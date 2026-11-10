El índice de riesgo país y su influencia en la vida de la gente

Si hay un “riesgo kuka”, sería porque la gente no está conforme con la marcha de la política económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento del índice de riesgo país, que llegó a superar los 900 puntos básicos en la última semana, ha sido, tal vez, el principal tema de debate económico de los últimos días. Partiendo de 402 puntos básicos el 10 de julio pasado, aumentó 133% en cuatro meses.

Si bien el resto de los países de América Latina también tuvieron aumentos del riesgo país, no lo tuvieron en la magnitud en que lo tuvo Argentina. Ahí aparece el argumento del riesgo kirchnerista, es decir, el riesgo a la vuelta del populismo desenfrenado y la eventualidad de un default.

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Tal vez algo influya ese “riesgo kuka”, pero la realidad es que todavía estamos a un año de las elecciones presidenciales, aún no se conocen los candidatos a presidente y puede correr mucha agua bajo el puente de aquí a las elecciones de 2027.

Y, en todo caso, si hay un “riesgo kuka”, sería porque la gente no está conforme con la marcha de la política económica, lo cual le daría más posibilidades al kirchnerismo de volver al poder en 2027. En definitiva, sería producto de la insatisfacción de la gente con su metro cuadrado de la economía. Los problemas para conseguir trabajo, la baja tasa de inversión y una inflación que es menor a la recibida pero que todavía se mantiene en niveles altos como es el 33% anual.

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¿La gente sigue el índice de riesgo país como sigue el dólar? Creo que no, pero lo que es seguro es que su aumento influye en el nivel de vida de la gente

Vale la pena analizar cómo influye el aumento del índice de riesgo país en la gente común. ¿La gente sigue el índice de riesgo país como sigue el dólar? Creo que no, pero lo que es seguro es que su aumento influye en el nivel de vida de la gente.

En Argentina se suele hablar del riesgo país como si fuera un indicador que sólo interesa a los operadores financieros, a los bancos o a quienes compran y venden bonos. Se festeja cuando baja y genera preocupación cuando sube, pero pocas veces se explica por qué ese número tiene consecuencias directas sobre la inversión, la creación de puestos de trabajo y el nivel de vida de la población.

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El índice de riesgo país no es una cuestión que afecta exclusivamente a quienes especulan con títulos públicos. Es una variable que termina influyendo sobre las decisiones de inversión de cualquier empresario que esté pensando en instalar una fábrica, ampliar una planta industrial, incorporar maquinaria o desarrollar un emprendimiento productivo.

Supongamos que un bono del Tesoro de Estados Unidos rinde el 5% anual en dólares y que un bono argentino, de duración comparable, tiene un riesgo país de 1.000 puntos básicos. Eso significa que el título argentino ofrece un rendimiento adicional de 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, su tasa interna de retorno (TIR) sería aproximadamente del 15% anual en dólares.

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Es una variable que termina influyendo sobre las decisiones de inversión de cualquier empresario que esté pensando en instalar una fábrica, ampliar una planta industrial, incorporar maquinaria o desarrollar un emprendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, ¿qué significa ese 15% para alguien que está considerando invertir en Argentina? Significa que un inversor puede comprar un bono argentino, obtener una rentabilidad esperada del 15% annual en dólares si se cumplen los pagos prometidos y, además, contar con la posibilidad de vender ese título en el mercado cuando lo desee, aunque el precio de venta pueda implicar una pérdida. En definitiva, quien compra un bono de Argentina está líquido. Recupera su capital rápidamente, aunque tenga que asumir una pérdida.

Ahora imaginemos a un empresario que decide invertir USD 100 millones en una planta industrial. Ese empresario tiene que comprar un terreno, construir instalaciones, importar o adquirir maquinaria, contratar personal, capacitar trabajadores, esperar que la producción pueda venderse en condiciones rentables, lidiar con la ARCA, con cuestiones laborales, con los impuestos provinciales, etc.

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A diferencia de lo que ocurre con un bono, esa inversión no puede liquidarse de un día para otro sin afrontar importantes costos. Si las condiciones económicas cambian, no puede desarmar la fábrica y venderla con la misma facilidad con la que vende un título público.

A diferencia de lo que ocurre con un bono, una inversión productiva no puede liquidarse de un día para otro sin afrontar importantes costos

Por lo tanto, si un bono argentino ofrece una TIR del 15% anual en dólares, ¿qué rentabilidad le va a exigir ese empresario a una inversión mucho menos líquida, con riesgos comerciales, laborales, regulatorios y tributarios? Seguramente pretenderá una rentabilidad esperada superior.

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Puede exigir el 18%, el 20% o incluso más. No importa tanto el número exacto como el razonamiento económico: cuanto mayor sea la rentabilidad disponible en inversiones financieras comparables, mayor será la rentabilidad que deberá justificar un proyecto productivo para resultar atractivo.

Por qué el inversor productivo exige más rentabilidad que el bonista

Supongamos que existen tres proyectos de inversión en Argentina. Uno tiene una rentabilidad esperada del 12% annual en dólares, otro del 16% y un tercero del 22 por ciento. Si el costo de oportunidad del capital, ajustado por los riesgos de cada proyecto, exige una rentabilidad del 20%, solo el último tendría posibilidades de concretarse.

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Ahora supongamos que, gracias a una mejora de las condiciones institucionales y económicas, el índice de riesgo país disminuye considerablemente y el rendimiento exigido a los proyectos productivos también se reduce.

Un proyecto que con un costo de capital del 20% resultaba inviable puede transformarse en una oportunidad cuando ese costo baja al 7% o al 8 por ciento

Inversiones que antes no eran viables pueden comenzar a serlo. Un proyecto que con un costo de capital del 20% resultaba inviable puede transformarse en una oportunidad cuando ese costo baja al 7% o al 8 por ciento.

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La deuda soberana arrastra el costo del crédito privado

Un estudio del Fondo Monetario Internacional titulado The Long-Run Impact of Sovereign Yields on Corporate Yields in Emerging Markets, publicado en 2021, encontró una relación directa entre los rendimientos de la deuda soberana y los rendimientos exigidos a la deuda corporativa en economías emergentes. Es decir, el costo financiero del Estado y el del sector privado no son compartimentos aislados.

Un índice de riesgo país alto encarece el capital, reduce la cantidad de proyectos de inversión que superan la rentabilidad mínima exigida y limita las posibilidades de crear empleos

Un índice de riesgo país alto encarece el capital, reduce la cantidad de proyectos de inversión que superan la rentabilidad mínima exigida y limita las posibilidades de crear empleos productivos y mejorar los salarios reales.

En definitiva, la gente común puede prestarle atención a la evolución del dólar, pero mucho menos al índice de riesgo país porque no lo relaciona con la tasa de inversión, y esta con el aumento del salario real.

El índice de riesgo país, que parece un tema del mercado financiero lejano a la gente común, sí impacta en la vida de la sociedad en su conjunto.