El debate público argentino enfrenta el riesgo de asumir la imposibilidad de acuerdos orientados al bien social. (Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

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En el Palacio Libertad, el papa León XIV nos pidió reconocer en quien piensa distinto a «un compatriota con quien se comparte un mismo destino». Me quedé pensando en esa frase porque toca algo que, en la discusión pública argentina, se nos olvida con facilidad. Podemos tener diferencias profundas sobre el rumbo del país y, aun así, somos argentinos. Como dijo el Papa en ese mismo discurso, «Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe.». Lo que consigamos construir juntos, y lo que dejemos sin resolver, va a marcar la vida de nuestros hijos.

Tomar en serio ese destino compartido nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer juntos, incluso cuando discrepamos sobre el rumbo. El verdadero enemigo aparece cuando damos por hecho que esas diferencias hacen imposible cualquier acuerdo en favor del bien común. Esa es la forma que toma la desesperanza en la vida pública.

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Los católicos no podemos darnos el lujo de la desesperanza. Para mí, la esperanza es una exigencia de la fe, especialmente cuando sobran motivos para el cansancio. En la práctica, eso significa animarnos a dar una conversación difícil, aunque todavía no sepamos en qué vamos a coincidir.

Por eso, bajemos un poco la guardia. Empiezo por mí. En la función pública, eso significa escuchar una objeción hasta el final, incluso si viene de alguien con quien llevo años discrepando. Significa reconocer una buena idea aunque la proponga otro y explicar una decisión también ante quienes la cuestionan. Pedir unidad resulta fácil cuando uno espera que el primer gesto lo haga el de enfrente.

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Hay una parte de esta tarea que va más allá de cómo nos tratamos. Si queremos que la unidad dure y nos permita hacer algo juntos, necesitamos instituciones que pongan límites a la arbitrariedad. En *Por qué fracasan los países*, Daron Acemoglu y James A. Robinson sostienen que las sociedades tienen mejores perspectivas de prosperar cuando sus instituciones distribuyen el poder, limitan su ejercicio arbitrario y amplían las oportunidades de participación económica. En la gestión pública, eso se ve en decisiones concretas. Una obra se prioriza con criterios que cualquiera puede conocer. Un trámite sigue las mismas reglas para todos. Quien administra recursos públicos explica cómo los usa y responde por los resultados.

Lo veo desde mi responsabilidad en Obras Sanitarias de Mar del Plata. Llevar el agua a los barrios que todavía esperan exige planificar obras que pueden llevar más de una gestión. Si la prioridad está fundada en criterios técnicos, si los vecinos saben qué se va a hacer y pueden seguir el avance, el plan tiene más posibilidades de sostenerse cuando cambien quienes toman las decisiones. También en eso consiste construir un futuro común. Una familia que espera el agua necesita que el trabajo siga, gobierne quien gobierne.

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La oportunidad que nos dejó el Papa está en lo que hagamos ahora. En la próxima conversación difícil, en la próxima decisión que tengamos que explicar y en el próximo acuerdo que podamos sostener. El país que queremos para nuestros hijos se empieza a construir con esas decisiones, mientras seguimos teniendo diferencias y sabiendo que, pase lo que pase en la próxima elección, vamos a seguir viviendo juntos.