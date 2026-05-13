Del Estrecho de Ormuz al Mar Caspio: la resiliencia estratégica de Irán

El destructor 'Deilaman' de la Armada de Irán, en el mar Caspio (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

Durante meses, buena parte de los analistas occidentales entre los cuales me incluyo supuso que Irán tendría dificultades para soportar una combinación de presión militar israelí, sanciones estadounidenses y restricciones marítimas sobre sus exportaciones. La hipótesis parecía lógica: una economía sometida durante años al aislamiento financiero difícilmente podría resistir un endurecimiento simultáneo del cerco geopolítico y comercial.

Sin embargo, la realidad ha resultado más compleja. Lejos de colapsar, Teherán ha demostrado una capacidad de adaptación logística considerable. Más aún, ha evitado aceptar los términos promovidos por Washington para abrir negociaciones orientadas a un nuevo esquema de supervisión internacional. La explicación de esta resiliencia no se encuentra únicamente en el Golfo Pérsico ni en el Estrecho de Ormuz, sino en un espacio geopolítico largamente subestimado por Occidente: el Mar Caspio.

PUBLICIDAD

Durante gran parte del siglo XX, el Mar Caspio permaneció relativamente oculto tras la estructura estratégica de la Unión Soviética. Sin embargo, la fragmentación soviética transformó gradualmente la región en un eje de competencia energética, comercial y militar entre Rusia, Irán, Turquía, China y Occidente. Hoy, esa geografía aparentemente periférica emerge nuevamente como uno de los centros silenciosos del nuevo orden euroasiático.

El Caspio se ha convertido en una pieza fundamental de los corredores comerciales alternativos que buscan reducir la dependencia de las rutas marítimas dominadas por Occidente. Particularmente importante es el llamado International North-South Transport Corridor (INSTC), un sistema multimodal de puertos, ferrocarriles y carreteras que conecta Rusia con Irán y la India a través del Caspio. Según estimaciones del gobierno ruso y de organismos regionales, esta ruta puede reducir hasta en un 30% los costos logísticos y acortar significativamente los tiempos de transporte entre Europa y Asia.

PUBLICIDAD

En este contexto, el Caspio funciona simultáneamente como corredor energético, plataforma comercial y retaguardia estratégica. A través de él circulan hidrocarburos, bienes industriales, componentes tecnológicos y suministros militares que permiten a Rusia e Irán amortiguar parcialmente el impacto de las sanciones occidentales.

La relevancia energética de la región es igualmente considerable. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la cuenca del Caspio contiene aproximadamente 48 mil millones de barriles de petróleo y cerca de 292 billones de pies cúbicos de gas natural en reservas probadas y probables. La región conecta además a productores clave como Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán con mercados europeos y asiáticos, reforzando su importancia estratégica para el equilibrio energético global.

PUBLICIDAD

Pero el fenómeno trasciende la energía. Lo que está emergiendo es una transformación más amplia de la geografía económica mundial. Las sanciones financieras y los bloqueos marítimos continúan siendo instrumentos poderosos, aunque ya no poseen la eficacia casi absoluta que tuvieron durante el período unipolar posterior a la Guerra Fría. Las potencias sometidas a presión occidental han comenzado a construir corredores terrestres y sistemas logísticos alternativos capaces de fragmentar parcialmente el orden comercial globalizado construido durante las últimas décadas.

La historia ofrece precedentes reveladores. Cuando el Imperio otomano consolidó su control sobre las rutas tradicionales hacia Asia Oriental en los siglos XV y XVI, las potencias europeas respondieron buscando nuevas vías marítimas alrededor de África. Aquella reconfiguración alteró profundamente el equilibrio económico mundial y aceleró el ascenso de Europa atlántica. Y vinculó América con el resto del mundo.

PUBLICIDAD

Hoy podría estar ocurriendo una transformación menos visible, pero igualmente trascendente. Frente a un sistema marítimo dominado históricamente por Occidente, Eurasia está desarrollando corredores continentales alternativos que reducen la vulnerabilidad estratégica de actores como Rusia, Irán y, en menor medida, China.

Ello no significa el fin de la influencia occidental ni el colapso del sistema global existente. Pero sí sugiere que el poder geoeconómico internacional está entrando en una etapa más fragmentada, competitiva y multipolar.

PUBLICIDAD

En ese nuevo escenario, el Mar Caspio —durante décadas considerado una periferia geopolítica— podría terminar desempeñando un papel mucho más decisivo de lo que muchos estrategas occidentales imaginaron.