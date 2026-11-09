La paradoja del empleo tecnológico en el Perú: Muchos puestos sin cubrir y profesionales sin las competencias requeridas para ocuparlos

Marketing y Administración registran habilidades tecnológicas en el 75% y el 72% de sus vacantes, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cifras del Ministerio de Trabajo y del sector privado señalan que hay una demanda de 3.700 puestos en tecnología, en particular en el área de inteligencia artificial, pero solo existen 2.700 profesionales con las competencias requeridas para ocupar dichas posiciones. El acelerado proceso de transformación que afrontan las grandes y medianas empresas en el Perú les requiere aplicar la inteligencia artificial (IA), en particular la llamada inteligencia artificial generativa (grandes modelos de lenguaje o LLMs por sus siglas en inglés) y las llamadas tecnologías 4.0 en sus procesos de negocio para hacerlos más eficientes y competitivos. La implementación de tecnologías 4.0 como machine learning, big data, internet de las cosas (IoT), automatización, y robótica usando plataformas cloud y asegurando niveles adecuados de ciberseguridad requiere profesionales capacitados en estas tecnologías emergentes, esta demanda no está siendo satisfecha.

Imagen de archivo de varios jóvenes en una incubadora tecnológica de Palestina. EFE/Laura Fernández Palomo

El déficit es un problema en toda Latinoamérica

Este déficit no es particular de Perú, sino más bien se extiende a toda Latinoamérica: la Encuesta de Expectativas de Empleo para el segundo trimestre de 2026 de ManpowerGroup revela que, en Perú, Argentina, Colombia y México, más del 90% de las organizaciones reporta dificultades para integrar la IA en su fuerza laboral, estando dicha dificultad relacionada con dos aspectos como la falta de habilidades en IA entre sus trabajadores y una capacitación interna insuficiente. Por otro lado, el Reporte Global sobre Brecha de Habilidades en Ciberseguridad 2025 de Fortinet apunta a un problema estructural en Latinoamérica: 35% de las empresas reportó pérdidas superiores al millón de dólares por incidentes de seguridad. Según este mismo reporte, el 86% de las organizaciones en Latinoamérica experimentaron al menos una intrusión cibernética durante 2024, mientras 329.000 puestos de seguridad permanecen sin poder ser cubiertos.

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Un profesional se toma la cabeza con las manos frente a monitores con código, una imagen que ilustra los desafíos de cubrir perfiles técnicos en el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es un problema de oferta laboral, es un problema de falta de correspondencia

No es que no haya suficiente oferta en el mercado laboral peruano, sí la hay, lo demuestran las altas tasas de empleo informal que reporta el INEI: alrededor de 70% en 2024 y 2025, que sube hasta superar el 84% en el caso del segmento de jóvenes de entre 14 y 24 años, con más de la mitad de los jóvenes en una situación de subempleo. Mientras que hay demanda (oportunidades laborales no cubiertas) y oferta (una gran masa de trabajadores, en particular jóvenes, con empleo informal), lo que no hay es una correspondencia entre ambas, en particular en el campo de la IA y la aplicación de las tecnologías 4.0 requeridas por las empresas grandes y medianas en el Perú. Esta paradoja refleja un problema educativo estructural en el país: hay un creciente subempleo profesional con más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos solo en Lima. El sistema educativo provee volumen, pero no provee profesionales con las competencias que el mercado requiere y por las cuales está dispuesto a pagar, en particular las relacionadas con la implementación de IA y tecnologías 4.0.

Un equipo de trabajadores desarrolla soluciones de inteligencia artificial en un entorno tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres factores agravan el déficit

Este déficit se agrava por tres factores. El primero es el teletrabajo que abrió una vía fácil para la fuga de talento. Antes del Covid el talento tenía que emigrar para salir del mercado laboral peruano, hoy muchos profesionales tecnológicos en Latinoamérica trabajan desde su casa para empresas de Estados Unidos u otros continentes. El segundo factor es que las empresas peruanas, y latinoamericanas en general, no invierten en desarrollar su talento interno: según un estudio de Thomson Reuters el 77% de profesionales encuestados en Latinoamérica no recibe entrenamiento en IA generativa, trece puntos por encima del promedio global. El tercer factor está relacionado con que aun cuando las organizaciones peruanas quisieran invertir en procesos de upskilling tecnológico masivos, la deficiente educación básica dificulta estos procesos que requieren cierta base de conocimiento en particular en matemáticas. Según PISA 2022 el 75% de los estudiantes en la región no alcanza el nivel básico en matemáticas.

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Resolver esta paradoja requiere políticas articuladas entre Estado, los sectores productivos y el sector educativo del país. Sin estas políticas, la IA elevará la productividad de una pequeña parte de la fuerza laboral y mejorará la competitividad de unas pocas empresas en el país.

Juan Carlos Martínez Delgado