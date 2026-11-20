El presidente Milei lloró al despedir al papa León XIV, pero no internalizó ninguno de sus conceptos

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El escenario post Papa se llenó de palabras altisonantes y contrapuntos. Sinónimos y antónimos. Son los responsables de la nueva grieta. Pasamos de la justicia social a la injusticia social. Del bien común al individualismo del bien.

El presidente Milei lloró al despedir al papa León XIV, pero no internalizó ninguno de sus conceptos. Daría la impresión de que al pie del avión se atalonó aún más a sus inamovibles convicciones. En estos últimos días quedó claro que -según lo expresó- no habrá modificación alguna.

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Debe estar atenta la senadora Patricia Bullrich, “socia” de Milei, quien pretende del mismo cierta laxitud para con los jubilados, pymes, discapacitados, endeudados. Eso no ocurrirá.

Qué contradicción que en nombre de la transparencia se saca del arcón a ficha limpia -para atraer votantes ingenuos- y en el mismo acto se cambian las reglas de juego electorales, confeccionadas a medida del tamaño del miedo presidencial. La suspensión de las PASO es solo por un año. Para los lectores con una pequeña dosis de interés, los invito a googlear los decires de los actores políticos ante este tema y sus posicionamientos. Los que ayer las defendían, hoy las suspenden, y viceversa. El caleidoscopio del estrecho universo político siempre gira y dibuja lo que la realidad del momento indica.

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“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”, escribió Pablo Neruda en su Poema 20. La misma obra comienza: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche”. El día que la política despierte a la realidad, no a su realidad, la respuesta social será distinta.

Ahora bien, veamos. La suspensión de las PASO, confeccionada a medida del miedo del Presidente de no reelegir, trae consigo la posibilidad de un daño colateral: desordenar -aún más- a la oposición peronista. Con claridad se observa un redireccionamiento del poder inclinando su distribución, en este caso hacia el oficialismo. Incluso influyendo para aumentar la conveniencia electoral -me refiero a Milei- en el peronismo. Pareciera que, con la designación de Guillermo Michel en el Consejo de la Magistratura, subyace un cierto acuerdo entre el kirchnerismo y el peronismo de Sergio Massa con el Gobierno.

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El Gobierno cree que inclinar el fiel de la balanza hacia Massa, junto con una buena dosis de “horror kuka”, ayudaría a definir a su favor el 2027. A veces, un exceso de dosis del remedio, produce el efecto contrario al deseado. Hoy, Axel Kicillof puede, luego de lo de San Fernando, agrandar sus posibilidades.

Entre paréntesis, Sergio Massa y Patricia Bulrrich, ambos por distintos motivos, no tienen aún agua suficiente en la pileta presidencial a la que desean sumergirse.

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A propósito del gobernador bonaerense, el 2 de diciembre estrena campaña nacional en Reconquista (Santa Fe). Su intendente, Enri Vallejos, perteneciente a Raíces, le dijo a Infobae: “Desde mayo estamos hablando con Axel y, fiel a su discurso federal, desembarca en mi ciudad, donde el peronismo sigue siendo reelegido, como cabeza de seis departamentos con 450 mil habitantes. Al encuentro del compañero asistirán peronistas de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Santiago del Estero”. Según supo este medio, luego habrá fecha para el centro sur de la provincia.

Descripto el escenario político, existe otro escenario, con un adentro y un afuera: el de la gente y sus problemas. Es decir, el de la sociedad y su vida cotidiana. También el del adentro habitado por la política y sus preocupaciones, que parece -salvo excepciones- no traspasar la puerta para ir al afuera.

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Ahí siguen los jubilados con todas sus estrecheces, la ley de ludopatía caída. También los endeudados y las fábricas que no dejan de cerrar sus puertas y expulsar trabajadores.

Y, por si faltaba algo, el fenómeno de El Niño: familias desalojadas por el agua, que no pide permiso.

Sobre el mapa de endeudamiento, la titular de la Comisión de Producción del Concejo Municipal de Rosario, Norma López, le dijo a Infobae: “Hemos recibido a los representantes de Apyme y de los sectores productivos para conocer de primera mano y desmitificar la supuesta ‘normalidad’ económica. La morosidad en microempresas cuadruplica a las grandes firmas, 27,85% en las microempresas de la construcción, y hay un fuerte deterioro de la cadena de pagos. El sector Apyme encendió las alarmas”.

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Ante el escenario de la suspensión de las PASO, el peronismo tiene dos opciones. La más difícil es ir a internas, como propone Juan Manuel Urtubey, entre otros, quien le dijo a Infobae que está trabajando en el proyecto del peronismo 2027: “Si ponemos el candidato adelante del proyecto, ¡perdemos sin duda!”. Y la otra opción es la unidad, hoy también muy difícil. De no producirse, habría dos candidatos.

Pero como la política es el arte de lo posible, esta cronista no descarta que allá por agosto del 2027 el candidato de CFK sea Kicillof. Sería el regreso del hijo pródigo.

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Infobae está en condiciones de asegurar que hay una coincidencia entre Axel Kicillof y Sergio Massa. Ambos desearían para integrar sus fórmulas a la diputada nacional por Córdoba Natalia de La Sota.

Otro escenario es el de las provincias. Consultado el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, con respecto al panorama de recaudación propia y las expectativas, manifestó: “La recaudación es magra. Hay una caída del 16% en términos reales de la nacional y un 6% de la provincial. En el stock de deudas provinciales, a junio de 2026, Santa Fe tiene U$S 1321 millones, Córdoba U$S 3000 millones, CABA U$S 1985 millones, Buenos Aires U$S 12000 millones. Santa Fe tiene el mejor perfil de deuda, amortizamos U$S 400 millones y el 31 de octubre pagamos la penúltima cuota de U$S 91 millones. Esto viene de la gestión Lifschitz. Tenemos superávit económico, pero déficit financiero. Si no hiciéramos obras, tendríamos superávit. Las obras las hacemos porque el país va a despegar en algún momento. Y principalmente por un tema social: crear o mantener el empleo”.

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