Opinión

Los tres riesgos que esconde el PDF “gratis” de las figuritas del Mundial

La fiebre del álbum trajo una industria paralela: la de los PDFs que prometen todas las figuritas en un solo archivo. Detrás del entusiasmo, te explico los riesgos concretos que terminan mucho peor que con un álbum a medio llenar

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Un individuo encapuchado mira múltiples pantallas holográficas que muestran mapas de datos, código y alertas digitales en un entorno oscuro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida del álbum Panini del Mundial 2026 reactivó un fenómeno conocido: junto a las figuritas originales, ya disponibles en kioscos, empezó a circular una oferta paralela de planchas imprimibles distribuidas por redes sociales y aplicaciones de mensajería, que prometen entregar todas las figuritas en un único archivo PDF, gratis o incluso se comercializan en algunos marketplaces.

La propia Panini emitió un comunicado advirtiendo que circulan páginas que imitan a las oficiales. Y más allá de que esa advertencia comercial es importante, la que pongo sobre la mesa hoy, es muy peligrosa y pretendo que seas consciente de los verdaderos riesgos que asumís al descargar estos PDFs.

La escribo como juez penal y como padre. Cuando un chico le pide a la madre, al padre o al tío que le imprima las figuritas que faltan, lo último que aparece en la conversación es la ciberseguridad. Y sin embargo, ese clic apurado puede tener consecuencias muy desproporcionadas con relación al objetivo.

Album de figuritas Panini Mundial 2026
La propia Panini emitió un comunicado advirtiendo que circulan páginas que imitan a las oficiales.

Los riesgos no son hipótesis. Se concentran en tres momentos:

Riesgo 1: la infección silenciosa antes de cualquier descarga

El primer peligro ocurre antes incluso de bajar el archivo. Con solo entrar al link y aterrizar en la página, sin hacer clic en ningún botón ni aceptar ningún permiso, el sitio puede instalar software malicioso en el dispositivo. Es lo que en jerga técnica se llama “descarga silenciosa”: la página aprovecha una vulnerabilidad del navegador o del sistema para colar el código sin que el usuario lo perciba, como un ladrón que entra por una ventana mal cerrada. Desde ese instante, el equipo puede estar siendo usado para robar contraseñas, datos bancarios o ejecutarse a control remoto, mientras el usuario sigue navegando con normalidad.

Riesgo 2: la ventana emergente que aparece justo cuando bajaste la guardia

Esto pasa cuando por fin encontrás esa figurita disponible para descargar, y tocás “Descargar”, pero justo antes de que el archivo baje, aparece una ventana emergente que pide algunos datos. ¡Alerta! Ese es el momento crítico, y casi nadie lo nota: la ansiedad por tener lo que se buscaba hace que la atención baje justo cuando más debería subir. No alcanzamos a medir bien qué nos están preguntando. No registramos del todo qué dato entregamos. Y del otro lado, alguien está armando con esa información el comienzo de una suplantación de identidad, de un vaciamiento de cuentas, incluso abrir productos financieros a nuestro nombre.

Riesgo 3: el “Regalo Troyano”

El tercero es el que menos se anticipa. El propio archivo PDF -el que prometía traer las figuritas- puede contener además código oculto: un troyano, un script que se activa al abrirlo. Un doble clic alcanza. Lo grave es lo que no se ve: el documento se abre con normalidad, las figuritas aparecen como se esperaba, y mientras tanto tu teléfono o PC quedan comprometidos. Si más tarde es usado por terceros para distribuir material ilícito, ejecutar ataques o almacenar contenido prohibido, la dirección IP que aparecerá en la investigación será la tuya, en otras palabras el allanamiento lo harán en tu casa.

Un individuo encapuchado teclea en un portátil cuya pantalla muestra alertas de estafa, virus y phishing; alrededor flotan tarjetas de crédito, candados y dinero.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial dura un mes

¿Todavía crees que el ciberdelincuente se aprovecha de los ignorantes? Es una idea equivocada que te convierte en blanco fácil. El mayor recurso del estafador digital es aprovecharse de nuestra emoción, de nuestra ansiedad, de nuestra urgencia. Y el Mundial nos pone exactamente en ese estado: la ilusión de completar el álbum, la figurita que falta, el “lo bajo y lo imprimo ya”. Es ahí, en ese instante de entusiasmo, donde bajamos la guardia sin darnos cuenta. Saberlo es la primera defensa.

Lo barato, en estos casos, termina saliendo muy caro: no en pesos, sino en cuentas vaciadas, identidades suplantadas y tu celu o PC pasan a obedecer a otro.

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