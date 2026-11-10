El dato clave de Estados Unidos que puede extender el rebote de los bonos argentinos y la baja del riesgo país

El riesgo país argentino experimentó una baja de 7% en la última jornada. (Foto: EFE)

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El riesgo país tuvo ayer su primera baja significativa en varias semanas. La caída fue superior al 7% para finalizar en 872 puntos básicos. Los bonos se acoplaron así al fuerte repunte de Wall Street y el aumento del apetito por activos de riesgo del mercado.

El mercado neoyorkino dejó atrás, al menos por el momento, una semana negra que afectó especialmente a las acciones tecnológicas. Sin embargo, también sufrieron los emergentes pero el mercado local fue particularmente afectado.

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Todo ocurrió como consecuencia del impacto que generó la fuerte derrota republicana en las elecciones de medio término de la semana pasada. Los inversores ahora empezaron a digerir el resultado y parecieron algo exagerados los temores sobre un freno para el desarrollo de la inteligencia artificial, algo que pregonan los demócratas.

Un dato destacado de ayer fue la importante caída del precio del petróleo, de alrededor de 4,5%. El barril Brent retrocedió hasta los USD 92, cuando a principios de mes había rozado los USD 115. Esta baja obedece al optimismo sobre un acercamiento entre Estados Unidos e Irán, algo que por ahora no está confirmado pero sí hay fuertes expectativas en esa dirección.

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Tras el gran arranque de la semana financiera, ahora todas las miradas están puestas en el dato de inflación minorista en Estados Unidos que se divulgará hoy. El consenso del mercado es que arrojará un incremento de 0,3% para octubre, mientras que la núcleo llegaría a 0,2 por ciento.

Sin embargo, algunos son optimistas respecto a estos datos. En el caso del broker XP Securities, la inflación del mes sería 0,15%, mucho menos de lo esperado por el mercado, mientras que en el caso de la núcleo pronostican el mismo nivel que el consenso.

De concretarse este escenario, la inflación minorista se desaceleraría al 3,61% interanual y la núcleo al 2,58%. El motivo de esta desaceleración inflacionaria estaría en relación a un menor precio del combustible, que se ubicó 2,5% por debajo del promedio de septiembre.

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La baja adicional del barril de las últimas jornadas debería ayudar para una disminución adicional de los precios. En ese escenario, la probabilidad de nuevas subas de tasas de corto plazo por parte de la FED pasarían a un segundo plano.

Las tasas largas en Estados Unidos se han reducido significativamente, proyectando un escenario de menos inflación para adelante. El rendimiento del bono del Tesoro americano que había llegado a 5,30% anual en dólares ahora cayó hasta 4,86 por ciento.

El mercado seguirá de cerca el dato de inflación de Estados Unidos, que definirá, en parte, el humor de los inversores. (Foto: Reuters)

Menores tasas de interés ayudarán a un repunte de Wall Street. Ayer recuperaron fuerte las acciones tecnológicas, que habían sido las más golpeadas en las últimas semanas.

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Para los bonos argentinos es clave que continúe el repunte de Wall Street para consolidar su recuperación. La caída de las últimas semanas proyectaba una probabilidad de reelección implícita de Javier Milei del 55%, cuando hace solo tres meses le daban arriba del 85%. Muchos analistas consideraron que este deterioro resultaba exagerado.

Además del clima internacional negativo y las dudas por el contexto electoral de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, hay otro factor que juega un rol central: las dudas respecto a un posible apoyo financiero del Tesoro norteamericano en 2027.

La derrota del partido de Donald Trump en Estados Unidos aumentó las dudas sobre un respaldo como el que recibió Milei en las legislativas de 2025. El año pasado el Tesoro norteamericano intervino en el mercado cambiario local para aumentar la oferta de divisas y evitar un fuerte salto del dólar.

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¿Estará o no disponible ese apoyo el año próximo? En el Gobierno aseguran que sí pero nadie lo sabe por ahora. Por supuesto que el escenario ideal es que no sea necesario recurrir a ese desembolso, pero por ahora nadie lo puede garantizar. Esta incertidumbre financiera también afecta a las cotizaciones de los títulos y por al deterioro de los títulos en dólares.