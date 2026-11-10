Economía

Inflación: la buena señal de los primeros días de noviembre y el dato que el Indec dará a conocer esta semana

Las consultoras registraron una desaceleración en el ritmo de aumento de precios de alimentos y bebidas en la primera semana del mes. El efecto del Cyber Monday y las proyecciones para el IPC de octubre

El Indec difundirá esta semana el índice de inflación de octubre, con estimaciones privadas cercanas al 2%. (Foto: EFE)
El Indec difundirá esta semana el índice de inflación de octubre, con estimaciones privadas cercanas al 2%. (Foto: EFE)
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A la espera del dato de inflación de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este jueves, el Gobierno recibió una señal favorable en la primera semana de noviembre. Los relevamientos de las consultoras mostraron una moderación en el ritmo de aumento de precios de alimentos y bebidas, aunque en algunos casos por la influencia de los descuentos del Cyber Monday.

La expectativa aún se concentra en el dato oficial del mes pasado, que permitirá conocer si el proceso de desaceleración que mostró septiembre logró sostenerse. Los pronósticos privados son poco optimistas al respecto ya que ubicaron la variación mensual cerca del 2%, un nivel que implicaría una aceleración leve de los precios.

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Mientras se aguarda esa publicación, las mediciones de alta frecuencia ya ofrecieron indicios sobre la evolución de los precios de alimentos y bebidas durante los primeros días de noviembre. Si bien las estimaciones difirieron entre las consultoras, todas reflejaron una variación acotada frente a otros períodos.

La consultora LCG informó una caída de 0,2% en alimentos y bebidas durante la primera semana de noviembre. Según su relevamiento, ese resultado rompió una secuencia de ocho semanas de aumentos consecutivos en el rubro. La firma relacionó parte de la baja con el Cyber Monday, el evento digital de promociones y descuentos.

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Vista desde atrás de una persona frente a una computadora portátil con la página de ofertas de CyberMonday de la cadena Coto en pantalla
La consultora LCG afirmó que los descuentos del Cyber Monday ayudaron a la desaceleración de la inflación en la primera semana de noviembre.

Bebidas, panificados y verduras contribuyeron a la reducción semanal, según el informe de LCG. Los descensos en esos grupos explicaron el resultado negativo de la canasta relevada por la consultora, dentro de un período en el que las promociones comerciales tuvieron incidencia sobre los precios de venta.

Carnes y lácteos actuaron en sentido contrario y compensaron parcialmente la baja que registraron otros productos. Ante ello, la consultora calculó que el promedio de inflación de las últimas cuatro semanas desaceleró hasta 2%. Ese indicador mostró una baja de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) frente a la semana anterior.

Mayor registro

Por su parte, Analytica registró una variación de 0,5% en los precios de alimentos y bebidas durante la primera semana de noviembre. Con ese resultado, el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 2,3 por ciento.

El relevamiento destacó el aumento de verduras, que acumuló una suba de 5,9% en el promedio de cuatro semanas del nivel general. Pan y cereales registraron un alza de 3,4% en el mismo período. Verduras, pan y cereales encabezaron los aumentos entre los rubros destacados por la consultora.

Entre las categorías con incrementos más acotados, Analytica ubicó a aguas, gaseosas y jugos, con una variación de 1,1% en el promedio de cuatro semanas. Pescados y mariscos tuvieron la misma suba. Los datos reflejaron diferencias entre los productos que integran el grupo de alimentos y bebidas.

La suba semanal de 0,5% que midió Analytica contrastó con la caída de 0,2% que informó LCG. Sin embargo, los dos informes coincidieron, de todos modos, en que los indicadores de cuatro semanas se movieron cerca de la zona del 2%.

En paralelo, la consultora FMyA informó una variación de 0,6% en su medición de alta frecuencia durante la primera semana de noviembre. El dato siguió al 0% que registró hacia el cierre de octubre. La firma señaló que algunos componentes estacionales podrían moderar su presión, aunque advirtió un alza de los precios regulados.

Según FMyA, el aumento de 2,5% en la nafta explicó parte de esa presión. La consultora indicó que, con un barril de petróleo ubicado en USD 100, el precio se encontraría en equilibrio. La suba de 2,5% en los combustibles quedó entre los elementos que la firma incluyó en su seguimiento de noviembre.

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Presión del petroleo

En términos mensuales, FMyA proyectó que la inflación no bajaría de 1,9% entre octubre y diciembre. En ese cálculo, identificó riesgos alcistas relacionados con frutas y verduras, el ciclo de la carne y una eventual suba del petróleo Brent. La consultora mencionó las lluvias como un factor que puede sostener incrementos en frutas y verduras.

Ya el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe política monetaria del tercer trimestre había señalado que la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación durante el cuarto trimestre.

Entre esos factores, el BCRA mencionó la estacionalidad de la carne vacuna, un producto suele registrar subas elevadas entre noviembre y diciembre de cada año. Pero estimó que los aumentos de carnes y derivados dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) serían menores que los registrados entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

También se refirió al aumento de la tarifa promedio nacional de gas por red en octubre y noviembre. Es que según la entidad, la suba por la reducción de subsidios por Zona Fría puede presionar de manera transitoria sobre la inflación mensual.

Como a la evolución del precio internacional del petróleo puede generar presiones inflacionarias adicionales. Sin embargo, la semana pasada, tras el triunfo de los demócratas en Estados Unidos -y en contra de lo que se esperaba- el precio del barril de Brent quedo por debajo de los USD 100. Lo que es una buena señal para el Gobierno en caso de mantenerse.

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