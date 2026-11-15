Una multitud que volvió a abrazar la fe y un mensaje para la Iglesia y la dirigencia política

El Papa León XIV en la Basílica de Luján

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La Argentina acaba de vivir uno de esos acontecimientos que quedarán grabados en la memoria colectiva de su pueblo. La visita apostólica de Su Santidad el papa León XIV no fue solamente un acontecimiento religioso ni una sucesión de actos protocolares. Fue una extraordinaria manifestación de fe, esperanza, emoción y encuentro, que movilizó a más de 7,5 millones de personas en sus cuatro grandes convocatorias y dejó un mensaje que merece ser escuchado mucho más allá de las puertas de la Iglesia católica.

Después de casi cuatro décadas sin recibir la visita de un Pontífice, nuestro país volvió a encontrarse con el sucesor de Pedro. Y lo hizo a través de una movilización que sorprendió no solo por su magnitud, sino también por su profundidad espiritual.

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Las imágenes de la avenida del Libertador, desbordada por aproximadamente 2,5 millones de personas, recorrieron el mundo. Córdoba recibió al Santo Padre con más de 600.000 fieles, mientras que la vigilia de jóvenes en Palermo convocó a más de un millón de personas. Finalmente, Luján, corazón de la devoción mariana argentina, reunió a una multitud estimada en 3,5 millones de fieles.

Las cifras hablan por sí solas. Sin embargo, sería un error detenernos únicamente en ellas. Detrás de cada persona había una historia, una familia, una oración, una esperanza y, posiblemente, el deseo de reencontrarse con algo que muchas veces la vida cotidiana nos lleva a postergar: la espiritualidad.

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Lo verdaderamente extraordinario no fue solamente la cantidad de personas que salieron a las calles, sino lo que esas personas fueron a buscar.

Un Papa que habló al corazón de los argentinos

León XIV dejó un mensaje que merece ser recordado y, fundamentalmente, llevado a la práctica.

En cada una de sus intervenciones se hizo presente una misma idea: la necesidad de construir una sociedad más humana, en la que la dignidad de las personas esté por encima de las diferencias, la solidaridad se traduzca en hechos y la paz comience en nuestras propias relaciones.

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En Buenos Aires habló de la familia, de la transmisión de la fe y de la importancia de una Iglesia cercana, abierta a recibir, acompañar y escuchar. En Córdoba, a través de su homenaje al Cura Brochero, puso en valor el ejemplo de una Iglesia que sale al encuentro de quienes necesitan una palabra, una mano y una presencia.

Y en Luján, durante la celebración de despedida, pronunció una de las expresiones más significativas de toda su visita:

«Argentina, levántate y camina».

No fue solamente una frase dirigida a los creyentes. Fue una invitación a todo un país: a superar las divisiones, reconciliarnos con nuestra historia, recuperar la esperanza y trabajar por un futuro en el que el amor tenga la última palabra.

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También nos dejó una expresión que sintetiza el espíritu de su mensaje: «No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor».

Creo que estas palabras contienen, además, un mensaje muy claro para nuestra dirigencia política, sin distinción de partidos ni ideologías.

El Santo Padre no vino a criticar a un gobierno, a favorecer a un espacio político ni a dividir a los argentinos. Vino a traer luz, a convocarnos a la fraternidad y a recordarnos que la política debe estar al servicio de las personas.

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Como ya expresé en otra oportunidad, no podemos permitir que determinados sectores, incluidos aquellos que han hecho de la pobreza una herramienta de utilización política, pretendan apropiarse de sus palabras o llevar al Papa al terreno de las disputas partidarias.

León XIV habla desde la doctrina de la Iglesia Católica. Su mensaje no cambia según el país que visita ni según el gobierno que lo recibe. Su convocatoria es universal.

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La dirigencia política argentina debería escuchar ese mensaje y comprender que su verdadera responsabilidad es trabajar por el bien común, para que cada argentino pueda vivir mejor, con dignidad, esperanza y, fundamentalmente, en paz.

Una bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica

Considero que uno de los efectos más importantes de esta visita será su impacto en la Iglesia católica argentina.

La multitud que acompañó al Santo Padre constituye una señal extraordinaria de vitalidad espiritual. Jóvenes, familias, adultos mayores y personas provenientes de distintos puntos del país se acercaron para verlo, escucharlo y participar de sus celebraciones.

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León XIV trajo luz, entusiasmo y esperanza. Pero, sobre todo, transmitió una paz que muchos argentinos necesitábamos volver a sentir. Su mirada, su sencillez y su cercanía tienen una capacidad extraordinaria para llegar al corazón de las personas.

