Economía

El Gobierno registró un nuevo superávit financiero en febrero

La administración nacional reporta que el balance positivo responde a la aplicación de un recorte del gasto y a la priorización de áreas sociales, mientras se impulsa nueva legislación para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas

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El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el superávit financiero tras difundir los resultados fiscales del mes de febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional logró un superávit financiero en febrero, lo que representa el segundo mes consecutivo en el que las cuentas públicas cierran con saldo positivo. De acuerdo al comunicado oficial, el superávit primario alcanzó $1.410.640 millones y el superávit financiero sumó $144.421 millones, mientras los pagos de intereses netos totalizaron $1.266.218 millones en el mismo período.

Según la información difundida por Caputo, en el primer bimestre del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,1% del PIB. Estos datos reflejan la política de ajuste fiscal impulsada por el actual Gobierno, que busca consolidar el equilibrio de las cuentas públicas a través del control estricto del gasto y la reducción de impuestos.

La reducción del gasto primario total se ubicó en 8,8% interanual en términos reales, lo que constituye uno de los principales componentes del resultado fiscal positivo. En el mismo informe, el ministro subrayó que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,8%, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento del 11,3% respecto al año anterior.

El Ejecutivo sostiene que el resultado fiscal favorable se apoya en una combinación de recorte del gasto y reorientación de los recursos hacia áreas prioritarias. El comunicado enfatizó que la administración nacional priorizó en el primer bimestre el sostenimiento de prestaciones sociales básicas, como jubilaciones y asignaciones, que mostraron variaciones positivas frente a la evolución general del gasto.

La estrategia oficial incluye, además, el impulso de nuevas herramientas legislativas que, según el Gobierno, permitirán consolidar los avances en materia fiscal. Entre ellas, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y la Reforma Laboral se presentan como instrumentos clave para favorecer la formalización de la economía, fortalecer el crecimiento económico y dotar de mayor sostenibilidad a las cuentas públicas.

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