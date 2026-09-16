El Gobierno completó la reglamentación del fondo para pagar indeminizaciones laborales

Un hombre con traje introduce billetes de 20.000 pesos argentinos en un tarro de vidrio con la inscripción "FAL". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó los Productos de Inversión Colectiva (PIC) en los que se podrán colocar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento creado por la reforma laboral orientado al pago de indemnizaciones. Para ese fin, cada empresa deberá destinar un porcentaje de la masa salarial a los FAL, que serán administrados por bancos y agentes de bolsa (ALyC).

El nuevo sistema entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. Un mes atrás, el gobierno reglamentó en qué activos financieros podrá invertirse el dinero recaudado. Con esta decisión, el Gobierno completó el esquema regulatorio para que esa masa de dinero se incorpore al mercado de capitales, con las condiciones necesarias para afrontar las prestaciones laborales.

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La CNV definió los productos y la estructura de cada FAL. La Resolución General N° 1167 prevé que los recursos se estructuren a través de Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral (FCIA FAL) o Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL). Ambos vehículos podrán funcionar bajo el esquema de un solo empleador o reunir a varias empresas.

La norma además crea el ID FAL, un código que vinculará a cada empleador con el vehículo elegido. Para las compañías que no realicen esa selección, se aplicará una asignación de oficio que, de acuerdo con el comunicado, será transparente. La reglamentación introdujo cambios tras una consulta pública y seis reuniones con participantes del mercado de capitales.

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El límite de costos será del 1% anual

La regulación fija precisiones para las inversiones de los recursos, dentro de las alternativas que había establecido la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía. También habilita la portabilidad entre vehículos y Entidades Habilitadas, por lo que las empresas podrán cambiar de administrador.

Los honorarios y los gastos ordinarios de administración tendrán un límite conjunto de 1% anual sobre el patrimonio del PIC FAL. A la vez, los vehículos deberán difundir cada mes una Ficha FAL con datos sobre la evolución histórica y la composición de sus carteras, para que los empleadores puedan comparar instrumentos.

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Los PIC FAL quedarán incluidos en el Régimen de Oferta Pública con autorización automática. La CNV sostuvo que el marco busca aportar “administración profesional, diversificación, separación patrimonial, transparencia, competencia y supervisión” al sistema de asistencia laboral.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, afirmó que la resolución definitiva representa “un paso muy importante” y definió al FAL como “una herramienta clave para profundizar y hacer crecer nuestro mercado de capitales”.

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Silva señaló que el organismo abrió una consulta pública y mantuvo seis encuentros con actores del sector para incorporar propuestas a la versión final. “Este es el resultado de ese trabajo”, sostuvo, y agregó que la norma “brinda previsibilidad, promueve la competencia y genera nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado de capitales”.

Cómo funciona un Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

La reforma laboral dispuso un cambio para que las empresas afronten el costo de los despidos. Sobre esa base, cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL.

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Para las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, no habrá un costo extra por el nuevo sistema. Depositarán en el FAL el mismo dinero que hoy ingresan a la Anses como parte de los aportes laborales. De ese dinero también surgirá la comisión para las entidades financieras administradoras, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

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Con el final de la reglamentación, se abre una etapa en la que bancos y agentes de bolsa (alycs) competirán para administrar las colocaciones de esos fondos. El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.