El Banco Mundial señaló que la incertidumbre política influirá negativamente en las inversiones. | Foto: Andina

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Imagine que importa una laptop. Cuenta con la factura, puede acreditar cuánto pagó y ha cumplido con todos los requisitos exigidos. Sin embargo, la autoridad considera que el precio es demasiado bajo y le exige una garantía para entregársela mientras investiga. Hasta ahí, podría entenderse la precaución. Pero ¿qué ocurre si esa garantía equivale al doble de los impuestos adicionales que estima cobrarle y la investigación puede durar hasta dos años?

Aunque parezca exagerado, una situación comparable podría enfrentar un importador con el nuevo Procedimiento Especial de Control del Valor PECV, creado mediante el Decreto Legislativo 1721 y cuya implementación prepara la Sunat.

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El propósito es combatir la subvaluación: declarar mercancías por debajo de su valor real para pagar menos impuestos. Un objetivo legítimo. Pero las buenas intenciones no justifican cualquier procedimiento.

Las exportaciones se mantenían en subida desde la pandemia, pero cayeron en 2023. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión

El primer problema es la garantía. Bajo determinadas condiciones de riesgo, si la Aduana cuestiona el valor declarado, el importador deberá pagar los tributos diferenciales estimados o presentar una garantía equivalente al 200% de estos para retirar su mercancía.

¿Y por qué el doble? El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio OMC, suscrito por el Perú, establece que las garantías exigidas para liberar mercancías no deben superar lo necesario para asegurar los tributos que finalmente correspondan. Por ello, la proporcionalidad de esta exigencia merece una explicación convincente.

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El segundo problema está en cómo se determina el valor. Pensemos en dos tiendas que venden exactamente el mismo televisor. Una consigue mejores descuentos de su proveedor y lo compra más barato. ¿Deberíamos presumir que su factura es falsa porque otra tienda pagó más?

Las compras de bienes de capital más demandados fueron teléfonos inteligentes, laptops, camionetas pick-up y aparatos de telecomunicación. FUENTE: Andina.

Los precios de referencia pueden servir para identificar operaciones sospechosas. Pero no deberían reemplazar automáticamente el precio realmente pagado o por pagar. El Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC reconoce precisamente el valor de transacción como método principal, sujeto a las verificaciones correspondientes.

Hay una tercera contradicción. El comercio internacional moderno busca facilitar las operaciones de quienes demuestran un historial confiable de cumplimiento. Para eso existen los Operadores Económicos Autorizados OEA, empresas certificadas por la propia Aduana. Sin embargo, el PECV no contempla una exclusión general para ellos. ¿Qué incentivo estamos dando a quienes invierten en cumplir estándares más exigentes?

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Agentes de Aduanas de la SUNAT descubrieron 7.5 millones de cigarrillos de contrabando asiático en el puerto del Callao, ocultos en un contenedor declarado para transportar servilletas de papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se suma que ya existe un procedimiento de duda razonable para verificar el valor de las importaciones. Incorporar otro mecanismo, con mayores exigencias financieras y procedimientos que pueden extenderse hasta dos años, plantea una pregunta elemental: ¿estamos mejorando el control o multiplicando la burocracia?

La facilitación del comercio no significa abrir las puertas al fraude. El verdadero desafío es lograr que el control aduanero sea más inteligente, no más costoso. Para ello, se requiere utilizar información, tecnología y fiscalización basada en riesgos, sin imponer cargas innecesarias a las operaciones legítimas. De lo contrario, terminamos desincentivando precisamente aquello que buscamos promover: formalidad, competencia y cumplimiento.

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Combatir la subvaluación es indispensable. Pero una aduana eficiente no es aquella que más obstáculos impone, sino la que distingue al evasor del empresario que cumple. Porque cuando importar formalmente se vuelve más caro e incierto, los costos no desaparecen: terminan afectando la competencia, la inversión y el bolsillo de los consumidores.