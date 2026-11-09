El mensajero de la paz y la justicia

El Papa León XIV realiza una visita que evoca las históricas llegadas de Juan Pablo II en 1982 y 1987

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Por tercera vez mi generación verá bajar, aunque no de la montaña sino de la escalerilla del avión, “los pies del mensajero de la paz”, como solemos cantar en Misa. En las dos primeras oportunidades se trató de San Juan Pablo II (en 1982, con un angustiante mensaje de paz y en 1987, en un claro apoyo a la democracia recuperada) mientras ahora quien peregrina a estas tierras es el actual Papa León XIV.

Su mensaje de paz es también una exhortación a la justicia. Como buen agustino, León recuerda a San Agustín: “la paz es la tranquilidad del orden” y el orden es una manifestación de la justicia. Hay paz entre dos sujetos cuando estos, recíprocamente, entregan a cada uno lo suyo (justicia conmutativa); la hay entre el grupo y sus miembros cuando estos reciben la parte proporcional del bien común que le corresponde a cada uno en tanto que miembros (justicia distributiva) y también hay paz en la comunidad cuando la acción de los gobernantes y las conductas de los miembros se orientan al bien común (justicia general). Se tratan, los mencionados, de diversos aspectos o especies de la virtud de la justicia que directa o indirectamente, de maneras más o menos cercanas, forman el contenido de la que llamamos “justicia social”, que por ello y enriquecida por la solidaridad, es la más excelsa manifestación de la justicia .

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En la Encíclica Magnifica humanitas (Mh), León reitera los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, “con el fin de custodiar a la persona humana en el tiempo de la IA” (Inteligencia Artificial; Mh, 46) a la luz, entonces, de la dignidad de la persona, del valor del trabajo, del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad (incluso entre privados, es decir, frente a los dueños de las infraestructuras tecnológicas), la solidaridad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la justicia social (Mh, 45 y 46).

La justicia social se encuentra íntimamente ligada al desarrollo, el que sólo es auténtico si es integral, esto es, dirigido a “promover a todos los hombres y a todo el hombre”, recuerda León con cita de la encíclica Populorum progressio de San Pablo VI (Mh, 82). Por desarrollo humano integral, señala León, “entendemos un proceso en el cual el crecimiento de las personas y de los pueblos abarca todas las dimensiones de la existencia y abre el futuro también a las generaciones venideras” (Mh, 82).

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El desarrollo, afirma León, no sólo es una tarea, una responsabilidad, “tanto para las personas como para las naciones” (Mh, 82), sino “al mismo tiempo un derecho” (Mh, 83), que nace de la misma dignidad del ser humano. Así, el desarrollo integral humano se logra, cuando, además de un compromiso efectivo con el bien común, “se pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos” (Mh, 83). Es así entonces como la propia justicia social se integra en una concepción que el Papa denomina como “ecología integral” (Mh, 84): “la calidad del desarrollo, de hecho, se mide por su capacidad de mantener unidos, sin separar, la justicia hacia las personas y la custodia de la casa común” (Mh, 84). No es verdadero progreso, continúa en el mismo lugar, aquél “que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, descargando costos sobre las comunidades más vulnerables o comprometiendo las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”. Por ello, nos advierte que las innovaciones tecnológicas, “incluida la inteligencia artificial, no son neutrales; pueden aumentar la participación y la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión” (Mh, 85).

León continúa con la prédica de Francisco en cuanto a la necesidad de discernir entre lo bueno y lo malo de estas nuevas realidades, discernimiento que no puede sino comenzar por la identificación de lo humano, en un tiempo en el que tal concepto y valor se encuentra, en muchos casos, confundido y desfigurado.

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En consideración con lo anterior, el Papa León también nos advierte que la valoración de la dignidad humana no debe ser ofuscada “bajo la opresión de nuevas ideologías o de determinados intereses de gran poder en el mundo de hoy” (Mh, 51), entre ellas la que podemos considerar “productivistas”, según la cual “toda persona debe ganarse o justificar su propio valor hasta el punto de atribuir mayor valía a quienes son más eficientes o productivos” (Mh, 51). Este perverso criterio es contrario a la tradición cristiana, como lo destaca Fiódor Dostoyevski (cristiano ortodoxo ruso) en “Humillados y ofendidos”: “…el más oprimido, el último de los hombres es también un hombre y se llama mi hermano”.

La cuestión central es entonces la dignidad del ser humano, lo que exige un, también, cuidadoso discernimiento sobre el concepto mismo de humanidad, alejándonos de dos corrientes de pensamiento, el “transhumanismo” y el “posthumanismo”, con su futurista visión del “hombre hibridado con la máquina”, afirma la Mh en los números 115 y 116, con un claro llamado de atención sobre el uso de la IA.

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La irrupción de la IA es, sin duda una nueva realidad, el inicio de una nueva era que, como en los tiempos de León XIII, obliga a todos los hombres –no sólo a los cristianos- a discernir entre aquello que construye la comunidad –a la Jerusalén terrenal anticipo de la celestial, y con ella a cada uno de sus miembros constructores- y aquello que la destruye como a una mera, pero dañina, Babel.