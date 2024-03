Francisco y la “dictadura de la economía sin rostro”

El Papa Francisco

“El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común.” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, Nro. 105)

“El camino de la Iglesia católica latinoamericana es el de la lucha cultural contra la exclusión social, la idolatría de la riqueza, el individualismo radical y la cultura de la impunidad.” (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco)

La realidad nacional

La realidad nacional parece indicar que el camino elegido por el actual gobierno es el contrario al indicado por la Iglesia católica. El presidente y su ministro de economía transitan el de la exclusión social, de la idolatría de la riqueza, del individualismo radical y la cultura de la impunidad. El mismo que conduce a la libertad de unos pocos y a la opresión de las mayorías.

En su segunda declaración en lo que va del año, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, compuesta en su totalidad por hombres y mujeres laicos, y que integra la Comisión Episcopal Argentina, dio a conocer esta semana la impresión de la realidad del país.

Antes de resaltar los párrafos más importantes de este documento nos sentimos obligados a hacer dos consideraciones que nos pertenecen. Entendemos que no caben dudas que el pueblo argentino demostró en las urnas su clara voluntad de rechazo de los gobiernos anteriores y que hubo en ese rechazo dos motivos. En primer lugar, porque aquellos no supieron ordenar definitivamente la economía y encontrar un camino de estabilidad, crecimiento con empleo y justa distribución de la riqueza. Y en segundo lugar porque mientras los pobres -que en especial durante los últimos gobiernos recibieron asistencia -no pudieron salir de la pobreza, una parte no poco importante de esa dirigencia y funcionariato fue incapaz de mantener las manos limpias.

Ese fuerte rechazo hizo que las urnas favorecieran al atípico candidato liberal hoy presidente de los argentinos. A partir de ahí el economista conformó un gabinete de neto corte liberal que él denomina “libertario”, pero el curso acelerado de los hechos de los primeros cien días ratifican una línea coherente -según siempre en la opinión del suscripto -con la política económica liberal de los gobiernos civiles y militares de las últimas décadas, con un mayor acento en el presente puesto en la destrucción del Estado Nacional.

La voz de la Iglesia en la declaración de la Comisión Nacional de Justicia y Paz

“La Comisión Nacional de Justicia y Paz recibe a diario preocupantes informes de diversos sectores del quehacer económico, político y social de nuestra patria, que dan cuenta de la multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones”, dice el primer párrafo de esta declaración. Y prosigue diciendo: “La pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso”. Las cámaras empresariales de la construcción declararon el Estado de Emergencia en todo el país, advirtiendo sobre el futuro inmediato de 1.400 empresas y 200.000 empleos, debido a la paralización de la obra pública por el gobierno nacional y a la contracción de la actividad económica general. A la fecha, ya se han perdido en el sector unos 60.000 puestos de trabajo directos. En el comercio, las ventas minoristas pyme cayeron 28,5% anual en enero, registrando la mayor retracción en Farmacias (-45,8%), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1%). A su vez, el Índice de producción industrial pyme registró en enero una caída en promedio de 30% interanual. El sector automotor se paralizó, con suspensiones totales de plantas automotrices, como la VW de Pacheco y más de 20.000 despidos en pymes autopartistas.

Por su parte, la Agricultura Familiar se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias.”

“A esa delicada situación de la producción se suman la baja generalizada del consumo y el deterioro sistemático del poder adquisitivo. Sin dudas, la persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos.”

“El salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente. Si bien ya había una situación inflacionaria, la devaluación del 100% de diciembre implicó un aumento significativo en los precios, con una recesión también extraordinaria por su velocidad y profundidad. Advertimos con preocupación y sensibilidad la persistente caída de los salarios del sector público (25%) y privado (19,3%)”.

“Pero más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de Jubilaciones y Pensiones contributivas (a valores reales: -38,1% interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”.

“Los permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas están creando problemáticas que ponen riesgo los derechos más elementales en el acceso a la educación o la salud, pero se extienden incluso a necesidades primarias como la alimentación misma. La situación en los comedores populares es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos”.

A la descripción de esa realidad que padece la mayoría de la sociedad argentina y que se agrava día a día, se suma la denuncia del deterioro de la cultura política, de la invasión de un clima de indiferencia hacia quienes más sufren y de polarización fomentándose “la cultura del odio y del individualismo extremo generado”, también se alude al “clima de tensión con los movimientos populares y con los gremios por los despidos en los sectores público como privado”.

