Opinión

El índice de riesgo país y su influencia en la vida de la gente

La suba de este indicador financiero encarece el financiamiento privado y paraliza proyectos productivos fabriles, lo cual termina perjudicando de forma directa las contrataciones laborales y el poder adquisitivo de la población

Manos sobre un teclado negro en un escritorio con ratón, papeles y dos pantallas que muestran gráficos financieros y barras de riesgo país.
Si hay un “riesgo kuka”, sería porque la gente no está conforme con la marcha de la política económica (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El aumento del índice de riesgo país, que llegó a superar los 900 puntos básicos en la última semana, ha sido, tal vez, el principal tema de debate económico de los últimos días. Partiendo de 402 puntos básicos el 10 de julio pasado, aumentó 133% en cuatro meses.

Si bien el resto de los países de América Latina también tuvieron aumentos del riesgo país, no lo tuvieron en la magnitud en que lo tuvo Argentina. Ahí aparece el argumento del riesgo kirchnerista, es decir, el riesgo a la vuelta del populismo desenfrenado y la eventualidad de un default.

PUBLICIDAD

Tal vez algo influya ese “riesgo kuka”, pero la realidad es que todavía estamos a un año de las elecciones presidenciales, aún no se conocen los candidatos a presidente y puede correr mucha agua bajo el puente de aquí a las elecciones de 2027.

Y, en todo caso, si hay un “riesgo kuka”, sería porque la gente no está conforme con la marcha de la política económica, lo cual le daría más posibilidades al kirchnerismo de volver al poder en 2027. En definitiva, sería producto de la insatisfacción de la gente con su metro cuadrado de la economía. Los problemas para conseguir trabajo, la baja tasa de inversión y una inflación que es menor a la recibida pero que todavía se mantiene en niveles altos como es el 33% anual.

PUBLICIDAD

Icon Block quote
¿La gente sigue el índice de riesgo país como sigue el dólar? Creo que no, pero lo que es seguro es que su aumento influye en el nivel de vida de la gente

Vale la pena analizar cómo influye el aumento del índice de riesgo país en la gente común. ¿La gente sigue el índice de riesgo país como sigue el dólar? Creo que no, pero lo que es seguro es que su aumento influye en el nivel de vida de la gente.

En Argentina se suele hablar del riesgo país como si fuera un indicador que sólo interesa a los operadores financieros, a los bancos o a quienes compran y venden bonos. Se festeja cuando baja y genera preocupación cuando sube, pero pocas veces se explica por qué ese número tiene consecuencias directas sobre la inversión, la creación de puestos de trabajo y el nivel de vida de la población.

El índice de riesgo país no es una cuestión que afecta exclusivamente a quienes especulan con títulos públicos. Es una variable que termina influyendo sobre las decisiones de inversión de cualquier empresario que esté pensando en instalar una fábrica, ampliar una planta industrial, incorporar maquinaria o desarrollar un emprendimiento productivo.

Supongamos que un bono del Tesoro de Estados Unidos rinde el 5% anual en dólares y que un bono argentino, de duración comparable, tiene un riesgo país de 1.000 puntos básicos. Eso significa que el título argentino ofrece un rendimiento adicional de 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, su tasa interna de retorno (TIR) sería aproximadamente del 15% anual en dólares.

Un soldador en una fábrica, varios obreros en una obra en construcción y operarios con un autoelevador junto a una grúa portuaria.
Es una variable que termina influyendo sobre las decisiones de inversión de cualquier empresario que esté pensando en instalar una fábrica, ampliar una planta industrial, incorporar maquinaria o desarrollar un emprendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, ¿qué significa ese 15% para alguien que está considerando invertir en Argentina? Significa que un inversor puede comprar un bono argentino, obtener una rentabilidad esperada del 15% annual en dólares si se cumplen los pagos prometidos y, además, contar con la posibilidad de vender ese título en el mercado cuando lo desee, aunque el precio de venta pueda implicar una pérdida. En definitiva, quien compra un bono de Argentina está líquido. Recupera su capital rápidamente, aunque tenga que asumir una pérdida.

Ahora imaginemos a un empresario que decide invertir USD 100 millones en una planta industrial. Ese empresario tiene que comprar un terreno, construir instalaciones, importar o adquirir maquinaria, contratar personal, capacitar trabajadores, esperar que la producción pueda venderse en condiciones rentables, lidiar con la ARCA, con cuestiones laborales, con los impuestos provinciales, etc.

A diferencia de lo que ocurre con un bono, esa inversión no puede liquidarse de un día para otro sin afrontar importantes costos. Si las condiciones económicas cambian, no puede desarmar la fábrica y venderla con la misma facilidad con la que vende un título público.

Icon Block quote
A diferencia de lo que ocurre con un bono, una inversión productiva no puede liquidarse de un día para otro sin afrontar importantes costos

Por lo tanto, si un bono argentino ofrece una TIR del 15% anual en dólares, ¿qué rentabilidad le va a exigir ese empresario a una inversión mucho menos líquida, con riesgos comerciales, laborales, regulatorios y tributarios? Seguramente pretenderá una rentabilidad esperada superior.

