Más que vida

Así que ponete en marcha. A mí, más que la asistencia a misa las próximas semanas (que no tengo dudas de que llegará), me emociona el inicio de millones de viajes heroicos hacia la santidad. Un viaje en el que te vas a caer, vas a abandonar, vas a traicionar, vas a negar. Pero donde también te vas a levantar, vas a luchar y a perseverar.

Y a profundizar más y más en tu relación con Cristo. Y de tanto profundizar vas a ver como empieza a emanar la vida. La nueva vida. La vida en abundancia.

Más, mucho más de lo que esperabas.

Y de tan lleno que vas a estar no te vas a poder contener y vas a salir a anunciar.

Como hizo León, que, pudiendo quedarse en la comodidad de Chicago, hizo el gigantesco esfuerzo de aprender un idioma nuevo para ir a dormir en un piso de tierra en Perú.

Porque tenía algo que anunciar.

Así que vayamos nosotros también y anunciemos, a todos, la Buena Noticia.

Que Jesús está vivo.