Asimismo, el comunicado afirma que “mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados”

Por último la Comisión Paz y Justicia pone énfasis en “la pérdida de la calidad institucional” como el DNU 70/2023, con modificaciones en más de 70 áreas, un decreto que reforma leyes y mantiene su vigencia… “siendo el soporte para un sinnúmero de medidas que han impactado directamente en las familias, particularmente en las de menores ingresos.” La contradicción de la convocatoria a los gobernadores al diálogo para consensuar un pacto, señalando que “todo camino de diálogo es constructivo pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, entre los cuales deben estar todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales.”

¿Qué bienes pueden ser gravados y qué bienes que no?

Santo Tomás divide a los “bienes exteriores” (al hombre) en tres grupos: a- Bienes necesarios para la subsistencia (vestido, alimento, habitación, etc); b- Bienes necesarios “según estado y condición”, (aquellos sin los cuales no se puede pasar convenientemente la vida según condición y estado de la propia persona y de las demás cuyo cuidado le incumbe”) y c- Bienes superfluos: “Los que están más allá de lo que es necesario para el individuo según condición y estado y los que tiene a su cuidado”

Frente a la obligación de contribuir para cubrir las necesidades generales, “los bienes necesarios para la subsistencia no ceden ante la obligación de hacer aporte o limosna alguna nunca”; con respecto a los “bienes según estado y condición” ante necesidades generales les corresponde ceder o no ceder según los casos, y los bienes superfluos deben ceder siempre frente a necesidades generales.

Santo Tomás distingue, superfluum vitae que es “aquello que sobra, una vez satisfechas las necesidades absolutas y primarias.” Y superfluum status que es “lo que sobra, una vez satisfechas las necesidades, ad decenter vivendi secundan status nostrum, es decir, a tenor de la época, los distintos status sociales (ser noble, clérigo o plebeyo, por caso). Es superfluo lo que sobra, después de satisfechas las necesidades según el status.

Dar lo superfluo, para Santo Tomás, es obligatorio, y no se trata de dar a voluntad o una parte de lo que sobra guardando para el futuro el resto. Se trata además de una obligación natural que el legislador debe establecer en el derecho positivo (Pedro Geltman, Doctrina de Santo Tomás sobre los bienes superfluos y el problema del mundo actual”, Revista de Teología de la Facultad de Teología de la UCA, t. 1, num. 2, mayo de 1963).

De la limosna al impuesto

La Iglesia católica ha actualizado la doctrina ratificando aquellos principios de justicia distributiva en diversos documentos pontificios que hemos señalado en diversas oportunidades que forman parte de la DSI. Pero al mismo tiempo, economistas de distintas procedencias, respetados en todo el mundo, coinciden con la actual prédica del papa Francisco en la necesidad imperiosa de eliminar la gran brecha entre grandes fortunas y millones de seres excluidos del acceso a los bienes necesarios para una subsistencia digna.

La política fiscal y el bien común

La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que se debe y se puede hacer el ajuste respetando los bienes necesarios para la subsistencia del trabajador y su familia. Que se pueden aumentar los recursos del Estado y al mismo tiempo impedir la pérdida del valor adquisitivo de un salario digno. Los economistas han formulado propuestas concretas para terminar con la inflación sin que la clase media, los jubilados y los trabajadores deban pagar el precio del ajuste.

Equilibrando la macroeconomía para lo cual hay que aumentar las retenciones a los productores del núcleo de la pampa húmeda, aplicar la ley de arrendamientos en la citada región estableciendo un bono compensador a favor de los arrendatarios todo lo cual se permite resolver los problemas externos y la escalada de precios de los alimentos en el mercado interno y redirigir esos recursos hacia la reactivación de la industria. Por otra parte, la disponibilidad de energía abundante y económica es un elemento fundamental para impulsar la reindustrialización del país, lo que podría contribuir a una mayor autosuficiencia y a una economía más sólida (G.Moreno y otros en BAE Negocios 13/03/2022). Eso significa equilibrio fiscal, mayor ocupación, disminución de la pobreza, posibilidad de un mejor reparto de la torta y mayor justicia social.

“Somos muchos más…”, dijo Monseñor Jorge García Cuerva

De modo concordante el Arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva dijo que “el ajuste desgraciadamente afecta a los sectores más pobres” y también aseguró que le “gusta la expresión del Santo Padre, Francisco, cuando nos convoca a construir una economía con rostro humano. Nuestros hermanos que más sufren tienen nombre y apellido”. Y nos invita a “Soñar con ser felices. Soñar con elegir la profesión o el trabajo que quieras. Y le pido a todos que soñemos con una Argentina mejor. La Argentina somos nosotros. Y si todos los que queremos una Argentina buena, justa, solidaria, nos ponemos las pilas, somos más. Somos más que los narcos. Somos más que los corruptos. Somos más que los egoístas que piensan solamente en su bolsillo. Somos muchos los que queremos una Argentina mejor”.