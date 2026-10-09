Opinión

La oportunidad argentina en la era de la inteligencia artificial

Las evaluaciones basadas en capacidad demostrada buscan acreditar cómo los alumnos resuelven situaciones laborales, en un contexto donde el conocimiento se vuelve abundante y las herramientas tecnológicas redefinen las competencias requeridas

Primer plano de una mano humana extendiéndose hacia una mano transparente formada por circuitos brillantes de color azul y verde sobre un fondo gris liso.
Argentina tiene una oportunidad enorme: multiplicar lo que su talento puede aportar al mundo y convertir esa capacidad en desarrollo dentro del país (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cada tecnología de propósito general reordenó el valor del trabajo. La electricidad transformó la fábrica, la computadora transformó la oficina, y las dos redefinieron qué habilidades valía la pena formar, contratar y pagar. La inteligencia artificial está produciendo ese reordenamiento ahora, a una velocidad que las revoluciones anteriores desconocieron.

La conversación económica argentina gira desde hace décadas alrededor del capital, la infraestructura y las reformas pendientes. Todo eso importa. Pero hay un activo que el país tiene disponible hoy, sin esperar inversiones ni consensos: su talento profesional. Argentina forma profesionales valorados en el mundo entero, y las empresas globales lo saben hace años. La pregunta de esta década es qué hacemos con ese talento ahora que cambió lo que el talento puede producir.

PUBLICIDAD

Argentina forma profesionales valorados en el mundo entero, y las empresas globales lo saben hace años

Porque eso es lo que cambia con la IA. Producir un análisis, un plan o una recomendación se volvió rápido y barato. El valor se desplaza entonces hacia las capacidades que le dan dirección a esa abundancia: imaginar posibilidades que la herramienta no propone por sí sola, organizar la colaboración entre personas e inteligencia artificial y tener criterio para cuestionar una respuesta que parece convincente. Un profesional que domina esa relación con la tecnología multiplica lo que puede pensar, crear y ejecutar. A escala de una persona, eso es una carrera transformada. A escala de un país, abre una oportunidad de productividad que exige poner el desarrollo de las habilidades de su gente en el centro de la agenda económica.

Ese salto tiene un cuello de botella silencioso: todavía contamos con pocas formas de reconocer la capacidad de potenciarse con la IA. Los exámenes tradicionales suelen evaluar cuánto sabemos sobre un tema. El currículum cuenta dónde estuvimos y qué responsabilidades asumimos. Ninguno alcanza para mostrar qué somos capaces de producir cuando trabajamos con esta tecnología. Sin esa evidencia, al mercado laboral le cuesta reconocer y recompensar capacidades que ya pueden marcar una diferencia. Los profesionales argentinos que están viendo aumentadas sus capacidades gracias a la IA necesitan poder demostrar ese valor más allá de lo que cuenta su trayectoria.

PUBLICIDAD

Saber si alguien usa una herramienta dice poco sobre cuánto mejora su trabajo gracias a ella

Convertir ese potencial en una ventaja para el país exige formar la capacidad de trabajar con IA con la misma seriedad con la que formamos el conocimiento disciplinar. También exige comenzar a medirla. Saber si alguien usa una herramienta dice poco sobre cuánto mejora su trabajo gracias a ella. Necesitamos evaluar la calidad de lo que produce, los problemas que consigue resolver y el criterio con el que aprovecha la tecnología.

La propia IA abre la puerta a una transformación de la medición de habilidades. Permite crear entornos simulados y dinámicos donde una persona toma decisiones, interactúa con contrapartes y enfrenta las consecuencias de sus acciones. El escenario cambia con su intervención y exige que revise sus ideas y ajuste su manera de actuar. Así podemos observar cómo pone en juego sus conocimientos y cómo se apoya en la tecnología para resolver una situación profesional.

Este mes, universidades argentinas comenzaron a certificar a sus estudiantes como profesionales aumentados por IA, con evaluaciones basadas en capacidad demostrada. Es una respuesta de las instituciones ante el momento único que atraviesa el trabajo profesional. Cuando el conocimiento se vuelve abundante, las instituciones educativas amplían su alcance y pueden desarrollar y acreditar la capacidad de convertirlo en resultados. Que esto comience a implementarse en Argentina es una señal de que el país puede tomar la iniciativa y preparar a su talento para ocupar un lugar de mayor valor en esta nueva economía.

Argentina tiene una oportunidad enorme: multiplicar lo que su talento puede aportar al mundo y convertir esa capacidad en desarrollo dentro del país. Aprovecharla exige que más personas puedan aumentar su trabajo con IA y que ese valor sea reconocido por quienes contratan, invierten y crean oportunidades. Formar, medir y certificar esas habilidades debe ocupar un lugar en nuestra agenda de desarrollo. En los próximos años, una parte de la oportunidad argentina se jugará en nuestra capacidad de convertir el talento de su gente en mayor productividad para sus empresas y mejores oportunidades para su población.

El autor es economista y CEO de Aumenta AI

Temas Relacionados

Inteligencia artificialMercado laboralProductividadEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El turismo que queremos se construye antes del viaje

La estrategia busca que cada territorio planifique con datos, incorpore tecnología e innovación, y priorice la sostenibilidad y la inclusión para sostener beneficios locales

El turismo que queremos se construye antes del viaje

La cuenta la pagan los peruanos

Más del 90% de los proyectos de ley aprobados por el Congreso, entre 2021 y 2025, no cuantificaron costos o indicador no irrogar gastos, pese a que la evidencia mostraba lo contrario

La cuenta la pagan los peruanos

La docencia no necesita héroes: necesita políticas

Los datos de la OCDE, Education at a glance, 2026 y la evidencia argentina muestran que el compromiso docente sigue siendo alto, pero no puede continuar funcionando como compensación de condiciones institucionales insuficientes

La docencia no necesita héroes: necesita políticas

Argentina necesita objetivos grandes

Milei juega en las elecciones de Brasil, recibe promesas de dinero de Estados Unidos para el 2027, pero no logra tapar los desaciertos que generan críticas y protestas. Mientras tanto, la oposición se encierra en sus propias internas y no capitaliza el momento de debilidad del Gobierno

Argentina necesita objetivos grandes

Tu ropa tiene una segunda historia: América Latina todavía no sabe cómo contarla

El pasado 19 de septiembre, América Latina y el Caribe conmemoraron el Día de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (DIADESOL), una fecha que nos invita a mirar aquello que producimos todos los días, pero que pocas veces queremos ver: nuestros residuos

Tu ropa tiene una segunda historia: América Latina todavía no sabe cómo contarla

DEPORTES

Tras ser 19° en la única práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Tras ser 19° en la única práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Sorpresa en el mundo del deporte: una figura de la NBA se convirtió en accionista del Atlético de Madrid

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

(SACAR FIRMA) Claire Keegan, escritora irlandesa: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse; si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”

(SACAR FIRMA) Claire Keegan, escritora irlandesa: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse; si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”

Un modelo de IA podría anticipar el desarrollo de inundaciones repentinas: cómo funciona

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados