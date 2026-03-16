Economía

La deuda pública subió en febrero por los bonos ajustables y diferencias cambiarias

La Administración Central registró operaciones por USD 45.738 millones, aumentó USD 210 millones respecto de enero. En términos de PBI se redujo a 56,9 por ciento. Las principales variaciones en el mes

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El 27 de febrero la
El 27 de febrero la Administración Central afrontó un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo (Foto: Adrián Escandar)

La gestión de la deuda pública en febrero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos y colocaciones para cumplir con el cronograma de vencimientos hasta fin de año, a tono con la consolidación del superávit fiscal que anticipó el ministro Luis Caputo.

El 27 de febrero la Administración Central afrontó un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025.

Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 45.738 millones: USD 22.974 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 22.764 millones a amortizaciones y pagos.

Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional. Ese proceso se acentuó en febrero y marzo, por la exigencia de un pago de más de USD 4.000 millones que deberá afrontar la Secretaría de Finanzas en julio y seis meses después.

Sin embargo, el nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase aseguró que el equipo económico ya cuenta con los dólares necesarios para cubrir los dos próximos grandes pagos de deuda. En una entrevista emitida por la Televisión Pública el ex director del Banco Central de la República Argentina dijo: “Se negociaron fuentes de financiamiento adicionales al Bonar 2027, que serán anunciadas en los próximos días y garantizarán el pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y el primero del año siguiente”.

Se negociaron fuentes de financiamiento adicionales al Bonar 2027, que serán anunciadas en los próximos días y garantizarán el pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y el primero del año siguiente (Furiase)

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados.

La Secretaría de Finanzas informó que en febrero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 10.991 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 11.200 millones, alcanzando un total de USD 472.135 millones, lo que representó un alza del 2,4% respecto de enero.

En términos de PBI la deuda consolidada Administración Central y BCRA se redujo en 2,3 puntos porcentuales

No obstante, en términos de PBI, la deuda total consolidada (Administración Central y BCRA) se redujo en el mes a 56,9%, unos 2,3 puntos porcentuales menos que en enero.

La deuda bajo legislación extranjera disminuyó en USD 388 millones (hasta USD 163.592 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 11.588 millones -principalmente por efecto de los bonos indexados y capitalizables y diferencias de cambio-, situándose al cierre de febrero en el equivalente a USD 308.543 millones, al tipo de cambio mayorista que informa el BCRA.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron una baja de USD 66 millones, totalizando USD 39.286 millones. Por su parte, el saldo del préstamos del FMI cayó en USD 360 millones, en ambos casos predominando el efecto de la variación de las divisas respecto del dólar.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 78 millones, alcanzando 55.437 millones de dólares.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.641 millones -aumentaron en USD 143 millones-, totalizó en febrero USD 468.494 millones, mostrando un aumento de USD 11.057 millones respecto de enero.

Endeudamiento neto en el gobierno de Milei

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a febrero de 2026 subió en USD 46.841 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro en los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 27 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 18.457 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.07 millones con organismos internacionales y una baja de USD 40.528 millones en el agregado del sector público y privado.

En los primeros 27 meses de la presidencia de Javier Milei la deuda de la administración central aumentó en USD 22.07 millones con organismos internacionales y baja en USD 40.528 millones en el agregado del sector público y privado

Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar, así como consolidar la disciplina fiscal para reducir el peso de la deuda pública en términos de PBI.

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