Personalmente, creo que la llegada de León XIV representa una verdadera bocanada de aire fresco para nuestra Iglesia y una oportunidad histórica para renovar su compromiso con la sociedad, acercándose todavía más a las nuevas generaciones, escuchando sus inquietudes, acompañando sus dificultades y ofreciendo respuestas espirituales frente a un mundo que cambia permanentemente.

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No alcanza con celebrar las multitudes. Hay que transformar esa emoción en compromiso, esa fe en solidaridad y ese entusiasmo en una presencia más activa en la sociedad.

Un mensaje que trasciende las fronteras religiosas

Desde mi responsabilidad como presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, quiero destacar especialmente otra dimensión de esta visita.

La paz, la fraternidad, la libertad religiosa y la dignidad humana son valores universales que deben unirnos, independientemente de nuestras creencias.

Quienes comenzamos a trabajar junto al papa Francisco por el diálogo y la fraternidad entre las religiones, estamos convencidos de que ese camino debe continuar junto al papa León XIV. En un mundo atravesado por enfrentamientos, divisiones y guerras, León XIV levanta su voz para hablar de paz y se convierte en uno de los grandes mensajeros de paz de nuestro tiempo. Su mensaje es hoy más necesario que nunca.

Tuve el honor de escuchar personalmente al Santo Padre durante el encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín. Allí dejó un mensaje especialmente significativo para quienes creemos en la convivencia entre las tradiciones religiosas y en los valores judeocristianos que forman parte de la identidad de nuestra civilización occidental.

Al referirse a nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel, expresó:

«Deseo reafirmar el vínculo espiritual que une a la Iglesia con el pueblo de Israel y el sincero respeto por aquello de santo y verdadero que está presente en las diferentes tradiciones religiosas».

Son palabras de enorme trascendencia.

En un mundo atravesado por guerras, conflictos religiosos, intolerancia, antisemitismo, hostilidad hacia los cristianos y profundas divisiones, necesitamos líderes capaces de recordar que ninguna diferencia justifica el odio y que la dignidad humana debe estar siempre por encima de cualquier enfrentamiento.

Cristianos, judíos, musulmanes y todos aquellos que creemos en el valor de la vida, la libertad y la convivencia tenemos una responsabilidad compartida: trabajar para que cada persona pueda vivir y expresar libremente su fe.

Ese es también el espíritu que debe inspirar a la Argentina.

Una oportunidad histórica para nuestro país

Hay acontecimientos que se miden por su duración y otros por las huellas que dejan. La visita de León XIV pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.

El Santo Padre se ha despedido de nuestro país, pero su mensaje permanece. Quedará reflejado en las imágenes de millones de personas reunidas, en la emoción de quienes pudieron verlo de cerca y en la memoria de quienes siguieron sus celebraciones desde sus hogares.

La Argentina tiene una enorme reserva de fe, solidaridad y esperanza. Una reserva que muchas veces permanece silenciosa, pero que se manifiesta con una fuerza extraordinaria cuando encuentra un motivo para reunirse.

No podemos desaprovechar este momento. La Iglesia Católica tiene una oportunidad histórica para renovar su entusiasmo evangelizador y fortalecer su vínculo con la sociedad. Nuestra dirigencia política, por su parte, tiene la responsabilidad de comprender que la unidad, la dignidad y el bienestar de las personas deben estar siempre por encima de cualquier diferencia.

Quiero detenerme también en una imagen que, a mi entender, merece una reflexión especial y que quizás no recibió toda la atención que merece: las lágrimas del presidente Javier Milei al despedir al Santo Padre.

Ese momento reflejó la profunda emoción que puede despertar la presencia de un líder espiritual. Nuestro presidente ha manifestado públicamente su fe y quienes somos hombres de fe podemos comprender especialmente el significado de ese encuentro espiritual.

Porque, más allá de las responsabilidades institucionales, de las diferencias políticas y de las circunstancias de cada gobierno, existen sentimientos que nos unen como seres humanos.

Más de 7,5 millones de asistencias en las grandes convocatorias, millones de corazones movilizados y un mensaje que debería acompañarnos durante mucho tiempo: Argentina, levántate y camina.

Quizás, lo más importante que logró el papa León XIV fue que, durante cuatro días, los argentinos volvieran a sentirse argentinos y, por encima de todo, hermanos. Que pudieran reencontrarse más allá de sus diferencias, unidos por la fe, la esperanza y el sentimiento de pertenecer a una misma nación.

Gracias, Santo Padre, por haber venido a nuestra tierra. Gracias por sus palabras, por su cercanía, por su sencillez y por recordarnos que la paz comienza cuando aprendemos a mirar al otro como un hermano.

Que la Virgen de Luján proteja a nuestro pueblo y que esta visita marque el comienzo de una nueva etapa de fe, unidad y esperanza para la Argentina.

Que Dios bendiga al papa León XIV y a la República Argentina.