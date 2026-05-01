Sintonía entre las encuestas y la percepción social

Mientras cae la imagen de Javier Milei, el Presidente maneja un alto nivel de agresividad (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

Por primera vez en bastante tiempo, parecería que hay sintonía entre las encuestas de opinión y la percepción social, observando a un Presidente que pasa por uno de sus peores momentos políticos. La sensación es la de un gobierno estancado, en un lento proceso de deslegitimación de su autoridad.

Sus dos ejes fundantes no le ayudan. La inflación, hoy contribuye a llevar más gente a la pobreza, con bajos salarios y despidos. Con trabajo informal y una uberización que salva la olla, pero no permite asomar la cabeza.

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El otro gran tema, el de la ética pública, destiñe desde hace un tiempo, chorreando cuanto menos severas sospechas de la presencia de la peor casta. El Presidente llegó a la Casa Rosada porque se lo vio como un líder rupturista, distinto, en contraposición a los gobernantes anteriores. Atrajo por igual a la juventud como a los mayores desilusionados de la política tradicional. Perdió esa cualidad y su política, su plan económico, solo considera las industrias de la montaña y el agro, que generan muchos dólares pero dan respuesta laboral solo al 20% de la población.

Se percibe un creciente proceso de desesperanza y que el sacrificio permanente para un mañana mejor ya no convence, o aparece con insistencia la duda.

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Sí, el presidente Milei dejará instaurada la cultura del equilibrio fiscal, aunque algunos economistas con argumentos lo refuten. Vemos un Milei complicado con la economía, con la política y nuevamente con una alta dosis de agresividad. Inicialmente, su puchimbol fue Cristina Kirchner; luego, un niño autista; más tarde, Paolo Rocca; y hoy, especialmente, los elegidos son los periodistas como el árbol que tapa el bosque de los yerros.

El economista Carlos Leyba le recordaba a Infobae que Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini y Joaquín V. González hicieron de la creación del empleo su principal desafío de gobierno, para buscar el bienestar de la sociedad que representaban. Se inspiraron en Juan Bautista Alberdi porque sabían que “la miseria es la causa de todas las crisis y la pobreza, la causante de la inestabilidad de los gobiernos. El bienestar del pueblo es el único fundamento sólido para la paz y el orden”.

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En este hoy, Daniel Rosato, el hombre de las PyMEs industriales, prácticamente suplicó a diputados y senadores nacionales que reaccionen e impulsen una ley de emergencia económica, social, productiva, laboral, fiscal y tarifaria por 360 días. Recuerda que solo la industria manufacturera perdió 80 mil puestos de trabajo y se espera que de aquí a julio desaparezcan 1200 empresas más, sumadas a las 24 mil que cerraron hasta el momento. Rosato, dice: “Resulta inviable producir y competir en Argentina. Si no paramos esto, entraremos en una crisis social mayúscula de la que no sabremos cómo salir”.

Mientras tanto, todos miran al 2027. El oficialismo buscará remontar el presente y que el presidente Milei tenga su segunda oportunidad. Desde el espectro de las oposiciones, tantean el terreno. Axel Kicillof tiene gestión. Aún no recorre el país. Y un dato significativo: mientras asumía la presidencia del PJ bonaerense, su antecesor, Máximo Kirchner, recorría Puerto General San Martín, en Santa Fe. Aún no queda claro si se independizará de CFK o no. A propósito, la ex presidenta ungió a Sergio Uñac para que en una interna lo enfrente.

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Luego, aparece alguien conocido por su trabajo de encuestador, Federico González, plantado como candidato con un libro en el cual detalla su plan de gobierno futuro: “Desarrollismo inteligente siglo 21”, basado en el frondizismo siglo 20, con ejes en la revolución educativa, científico-tecnológica e industrial con mirada humanista.

Aparece también un nuevo outsider, Dante Gebel, quien hasta ahora solo atrae mediáticamente y dice que decidirá su candidatura después del Mundial.

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A propósito del Mundial, quien parece no esperar el resultado es Natalia de la Sota, hoy diputada nacional. Ya ha visitado Mendoza, Santa Fe, en estos días Buenos Aires y suma su popularidad en Córdoba. No es poco. Se define como una peronista que “no cambia el abrazo y la mirada de la gente por las redes”.

Al ex presidente Macri parece costarle dar el paso. Por momentos hay señales, que luego se apagan. Quizás por eso, en la cena de la Fundación Libertad, Patricia Bullrich, quien sigue queriendo ser presidenta, se acercó a saludarlo e intentar hacer las paces, porque siempre es bueno tener un PRO a mano.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien estuvo sentado en la misma mesa del ex Presidente, le dijo a Infobae: “Si bien no conversamos sobre su protagonismo en el 2027, seguramente en algún momento hablaré con Macri por su candidatura y una posible alianza con Unidos”.

A propósito de Máximo Kirchner, fue recibido en Puerto Gral. San Martín por el intendente peronista Carlos de Grandis, quien propuso que su territorio sea la “Pakistán del peronismo”. Al igual que a Trump, le va costar el acuerdo, ya que ni Omar Perotti –que baraja distintas posibilidades- , ni Marcelo Lewandowski fueron de la partida.

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Por ahora, Máximo Kirchner recorre y habla de reconstrucción y no de candidaturas.

Entre los cambios a los que hoy asistimos, se incluye lo concerniente a las modalidades laborales. La Constitución Nacional argentina, en el art. 14 bis, señala la necesidad del tutelaje para los más vulnerables. Con las actuales políticas queda a la luz más que nunca la vulnerabilidad desapareciendo el tutelaje. Estamos en un momento en el que está seriamente cuestionada la dignidad laboral que implica, aunque parezca innecesario recordar, tratar al trabajador con respeto, valorar su capacidad y esfuerzo y que este (el trabajo) sea parte esencial de su vida, para su desarrollo, y no solo para su subsistencia.

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Joaquín V González, hombre clave en la historia del trabajo y los derechos del trabajador en Argentina, dijo antes de morir a sus hijos: ”He dedicado mi vida al servicio del país, eso me impide dejarles bienes materiales. Pero les dejo mi nombre limpio".