Javier Milei admitió “contratiempos” para bajar la inflación

Javier Milei defendió su gestión económica frente a críticas en redes sociales y remarcó avances en la reducción de la inflación (Nicolas Nuñez)

Mientras miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo para recordar los 50 años del último golpe de Estado, Javier Milei permaneció en Olivos y eligió responder críticas sobre la economía a través de la red social X. El presidente abordó principalmente los cuestionamientos sobre la inflación y la marcha del plan económico.

En sus publicaciones, Milei reconoció contratiempos en el objetivo de reducir la inflación, una meta central de su administración. Al responder a un usuario que le consultó sobre la proyección de inflación anual para 2026 y la posibilidad de alcanzar inflación cero en agosto, el mandatario admitió: “Han habido contratiempos, pero eso no hará que abandonemos la lucha, con las herramientas del manual de la libertad”. El mensaje, que puso el foco en las dificultades para cumplir con las previsiones iniciales, se convirtió en el eje de la discusión pública.

Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

Las declaraciones del presidente generaron diversas reacciones. Mientras algunos seguidores destacaron la sinceridad y el esfuerzo oficial, otros subrayaron el impacto de la suba de precios en la vida cotidiana. En respuesta a críticas sobre la persistencia de la inflación, Milei explicó: “Puede aumentar todo y bajar la inflación porque esta mide la tasa de variación de precios... Por ende, si suben, pero menos que antes, la inflación baja”. De esa forma, el jefe de Estado defendió la evolución de los indicadores y sostuvo que la tendencia es favorable, aunque reconoció que el problema no está resuelto.

Todo comenzó porque el Presidente utilizó un gráfico para comparar la inflación interanual durante su gestión con la de gobiernos anteriores. Según su interpretación, “salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida”. La publicación incluyó la aclaración: “Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado, pero está claro que vamos por el buen camino”.

Entre enero y febrero de 2026, la inflación acumuló un 5,9%. Este dato fue compartido por Milei para respaldar la idea de avance en la reducción de la suba de precios. Al ser interpelado sobre el resto de los indicadores económicos, el presidente ironizó: “Si querés te hago actividad y pobreza para hacértelo más fácil... ya que con dibujitos puede que tengas mayores chances de entender”. Luego, prometió para 2027 un número de inflación “más bajo” que el actual.

En medio de las respuestas, el jefe de Estado reafirmó la decisión de recortar la cantidad de ministerios y reducir la planta de trabajadores públicos. “Todavía hay mucho para ajustar”, señaló, y confirmó la continuidad de la política de recorte de gastos estatales. En otra publicación, sostuvo: “Nunca dije que la tarea haya terminado. Dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado”. En el mismo sentido, agregó: “Aún falta mucho, pero vamos por el buen camino”.

Puede aumentar todo y bajar la inflación porque esta mide la tasa de variación de precios... por ende si suben pero menos que antes la inflación baja... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

Las manifestaciones en Plaza de Mayo, impulsadas por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, incluyeron cuestionamientos a la administración de Milei. Las entidades denunciaron la “represión de la protesta” y el “ataque al derecho de huelga” y reclamaron la restitución de los nietos apropiados. En sus discursos, remarcaron: “Desde la asunción de Milei no pasó otra cosa que la reducción de las políticas públicas para garantizar este y todos los derechos del pueblo”. Además, advirtieron sobre la reivindicación de figuras vinculadas al terrorismo de Estado, el uso de métodos represivos y la persecución judicial de la protesta social.

En el terreno económico, Milei defendió la gestión señalando que “los indicadores, de a poco, están mejorando” y aseguró que “no es fácil arreglar 100 años de decadencia”. Al recibir una burla por su figura física, el presidente respondió: “El gordo baja inflación. Hasta lo hice con mi propio cuerpo”, y comentó que perdió 20 kilos desde que asumió la presidencia.

El mandatario afirmó que “no lo podría haber hecho mejor” en materia económica, y al ser consultado sobre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo y el empleo, manifestó: “La modernización laboral que se ha votado apunta a ello”. A una sugerencia de bajar el IVA en alimentos, replicó: “Sugerime baja del gasto equivalente”.

Nunca dije que la tarea haya terminado... dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

El presidente sostuvo que, según sus cálculos, el consumo “está en máximos históricos”. Sin embargo, datos recientes de la consultora MAP Latam muestran que la mejora en el consumo privado se concentra en rubros como autos, motos y electrodomésticos, mientras que otros sectores no se benefician de igual modo.

En otro tramo del intercambio, Milei rechazó la intervención estatal en la microeconomía y respondió: “¿Sabías que pretender meter al Estado en la ‘micro’ es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?”. Defendió la idea de mantener al Estado alejado de ese segmento de la economía para evitar distorsiones y fomentar la competencia.

El presidente negó la existencia de recesión y recomendó observar el Estimador Mensual de Actividad Económica sin estacionalidad. Según su postura, “bajamos inflación y está aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en un pico histórico”. Informes sectoriales advierten que la recuperación es desigual, con sectores como industria y construcción retrasados, mientras que energía, minería y actividades agropecuarias muestran mayor dinamismo, aunque con menor impacto en el empleo.