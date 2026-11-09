Opinión

El mensaje del Santo Padre nos recuerda que la convivencia pacífica es una tarea cotidiana

Buenos Aires fue escenario de momentos que quedarán grabados en nuestra historia

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Histórica recorrida del Papamóvil en las calles porteña
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La visita de Su Santidad León XIV a la Argentina nos deja una inmensa alegría y un recuerdo que permanecerá en la memoria de nuestro país. Después de casi cuatro décadas, volvimos a recibir a un Papa. Un acontecimiento de enorme significado para todos los argentinos, que tuvimos la oportunidad de abrir las puertas de nuestro país al Santo Padre y compartir días de profunda emoción y esperanza.

Desde la histórica visita de San Juan Pablo II en 1987, generaciones enteras de argentinos no habían tenido la oportunidad de vivir un acontecimiento de semejante magnitud. La presencia de León XIV volvió a reunir a miles de personas alrededor de la fe pero también de un mensaje que trasciende naturalmente a la comunidad católica y que convoca a creyentes y no creyentes.

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Cuando las diferencias a veces parecen imponerse sobre aquello que nos une, el mensaje del Santo Padre adquiere una especial relevancia. Su prédica por la paz, pone en el centro la responsabilidad de cada persona y nos recuerda que la convivencia pacífica no es solamente una aspiración colectiva, sino una tarea cotidiana que comienza con nuestra manera de relacionarnos con los demás. La paz necesita de diálogo, respeto mutuo y de la voluntad de reconocer al otro, incluso en nuestras diferencias.

Buenos Aires fue escenario de momentos que quedarán grabados en nuestra historia. La llegada del Santo Padre, los encuentros con distintos sectores de la sociedad y la celebración de la Santa Misa ante miles de fieles fueron expresiones de una alegría compartida. Pero más allá de la dimensión de cada uno de estos acontecimientos, lo verdaderamente significativo fue la posibilidad de encontrarnos alrededor de valores que trascienden las creencias religiosas: la paz, la solidaridad y el compromiso con el bien común.

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La presencia de León XIV también nos permite volver a poner en valor el legado del papa Francisco, cuya historia está profundamente ligada a la de todos los argentinos. Su permanente llamado a la fraternidad y a la cultura del encuentro sigue siendo una referencia para nuestra sociedad. León XIV, que conoce de cerca la realidad latinoamericana desde mucho antes de asumir su pontificado, nos invita a profundizar ese camino.

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles - Drone

La relación del Santo Padre con nuestro país tiene raíces que se remontan mucho tiempo antes de su elección como Papa. En agosto de 2004, cuando era superior de la Orden de San Agustín, Robert Prevost visitó la Argentina y concelebró una misa junto al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, en la parroquia San Agustín. Más de dos décadas después, aquel encuentro entre quienes llegarían a ser los sucesores de San Pedro, adquiere una nueva dimensión y refleja el profundo vínculo de ambos pontífices con nuestra Ciudad.

Estoy convencido de que esta visita dejará una huella profunda en nuestro país. No solamente porque representa el regreso de un pontífice, sino porque nos ofreció la oportunidad de detenernos a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde la diversidad no sea motivo de enfrentamiento, donde la libertad y el respeto sean valores irrenunciables y donde el diálogo siga siendo el camino para superar las diferencias.

Recibimos a León XIV con una inmensa alegría y lo despedimos con un profundo agradecimiento. Su visita ya forma parte de la historia de la argentina y de Buenos Aires. Asimismo, la visita nos deja una responsabilidad: El verdadero legado está en nuestra capacidad de hacer propios los valores que nos transmitió y de llevarlos a la vida cotidiana.

Aun en tiempos complejos, siempre vale la pena apostar por la paz, el respeto y el encuentro.

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