Caputo anticipó una cosecha récord para el campo: cuántos dólares podría aportar en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció proyecciones de exportaciones para el agro por hasta 42.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el agro atraviesa un boom absoluto y que este año podría aportar hasta USD 8.700 millones adicionales en exportaciones. Un dato clave en medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que pretende llegar a USD 10.000 millones en 2026. Aunque la balanza comercial marcó otra tendencia en febrero, en donde las ventas al exterior cayeron en comparación con el año pasado.

Para el ministro Caputo, mientras que “todos hablan del potencial de la energía y la minería”, pocos observan el efecto inmediato de las medidas tomadas sobre el sector agropecuario. “Pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc. Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, sostuvo en la red social X.

El ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que pocos hablan de la reacción que tuvieron los productores agropecuarios a la baja de impuesto y eliminación de regulaciones.

El funcionario detalló que, según las proyecciones del Ministerio de Economía, en un escenario conservador las exportaciones del sector subirían en USD 3.700 millones de dólares respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más elevado, la cifra ascendería a casi USD 42.000 millones, lo que representaría USD 8.700 millones adicionales en comparación con el registro del año anterior.

Las declaraciones de Caputo se suman a un contexto en el que las exportaciones argentinas atraviesan un período de ajuste. En febrero, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el saldo comercial arrojó un superávit de USD 788 millones, pese a una caída interanual de las exportaciones y de las importaciones. Con el desempeño del agro como uno de los motores clave para revertir la tendencia y fortalecer la balanza comercial en los próximos meses.

Durante el segundo mes del año, las exportaciones sumaron USD 5.962 millones, registrando una caída del 2,9% en comparación con febrero de 2025. Según el organismo técnico, “este descenso fue impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%”. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior mostraron una caída más pronunciada del 16,2% respecto a enero de 2026.

El desempeño de las exportaciones fue dispar entre los grandes rubros. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 1.747 millones, con un crecimiento interanual del 8,6%. Por su parte, los Productos Primarios (PP) alcanzaron los USD 1.750 millones, registrando un alza del 8,2%. En contraste, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron USD 1.834 millones, lo que representó una caída del 10,1%. El retroceso más severo se dio en Combustibles y Energía, que con USD 631 millones exportados, sufrieron una contracción del 27,6% en comparación con igual mes de 2025.

En el análisis sectorial, los productos relacionados con el complejo sojero mostraron un deterioro significativo. La balanza comercial de los derivados del cultivo de soja alcanzó un saldo de USD 375 millones, un 50,7% menos que en febrero de 2025. Las exportaciones de este complejo cayeron un 30,4% (USD 743 millones), afectadas por una baja del 28,6% en las cantidades y del 2,5% en los precios. Dentro de este rubro, las cantidades exportadas de harina y pellets de soja bajaron un 27,3%, mientras que el aceite de soja en bruto cayó un 50,2 por ciento.

En Economía proyectan que el campo puede aportar USD 8.700 millones más que en la campaña pasada.

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones totalizaron USD 5.174 millones, lo que implicó una reducción interanual del 11,8%. El Indec precisó que “esta baja se atribuyó a la disminución de 14,9% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 3,7%”. A diferencia de las exportaciones, la serie desestacionalizada de las importaciones creció un 8,2% frente al mes previo.

Compras del Banco Central

Las declaraciones de Caputo resultan de suma importancia, ya que revelan los dólares que podría comprar el BCRA. Hasta la fecha, la entidad que conduce Santiago Bausili hilvanó 53 ruedas consecutivas sumando divisas en un contexto de estabilidad cambiaria. Este viernes, la entidad adquirió USD 172 millones, el monto más alto registrado en marzo, sumó USD 485 millones en la semana y ya acumula compras por más de USD 3.700 millones en lo que va de 2026.

Hasta el momento, las principales compras de dólares por parte del Banco Central provinieron de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de la emisión de obligaciones negociables por empresas en el exterior. Y persistía la incertidumbre sobre si este ritmo en la acumulación de reservas podrá sostenerse en lo que resta del año. Aunque ahora el ministro Caputo sostiene que el campo podría aportar USD 8.700 millones más que en 2025 con el impulso de las políticas de alivio fiscal y de menores regulaciones.