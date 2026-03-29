Opinión

El Gobierno enfrenta el desafío de mantener el crecimiento logrado

Las reformas y el récord de exportaciones impulsaron la economía, pero las tensiones inflacionarias y el contexto electoral de 2027 generan preocupación en el horizonte

Guardar
Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
La mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025

Durante la primera mitad del mandato de Javier Milei se logró esquivar una hiperinflación inminente, ejecutar correcciones económicas y políticas de fondo, y alcanzar una buscada estabilidad en el proceso.

Estas medidas permitieron reencauzar la dinámica macroeconómica hacia una trayectoria de crecimiento después de quince años.

El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión: el equilibrio en las cuentas públicas eliminó la dependencia de la emisión para financiar gastos como salarios y jubilaciones, sustentando ahora esas erogaciones con la recaudación impositiva.

Gráfico de barras que muestra el resultado fiscal del Gobierno Nacional de 2016 a 2026 en porcentaje del PBI, con valores negativos hasta 2023 y positivos desde 2024
El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión

Esto facilitó un proceso histórico de desinflación que redujo la inflación desde máximos de más de treinta años hasta mínimos en ocho años.

Paralelamente, se avanzó con el cumplimiento del programa financiero y de las promesas de campaña -como la remoción del control cambiario, la eliminación de la brecha y el Impuesto PAIS, y la reducción de retenciones lo que impulsó una mejora reputacional visible en la caída del índice de riesgo país de más de 2.700 puntos básicos en la administración de Alberto Fernández hasta 600 pb en la actualidad. También es el nivel más bajo en ocho años.

Gráfico de barras que representa la inflación minorista anual de Argentina desde 2017 hasta la proyección de 2026, mostrando porcentajes para cada año
El gráfico muestra la evolución de la inflación minorista en Argentina desde 2017 hasta la proyección de 2026, destacando un pico en 2023 y un descenso esperado para los próximos años

Dudas sobre la continuidad de la mejora económica

El proceso de normalización tuvo una pausa: la mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025. Esta interrupción generó interrogantes sobre la trayectoria futura: ¿continuará mejorando la situación en los próximos veinte meses, o la fase de recuperación ya concluyó?

La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación. Luego de alcanzar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, el índice subió a 2,9% en febrero de 2026. A pesar de que la inflación minorista pasó del 211% anual en 2023 al 31% en 2025 y la mayorista del 274% al 26%, en los últimos tres trimestres se observó una aceleración inflacionaria.

La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación

Los procesos de desinflación no son lineales y requieren tiempo prolongado. Israel demoró más de diez años en alcanzar inflaciones de un dígito anual, y Chile, más de veinte. La situación argentina, que partió de una inflación cercana al 300%, difícilmente podía converger a un solo dígito anual en apenas dos años de manera directa y sin sobresaltos.

Obstáculos que ralentizaron el proceso desinflacionario

Existen dos factores principales que hicieron que la inflación no descendiera más rápidamente:

El primero fue el riesgo político durante las elecciones legislativas. El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico, lo que generó una caída en la demanda de activos argentinos y de dinero, desatando volatilidad, dolarización de portafolios -el índice de riesgo país subió de unos 650 a 1.400 puntos básicos en solo cuatro meses- y una depreciación del tipo de cambio del 30% en ese período.

Gráfico de línea azul mostrando el Riesgo País de Argentina de julio de 2025 a marzo de 2026, con un pico en 1456 en sep-25 y un valor de 584 en mar-26
El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico

Ese episodio quedó superado, al menos hasta el avance de 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a ser relevante. El segundo obstáculo fue el programa financiero heredado. La deuda pública representaba el 100% del Producto Bruto Interno y el índice de riesgo país estaba por encima de 2.700 pb, junto a la deuda con importadores superaba los USD 50.000 millones que se resolvió utilizando los Bopreal. Hasta ahora, se ha encarado este desafío recurriendo a la colocación de nueva deuda para extender plazos y bajar tasas, y mediante la compra de dólares con fondos provenientes del superávit fiscal primario.

También se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha, aunque sigue en valores positivos, lo que contribuye a que la inflación no sea aún menor.

Gráfico de línea con el título 'Base Monetaria en billones de pesos a precios de hoy' mostrando fluctuaciones desde 2003 a 2026
Se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha

El pago de la deuda y la gestión del tipo de cambio

El Gobierno priorizó la acumulación de dólares y la extensión de plazos de deuda frente a una reducción más acelerada de la inflación. Entre 2026 y 2027, Argentina debe afrontar vencimientos por unos USD 35.000 millones.

El acceso limitado a los mercados voluntarios de crédito obliga a acumular divisas en el Banco Central, apalancado además por las metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI.

infografia

Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica. Por ello, la administración optó por canjear deuda para extender plazos y reducir cupones, y comprar dólares en el proceso.

La acumulación de dólares también cumple con el objetivo de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio.

Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica

El crecimiento de las exportaciones de energía y agro -con exportaciones récord de USD 87.000 millones en 2025- introduce presión para fortalecer el peso. Esto explica por qué el tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento.

Además, la mayor oferta de divisas se proyecta para el segundo trimestre del año producto de la estacionalidad de las exportaciones, lo que sumará presión al tipo de cambio.

Gráfico de líneas que muestra la evolución del tipo de cambio oficial, CCL, banda superior del BCRA y futuros desde enero 2025 hasta enero 2027
El tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento

Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía. Por eso, las compras de dólares actúan como freno de esa dinámica. El costo de esta estrategia es perceptible: la inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria.

La inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria

Otras prioridades del Gobierno incluyen llegar a 2027 con reservas elevadas y un programa financiero robusto. Esto reduce el riesgo de crisis de balanza de pagos y limita la exposición ante la incertidumbre electoral. Llegar con más dólares al período preelectoral se percibe como un factor de tranquilidad para los mercados.

El efecto neto es que la inflación demorará algo más en converger a valores cercanos a un dígito, pero se mantiene la solidez en el saldo de divisas y la estabilidad financiera.

Gráfico de línea azul muestra el Tipo de Cambio Real Multilateral de nov 2023 a feb 2026. Incluye valores numéricos y fechas importantes para análisis
Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía

En 2025, la economía creció 4% interanual, acompañada de máximos en consumo privado y actividad económica.

Perspectivas para la segunda mitad del mandato

Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno. En lo que va de 2026 se han acumulado cerca de USD 3.300 millones y, considerando el ciclo favorable de precios de las materias primas y cantidades exportadas, junto a la mayor oferta estacional de divisas en el segundo trimestre, es plausible que la acumulación de reservas supere los USD 8.000 millones antes de terminar la primera mitad de 2026. Esta cifra cubriría una parte relevante de los intereses de deuda de este año.

Un gráfico de barras azul sobre fondo blanco muestra las compras netas del BCRA en USD para periodos desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026
Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno

Respecto a la inflación, la persistencia de tasas cercanas al 3% mensual al inicio de 2026 ubica el pronóstico anual en torno al 25%, por debajo del 31 registrado en 2025, aunque algo por encima de estimaciones previas. Si las condiciones se mantienen constantes, los valores bajarían aún más en 2027.

El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país.

El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país

Las exportaciones seguirían creciendo y el superávit comercial se consolidaría.

Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable (Bloomberg Commodity Index sube 28% interanual) y los incentivos para producir y exportar se fortalecieron luego de la reducción de retenciones, la eliminación de la brecha cambiaria y la desregulación económica.

Gráfico de líneas del Bloomberg Commodity Index desde 2019 a 2026, mostrando una curva naranja con valores de 60 a 140, con picos en 129,5 y 135,1
Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable

Entre las reformas, destacan la eliminación del sistema barril criollo -que fijaba precios locales del petróleo por debajo del internacional- y de la 125 para el sector energético, que imponía retenciones móviles.

Gráfico de barras que muestra la balanza comercial energética de Argentina en miles de millones de dólares, con datos desde 2009 hasta proyecciones para 2027
El gráfico muestra la evolución de la balanza comercial energética de Argentina, pasando de años con déficit a una proyección de superávit creciente hasta 2027, según datos de Econométrica

Un factor que podría reactivarse es la intermediación financiera: el restablecimiento de préstamos hipotecarios, debido a la caída de la prima de riesgo local y la normalización del sistema bancario, potenciaría el crédito y la actividad económica a partir del segundo semestre de 2026.

En este contexto, la actividad económica mantiene potencial de expansión igual o superior al 3% en 2026 y 2027, sustentada por el desarrollo del agro, la minería, la energía y el sector financiero.

El autor es Economista

Temas Relacionados

PBI ArgentinaProducción IndustrialAgro y energíaSector bancarioTransporte y comercioApertura económicaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Conflictos bélicos e impacto en las inversiones

La dependencia mundial del estrecho de Ormuz explica la volatilidad en la energía cuando surgen tensiones entre países clave de Medio Oriente

Conflictos bélicos e impacto en las inversiones

Por qué la Ley de Glaciares enfrentó a ciencia y política

Los argumentos técnicos sobre reservas hídricas quedaron relegados mientras el debate público se centró en visiones opuestas sobre el futuro de la minería y el medio ambiente

Por qué la Ley de Glaciares enfrentó a ciencia y política

El fallo YPF y el predominio del derecho público local

El tribunal de segunda instancia de Estados Unidos resolvió a favor de nuestro país, aceptando los argumentos de la Procuración del Tesoro durante mi gestión. La sentencia es importante en tanto reconoce expresamente una prerrogativa soberana

El fallo YPF y el predominio del derecho público local

Oficios: una opción estratégica en el debate sobre el trabajo y los ingresos

La política pública debe garantizar capacitación de calidad y tecnología actualizada para ampliar el acceso al mundo laboral

Oficios: una opción estratégica en el debate sobre el trabajo y los ingresos

Encuentro y Salud Mental

El diagnóstico y las categorías pierden eficacia si no se acompañan de una genuina disposición hacia el otro en los tratamientos

Encuentro y Salud Mental
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing venció a San Martín de Formosa por la Copa Argentina

Uno de los grandes rivales de Messi podría ser su compañero en la MLS: la estrella mundial que quiere fichar el Inter Miami

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un impactante look: paillettes, satén y joyas azules

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un impactante look: paillettes, satén y joyas azules

Preocupación por la salud de El Doctor: el mensaje de su hermano luego de que el trapero fue hospitalizado

Jimena Barón ganó un viaje a Dubai, pero quedó descalificada por no seguir las reglas del sorteo: la furia de su hijo Momo

Sofía Pachano cruzó a sus haters tras ser criticada por el significado de la Pascua que le transmitió a su hijo

Ganó Gran Hermano y podría ingresar nuevamente a la casa como reemplazo: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora

El Salvador: reportan al primer fallecido de la temporada vacacional en el Lago de Ilopango

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera