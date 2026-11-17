Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping (Imágenes IA Infobae)

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Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping mantendrán este jueves una reunión en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

Estos tres hombres concentran buena parte de las decisiones que definirán el equilibrio mundial de las próximas décadas. El diálogo entre Washington, Moscú y Pekín coloca sobre la mesa las armas nucleares, las crisis regionales y el futuro del orden internacional. Pero existe una cuestión que no puede quedar subordinada a los acuerdos entre las grandes potencias: Taiwán.

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El encuentro representa un esfuerzo diplomático de enorme importancia. Cuando las principales potencias nucleares dialogan, el mundo tiene razones para prestar atención. Trump sabe que las guerras no se evitan únicamente mediante declaraciones de principios, sino también negociando con quienes tienen capacidad real de desencadenarlas.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre negociar para impedir una guerra y negociar un reparto de zonas de influencia. La estabilidad internacional no debería construirse sobre la premisa de que las grandes potencias pueden decidir el destino de otras sociedades. Taiwán plantea precisamente ese dilema. Sin embargo, el diálogo diplomático no ocurre en un vacío estratégico. Mientras las potencias negocian, también buscan mejorar sus posiciones sobre el terreno.

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En el contexto de este nuevo escenario diplomático, China ha desplegado una operación militar de gran escala en el Pacífico occidental. No existe un bloqueo efectivo confirmado. Lo que sí existe es una demostración de capacidades destinada a modificar los cálculos de Washington y sus aliados.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reúnen en la cumbre del foro APEC en la ciudad china de Shenzhen. (REUTERS/Ann Wang)

Pekín procura mostrar que puede incrementar la presión sin iniciar una invasión. La repetición de maniobras de esa magnitud también corre el riesgo de normalizar lo extraordinario. Su estrategia no depende únicamente del uso de la fuerza. Combina diplomacia, operaciones informativas y presencia naval. El peligro consiste en que una sucesión de hechos consumados termine sustituyendo el derecho por la costumbre.

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Estas maniobras, en paralelo al diálogo entre las potencias, introducen una lección elemental de realpolitik. China exhibe capacidad naval; Estados Unidos tiene la responsabilidad de preservar la disuasión; Rusia busca ampliar sus márgenes de negociación en un contexto de confrontación con Occidente. Ninguno se sienta a la mesa desprovisto de intereses.

Trump ha situado la reducción de armamentos nucleares entre sus objetivos diplomáticos. Es una prioridad necesaria: una confrontación directa entre estas potencias podría provocar una catástrofe histórica. Pero la seguridad del siglo XXI ya no depende solamente de los arsenales atómicos. Hay otra dimensión del poder de relevancia comparable: el dominio de las tecnologías críticas.

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Y pocos territorios ilustran mejor esa nueva dimensión del poder que Taiwán, una isla de casi 36.000 km² que funciona con uno de los ecosistemas industriales más sofisticados del planeta. Sus empresas, universidades y centros de investigación sostienen capacidades esenciales para la inteligencia artificial, las comunicaciones, los sistemas de defensa y la economía digital.

Los chips son para esta revolución tecnológica lo que el petróleo fue para la industrialización del siglo XX. No sustituyen al poder militar: condicionan su desarrollo. Sin capacidad de cómputo avanzada, tampoco existe supremacía sostenible en IA, inteligencia militar o sistemas autónomos. Su aislamiento afectaría cadenas mundiales de suministro y alteraría los cálculos defensivos de Japón, Filipinas y Estados Unidos. Tampoco debe suponerse que una invasión permitiría apropiarse intacta de su capacidad industrial. Las fábricas dependen de equipos, especialistas, insumos y energía: una guerra podría destruir aquello que se pretende controlar.

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Por eso, el futuro de Taiwán no puede analizarse como una disputa territorial entre China y Estados Unidos. También está en juego la estabilidad de una infraestructura tecnológica de la que depende buena parte del mundo.

El dilema de Washington

La diplomacia estadounidense enfrenta, entonces, una prueba exigente. Trump necesita mantener abierto el diálogo con Xi y Putin sin transmitir que la seguridad de Taiwán puede transformarse en moneda de cambio. Un acuerdo sobre estabilidad nuclear sería valioso; perder credibilidad ante los aliados del Indo-Pacífico tendría consecuencias estratégicas duraderas.

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La fuerza de una negociación depende de la confianza que inspira quien negocia. Una política exterior realista no exige elegir entre diálogo y firmeza: exige saber combinarlos. Pero esa combinación de diálogo y firmeza también exige reconocer con claridad la situación política y jurídica de Taiwán.

China reivindica la isla como parte de su territorio; las autoridades democráticamente elegidas de Taiwán rechazan que Pekín decida por sus habitantes. Estados Unidos reconoce diplomáticamente a la República Popular China y mantiene, al mismo tiempo, compromisos legales específicos con la capacidad defensiva taiwanesa.

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También exige claridad jurídica. La Resolución 2758 de Naciones Unidas reconoció en 1971 a los representantes de la República Popular China como los representantes de China ante la organización. No decidió expresamente la soberanía sobre Taiwán ni autorizó imponer mediante la fuerza su futuro político. Utilizarla como argumento para excluir a la isla de toda participación internacional implica atribuirle un alcance que su texto no establece.

Taiwán necesita profundizar su estrategia de defensa asimétrica: misiles móviles, drones, ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y resiliencia civil. También debe fortalecer la defensa cognitiva frente a campañas de desinformación e intimidación.

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La estabilidad de Taiwán, por lo tanto, no es solamente una preocupación de las potencias involucradas. Sus consecuencias alcanzan a países que, como la Argentina, también buscan insertarse en la economía tecnológica global.

¿Dónde queda la Argentina en esto? Un país que aspira a reindustrializarse, desarrollar inteligencia artificial y proteger sus datos estratégicos no puede tratar la seguridad de Taiwán como una cuestión remota. La cooperación con Taipéi en semiconductores, robótica, formación científica y ciberseguridad ofrece oportunidades concretas.

La Argentina posee intereses comerciales con China. Reconocerlos no obliga a aceptar dependencias que limiten nuestras decisiones. La realpolitik consiste en diversificar socios, defender la autonomía tecnológica e identificar intereses compartidos con Estados Unidos y otras democracias industrializadas. Una alianza hemisférica valiosa debería traducirse en inversiones, conocimiento y seguridad económica, no solamente en declaraciones.

El diálogo entre las tres potencias representa una oportunidad para reducir los riesgos de una confrontación nuclear. Su verdadero alcance, sin embargo, también se medirá por aquello que no sacrifique. Evitar la Tercera Guerra Mundial no puede significar aceptar que la amenaza militar alcance para decidir el futuro de pueblos enteros.

Taiwán es una prueba de ese equilibrio. La paz requiere diplomacia, pero también poder disuasivo, alianzas confiables y superioridad tecnológica. Una negociación entre grandes potencias no puede legitimar el cerco de una sociedad que debe tener voz sobre su propio destino. La libertad no es gratis.