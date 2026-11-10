Economía

El dato clave de Estados Unidos que puede extender el rebote de los bonos argentinos y la baja del riesgo país

Se conocerá esta mañana a cuánto ascendió la inflación en ese país, lo que incidirá de manera directa en los inversores. Si da menos del 0,3% proyectado podría ser muy buena noticia para los activos locales, tras el rally de ayer

El riesgo país argentino experimentó una baja de 7% en la última jornada. (Foto: EFE)
El riesgo país argentino experimentó una baja de 7% en la última jornada. (Foto: EFE)
Guardar

El riesgo país tuvo ayer su primera baja significativa en varias semanas. La caída fue superior al 7% para finalizar en 872 puntos básicos. Los bonos se acoplaron así al fuerte repunte de Wall Street y el aumento del apetito por activos de riesgo del mercado.

El mercado neoyorkino dejó atrás, al menos por el momento, una semana negra que afectó especialmente a las acciones tecnológicas. Sin embargo, también sufrieron los emergentes pero el mercado local fue particularmente afectado.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió como consecuencia del impacto que generó la fuerte derrota republicana en las elecciones de medio término de la semana pasada. Los inversores ahora empezaron a digerir el resultado y parecieron algo exagerados los temores sobre un freno para el desarrollo de la inteligencia artificial, algo que pregonan los demócratas.

Un dato destacado de ayer fue la importante caída del precio del petróleo, de alrededor de 4,5%. El barril Brent retrocedió hasta los USD 92, cuando a principios de mes había rozado los USD 115. Esta baja obedece al optimismo sobre un acercamiento entre Estados Unidos e Irán, algo que por ahora no está confirmado pero sí hay fuertes expectativas en esa dirección.

PUBLICIDAD

Tras el gran arranque de la semana financiera, ahora todas las miradas están puestas en el dato de inflación minorista en Estados Unidos que se divulgará hoy. El consenso del mercado es que arrojará un incremento de 0,3% para octubre, mientras que la núcleo llegaría a 0,2 por ciento.

Sin embargo, algunos son optimistas respecto a estos datos. En el caso del broker XP Securities, la inflación del mes sería 0,15%, mucho menos de lo esperado por el mercado, mientras que en el caso de la núcleo pronostican el mismo nivel que el consenso.

De concretarse este escenario, la inflación minorista se desaceleraría al 3,61% interanual y la núcleo al 2,58%. El motivo de esta desaceleración inflacionaria estaría en relación a un menor precio del combustible, que se ubicó 2,5% por debajo del promedio de septiembre.

La baja adicional del barril de las últimas jornadas debería ayudar para una disminución adicional de los precios. En ese escenario, la probabilidad de nuevas subas de tasas de corto plazo por parte de la FED pasarían a un segundo plano.

Las tasas largas en Estados Unidos se han reducido significativamente, proyectando un escenario de menos inflación para adelante. El rendimiento del bono del Tesoro americano que había llegado a 5,30% anual en dólares ahora cayó hasta 4,86 por ciento.

El mercado seguirá de cerca el dato de inflación de Estados Unidos, que definirá, en parte, el humor de los inversores. (Foto: Reuters)
El mercado seguirá de cerca el dato de inflación de Estados Unidos, que definirá, en parte, el humor de los inversores. (Foto: Reuters)

Menores tasas de interés ayudarán a un repunte de Wall Street. Ayer recuperaron fuerte las acciones tecnológicas, que habían sido las más golpeadas en las últimas semanas.

Para los bonos argentinos es clave que continúe el repunte de Wall Street para consolidar su recuperación. La caída de las últimas semanas proyectaba una probabilidad de reelección implícita de Javier Milei del 55%, cuando hace solo tres meses le daban arriba del 85%. Muchos analistas consideraron que este deterioro resultaba exagerado.

Además del clima internacional negativo y las dudas por el contexto electoral de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, hay otro factor que juega un rol central: las dudas respecto a un posible apoyo financiero del Tesoro norteamericano en 2027.

La derrota del partido de Donald Trump en Estados Unidos aumentó las dudas sobre un respaldo como el que recibió Milei en las legislativas de 2025. El año pasado el Tesoro norteamericano intervino en el mercado cambiario local para aumentar la oferta de divisas y evitar un fuerte salto del dólar.

¿Estará o no disponible ese apoyo el año próximo? En el Gobierno aseguran que sí pero nadie lo sabe por ahora. Por supuesto que el escenario ideal es que no sea necesario recurrir a ese desembolso, pero por ahora nadie lo puede garantizar. Esta incertidumbre financiera también afecta a las cotizaciones de los títulos y por al deterioro de los títulos en dólares.

Temas Relacionados

Riesgo paísEstados UnidosInflaciónBonos argentinosWall StreetDonald TrumpÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inflación: la buena señal de los primeros días de noviembre y el dato que el Indec dará a conocer esta semana

Las consultoras registraron una desaceleración en el ritmo de aumento de precios de alimentos y bebidas en la primera semana del mes. El efecto del Cyber Monday y las proyecciones para el IPC de octubre

Inflación: la buena señal de los primeros días de noviembre y el dato que el Indec dará a conocer esta semana

Por la suba del crudo, las petroleras argentinas aumentaron sus ingresos en más de USD 5.100 millones en ocho meses

El alza del precio internacional del petróleo, combinado con récords de producción y exportación elevó su facturación a USD 17.475 millones entre enero y agosto de 2026, calculó un informe privado

Por la suba del crudo, las petroleras argentinas aumentaron sus ingresos en más de USD 5.100 millones en ocho meses

Por qué la suba del riesgo país afecta la compra de reservas del Banco Central y la cobertura cambiaria

La semana pasada el indicador del JP Morgan había subido más de 100 puntos básicos. Analistas alertan que el aumento complica los fundamentos del programa financiero de Caputo y limita la colocación de empresas, que nutría parte de las compras oficiales

Por qué la suba del riesgo país afecta la compra de reservas del Banco Central y la cobertura cambiaria

Trigo argentino al rescate: una menor cosecha en Brasil abre grandes puertas para la exportación nacional

Las compras externas del vecino país llegarían a un récord de entre 7,5 y 9 millones de toneladas, según el USDA y estimaciones privadas. Argentina tiene el desafío de moverse rápido, en medio de un escenario externo cambiante

Trigo argentino al rescate: una menor cosecha en Brasil abre grandes puertas para la exportación nacional

El riesgo país cayó con fuerza en la Argentina y se espera una baja de tasas a nivel global

La baja del petróleo y la expectativa por el dato de inflación de Estados Unidos mejoraron el clima para los bonos soberanos. Los inversores también siguen las señales de actividad local y la crisis bancaria en Paraguay

El riesgo país cayó con fuerza en la Argentina y se espera una baja de tasas a nivel global

DEPORTES

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

Los tres gigantes europeos que se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán: “Gusta y convence”

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

TELESHOW

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

INFOBAE AMÉRICA

Francia y Camboya inaugurarán un templo de casi 1.000 años restaurado en el complejo arqueológico de Angkor

Francia y Camboya inaugurarán un templo de casi 1.000 años restaurado en el complejo arqueológico de Angkor

El régimen de Corea del Norte probó un nuevo torpedo de alta velocidad y prevé incorporarlo a su Armada a partir de 2027

Sala Constitucional frena aprobación del presupuesto 2027 en Costa Rica y prohíbe a diputados votarlo antes del 29 de noviembre

Fuerza Armada de El Salvador solicita $314,5 millones para 2027: el 85 % se concentrará en salarios y bonos militares

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona