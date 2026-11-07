Economía

Ranking: el riesgo país de la Argentina es el segundo más alto de América Latina, más que cuadruplica el promedio regional y multiplica por más de 7 el de Paraguay

El indicador subió más de 500 puntos desde julio y marcó su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. Las causas detrás del fenómeno

Manos sobre un teclado negro en un escritorio con ratón, papeles y dos pantallas que muestran gráficos financieros y barras de riesgo país.
Un analista de mercado trabaja en una mesa de operaciones financieras frente a monitores con gráficos de análisis técnico y comparativas de riesgo país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras una semana particularmente agitada para la región, el riesgo país de la Argentina llegó a los 939 puntos básicos, el segundo nivel más alto de América Latina, sólo por detrás del de Venezuela. Así surge de los datos relevados por Bloomberg con información de JP Morgan, que incluyen a 17 países de la región además de los promedios latinoamericano y global.

Venezuela encabeza la lista con 4.473 puntos básicos, 4,8 veces el valor argentino. Detrás de la Argentina aparecen Ecuador, con 569; Bolivia, con 494; El Salvador, con 317; Colombia, con 234, y México, con 228 puntos. Son los siete países que superan el promedio de América Latina, de 208 puntos, y también el promedio global, de 207. Honduras, con 202 de riesgo país, es el primero que queda por debajo de ambas referencias.

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En el otro extremo del ranking figuran Uruguay, con 83 puntos; Chile, con 104; Perú, con 121, y Paraguay, con 125. Entre ellos y la Argentina hay una distancia de entre 814 y 856 puntos básicos. El valor argentino es 11,3 veces el de Uruguay, 7,5 veces el de Paraguay -que atraviesa una crisis política por el escándalo de Ueno Bank-y 4,5 veces el promedio latinoamericano. Brasil, la mayor economía de la región, registra 195 puntos, por lo que el indicador argentino lo multiplica por 4,8. Los datos de todos los países, excepto la Argentina, corresponden al 4 de noviembre.

El riesgo país mide la sobretasa que pagan los bonos soberanos de un país en dólares frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de menor riesgo. Se expresa en puntos básicos: cada 100 equivalen a un punto porcentual, por lo que 939 puntos implican que el mercado exige a la Argentina un rendimiento 9,39 puntos porcentuales superior al de ese benchmark. Es un indicador clave porque funciona como referencia del costo de financiamiento: cuanto más alto, más caro es para el Estado y para las empresas tomar deuda en los mercados internacionales.

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El salto desde julio

El indicador elaborado por JP Morgan tocó un mínimo en ocho años a mediados de julio en Argentina, cuando llegó a 403 puntos básicos. Desde entonces subió 536 puntos y más que se duplicó. Durante la última semana superó los 900 y alcanzó su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El movimiento se dio en un contexto de mayor aversión global a los activos emergentes, y los indicadores de todos los países de la región registraron subas. Según Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, la Argentina duplicó el movimiento de créditos comparables. Como referencia, citó que la tasa forward entre los bonos AO27 y AO28 se ubicó en 32%, lo que implica que el mercado exige que un título en dólares bajo ley argentina, con vencimiento a un año, rinda ese porcentaje anual en dólares hacia octubre de 2027.

Factores externos y locales

Del lado externo, los analistas señalaron como factores decisivos la búsqueda de refugio en activos considerados más seguros, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y una mayor volatilidad global. Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, mencionó también la suba del precio del petróleo, el repunte de la inflación global, la incertidumbre regional y las dudas sobre la continuidad del respaldo del Tesoro estadounidense.

Según los analistas, la suba de tasas en Estados Unidos también incidió en el incremento del riesgo país. (Reuters)
Según los analistas, la suba de tasas en Estados Unidos también incidió en el incremento del riesgo país. (Reuters)

En el plano local, los especialistas mencionaron una actividad económica débil, una inflación que demora en bajar de 1% mensual y dudas sobre la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 y 2028. Rocío Bisang, economista de GMA Capital, sostuvo que los factores propios ganaron peso en la última escalada y que la principal incógnita es el origen de los dólares para cumplir esos vencimientos y atender la demanda privada entre 2027 y 2028.

Abram describió un círculo vicioso: la salida de capitales eleva el riesgo país, reduce el financiamiento para el consumo y la inversión, y agrava la incertidumbre política. Martín Polo, por su parte, indicó que el mercado internacional permanece cerrado para el país y que eso obliga al Banco Central a reforzar la acumulación de reservas.

La mirada del Gobierno

Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la volatilidad a factores ajenos a la solidez del plan económico: “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”. En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planteó en una entrevista con el portal Seúl que el riesgo país de la Argentina es distinto del que se atribuye al Gobierno. Según indicó, los bonos que vencen dentro del actual mandato presidencial tienen un spread de 80 puntos, mientras que los que vencen después tienen un riesgo mucho más alto. Por eso, afirmó, anticipan que el indicador caerá con fuerza si Javier Milei es reelecto.

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