Puede exigir el 18%, el 20% o incluso más. No importa tanto el número exacto como el razonamiento económico: cuanto mayor sea la rentabilidad disponible en inversiones financieras comparables, mayor será la rentabilidad que deberá justificar un proyecto productivo para resultar atractivo.

Por qué el inversor productivo exige más rentabilidad que el bonista

Supongamos que existen tres proyectos de inversión en Argentina. Uno tiene una rentabilidad esperada del 12% annual en dólares, otro del 16% y un tercero del 22 por ciento. Si el costo de oportunidad del capital, ajustado por los riesgos de cada proyecto, exige una rentabilidad del 20%, solo el último tendría posibilidades de concretarse.

Ahora supongamos que, gracias a una mejora de las condiciones institucionales y económicas, el índice de riesgo país disminuye considerablemente y el rendimiento exigido a los proyectos productivos también se reduce.

Vista aérea de un sitio de construcción en un valle árido: un puente moderno sobre un río, con un puente metálico temporal al lado, vehículos y trabajadores, y montañas
Un proyecto que con un costo de capital del 20% resultaba inviable puede transformarse en una oportunidad cuando ese costo baja al 7% o al 8 por ciento

Inversiones que antes no eran viables pueden comenzar a serlo. Un proyecto que con un costo de capital del 20% resultaba inviable puede transformarse en una oportunidad cuando ese costo baja al 7% o al 8 por ciento.

La deuda soberana arrastra el costo del crédito privado

Un estudio del Fondo Monetario Internacional titulado The Long-Run Impact of Sovereign Yields on Corporate Yields in Emerging Markets, publicado en 2021, encontró una relación directa entre los rendimientos de la deuda soberana y los rendimientos exigidos a la deuda corporativa en economías emergentes. Es decir, el costo financiero del Estado y el del sector privado no son compartimentos aislados.

Icon Block quote
Un índice de riesgo país alto encarece el capital, reduce la cantidad de proyectos de inversión que superan la rentabilidad mínima exigida y limita las posibilidades de crear empleos

Un índice de riesgo país alto encarece el capital, reduce la cantidad de proyectos de inversión que superan la rentabilidad mínima exigida y limita las posibilidades de crear empleos productivos y mejorar los salarios reales.

En definitiva, la gente común puede prestarle atención a la evolución del dólar, pero mucho menos al índice de riesgo país porque no lo relaciona con la tasa de inversión, y esta con el aumento del salario real.

El índice de riesgo país, que parece un tema del mercado financiero lejano a la gente común, sí impacta en la vida de la sociedad en su conjunto.

Temas Relacionados

Riesgo paísInversiónEmpleoDeuda soberanaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Contratar mejor y en menos tiempo: el desafío de las empresas para encontrar al talento adecuado

La definición de responsabilidades, competencias y metas antes de publicar un puesto puede reducir costos, evitar demoras y limitar decisiones apresuradas que afectan el rendimiento de los equipos y los resultados del negocio

Contratar mejor y en menos tiempo: el desafío de las empresas para encontrar al talento adecuado

La paradoja del empleo tecnológico en el Perú: Muchos puestos sin cubrir y profesionales sin las competencias requeridas para ocuparlos

El informe de Fortinet señala que el 86% de las organizaciones de la región sufrió al menos una intrusión en 2024, mientras 329.000 vacantes de seguridad siguen sin ocuparse todavía

La paradoja del empleo tecnológico en el Perú: Muchos puestos sin cubrir y profesionales sin las competencias requeridas para ocuparlos

El mensajero de la paz y la justicia

El Papa advierte contra las ideologías productivistas que miden el valor de las personas por su rendimiento, una tensión que adquiere nueva urgencia ante el avance acelerado de la automatización y la inteligencia artificial

El mensajero de la paz y la justicia

El mensaje del Santo Padre nos recuerda que la convivencia pacífica es una tarea cotidiana

Lo ocurrido en Palermo quedará grabado en nuestra historia

El mensaje del Santo Padre nos recuerda que la convivencia pacífica es una tarea cotidiana

Del liderazgo personalista al colaborativo: cómo convertir tres décadas de historia en una cultura de equipos

Por qué el mayor desafío de una pyme familiar no es crecer, sino construir una arquitectura de gestión capaz de trascender la presencia física de su fundador y multiplicar su impacto en el tiempo.

Del liderazgo personalista al colaborativo: cómo convertir tres décadas de historia en una cultura de equipos

DEPORTES

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

Los tres gigantes europeos que se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán: “Gusta y convence”

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

TELESHOW

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Corea del Norte probó un nuevo torpedo de alta velocidad y prevé incorporarlo a su Armada a partir de 2027

El régimen de Corea del Norte probó un nuevo torpedo de alta velocidad y prevé incorporarlo a su Armada a partir de 2027

Sala Constitucional frena aprobación del presupuesto 2027 en Costa Rica y prohíbe a diputados votarlo antes del 29 de noviembre

Fuerza Armada de El Salvador solicita $314,5 millones para 2027: el 85 % se concentrará en salarios y bonos militares

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona

El primer ministro de Haití viajará a El Salvador para definir el futuro de 2,500 efectivos, dice agencia